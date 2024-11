Barman internazionali: l'Italia cede il posto a Macao al vertice dell'Iba

È durata oltre quattro ore l'assemblea annuale di Iba (l’associazione mondiale dei barman), domenica 3 novembre al Savoy Palace di Funchal, a Madeira, Portogallo, al cui termine si sono tenute le elezioni del nuovo border dell'International Bartenders Association.

Dopo otto anni con un presidente italiano (Giorgio Fadda), il nostro Paese esce dai ruoli chiave politici.

Bruno Santos, presidente Iba

Il neo presidente Bruno Santos, già segretario generale, e il nuovo segretario generale Xino Wu vengono entrambi da Macao. Poi: tesoriere diventa la svizzera Kathrin Leisi, mentre dalla Francia arriva il vice presidente della categoria Classic Serge Guillou e dal Portogallo quello del Flair, Miguel Duarte.

Albanese poi è il vice presidente PR & Communication, Kleantino Goga, studi in marketing e scienze politiche, co-titolare di Mi-To a Tirana e fondatore dell'associazione Bartenders dell'Albania. Infine, il Sud America è rappresentato dal vicepresidente Education John Barreno.

Nuovo border significa nuove strategie. È Kleantino Goga, neo eletto responsabile comunicazione, a parlarcene: «Per costruire una comunità di bartender coesa è fondamentale migliorare i canali di comunicazione. Instituiremo hub regionali per integrare i feedback locali nelle strategie globali dell'IBA. Ci dedicheremo con costanza a Newsletter mensili o bisettimanali con aggiornamenti da tutti mmo il mondo, storie di bartender e tendenze del settore», anticipa.

Kleantino Goga, vicepresidente Iba

E non basta: tra le altre cose Goga vuole anche lanciare un’app mobile IBA per facilitare l’accesso a informazioni su eventi, moduli di apprendimento e strumenti di networking e creare gruppi di discussione per consentire ai membri di condividere idee e collaborare direttamente con la leadership dell'IBA.

Il nuovo board IBA

Bruno Santos , Presidente

, Presidente Xino Wu , Segretario Generale

, Segretario Generale Tesoriere, Kathrin Leisi

VP Classic, Serge Guillou

VP PR & Communication, Kleantino Goga

VP Flair, Miguel Duarte

VP Education, John Barreno

E ora si attendono le finali del WCC 2024