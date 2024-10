Barman da 64 Paesi a Madeira per i campionati mondiali Iba

I campionati mondiali Iba (International bartending association) si terranno dal 31 ottobre al 4 novembre nell'isola di Madeira, in Portogallo. Questo evento di fama mondiale vedrà bartender da 64 Paesi sfidarsi in gare di alto livello per dimostrare abilità e innovazione nella miscelazione, creando cocktail che incarnano le ultime tendenze globali. Ogni gara rifletterà un'arte diversa della mixology, rappresentando un'opportunità unica per i partecipanti di esibire il proprio talento e per il pubblico di vivere un'esperienza immersiva.

RCR Cristalleria Italiana protagonista ai Campionati mondiali Iba

Tra i protagonisti della manifestazione, RCR Cristalleria Italiana si distingue per il suo supporto all'evento, confermando la collaborazione triennale con l'Iba fino al 2026. Questa partnership permette a RCR di fornire prodotti di qualità superiore per l'intero campionato, garantendo strumenti ideali per la creazione di cocktail d'autore.

Presente anche nel prestigioso libro dei cocktail Iba 2024 (che raccoglie le ricette codificate di oltre 101 cocktail suddivise in sei categorie: Before Dinner, After Dinner, Sparkling, Long Drink, Low ABV e Flair), RCR è scelta per il suo Luxion, il vetro sonoro superiore che esalta estetica e funzionalità. Il ceo, Roberto Pierucci, ha espresso l'orgoglio per il rinnovo della partnership, sottolineando l'impegno a sostenere i migliori bartender con prodotti di qualità impareggiabile: «Siamo onorati di essere presenti con i nostri bicchieri nel libro ufficiale dei cocktail IBA - dichiara Pierucci - I nostri prodotti, studiati insieme ai professionisti del settore,sono lo strumento ideale per coloro che ambiscono alla perfezione nella mixology».

