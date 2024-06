Elis Marchetti ridà vita alla storica Villa Amalia a Falconara Marittima

Un luogo iconico, culla dell’enogastronomia marchigiana negli anni ’80, frequentata dai primi attenti buongustai di ogni parte d’Italia, rimesso a nuovo ma non troppo, dallo chef, classe ’82, volto noto della Tv da più di 10 anni e brand ambassador della regione Marche. Dopo aver deliziato con i suoi piatti gli anconetani, i golfisti (e non solo) del Conero Golf Club di Sirolo (An) e aver creato l’EliSauro, un gustoso liquore con Zafferano e Anice di Castignano, Marchetti ritorna al passato per coccolarlo. Era in trattativa sia con i proprietari di Villa Amalia che con i titolari di un altro locale della Riviera del Conero, quando, ad un certo punto nella sua mente, si è fatta strada una scintilla che lo ha riportato qui.

Villa Amalia a Falconara Marittima (An)

Perché più di 20 anni iniziava la sua carriera tra questi fornelli. All'epoca era un Ristorante davvero top, che accompagnava una location da sogno, un’imponente Villa di inizio '900 in stile Liberty con corte esterna e vista sul mare ad una cucina d'eccellenza, citata anche nella Guida Michelin. Ciò fu reso possibile grazie alla famiglia Ridolfi, dalla sig.ra Amalia, fondatrice del ristorante che, negli anni '80, scelse di trasformare la struttura in un ristorante di livello, a Lamberto ed Angela, che grazie ad una cultura enogastronomica unica nel suo genere, hanno dato una dimensione d'eccellenza al locale.

Villa Amalia: la rinascita del ristorante porta la firma di Elis Marchetti

In questa nuova avventura, dove tutto rinasce, Marchetti e la sua brigata hanno deciso di fare una sorta di “Punto Zero”, ovvero un viaggio tra i piatti iconici che rappresentano la loro idea di cucina ed i sapori scoperti durante i viaggi in lungo ed in largo per le Marche, l’Italia e il mondo.

Elis Marchetti

Alle amiche ed amici che andranno a trovarli lo chef consiglia la tartare di Gambero Rosa dell'Adriatico, con pesche della Valdaso, pinoli tostati, basilico ed una crema di ibisco al peperoncino. Questo piatto lo rappresenta. Sono i suoi luoghi del cuore, dai pinoli e basilico della Liguria al Gambero Rosa, elemento identitario del nostro Mar Adriatico, passando per il tocco estivo e floreale di ibisco e peperoncino.

Ovviamente, tra i piatti consigliati rientrano i grandi classici, come le alici marinate al Verdicchio con zenzero candito e ali di razza, un pesce spesso sottovalutato ma in grado di sprigionare un sapore unico. Realizzeranno questo particolare pesce cuocendolo al vapore e accompagnandolo con una maionese fatta con l'acqua di cottura del pesce stesso, il tutto arricchito da una carota alla julienne per dare croccantezza al piatto.

Una delle sale interne del ristorante di Villa Amalia

Lo chef ci confessa che approffiterà di questa eccezionale location per riproporre sia la Poccia di seppia con polvere di liquirizia e granita al cocomero, un piatto dal forte richiamo estivo, che l'iconica tagliata di tonno al pistacchio, profumo di anice, crema di mirtillo nero e balsamico, una pietanza che lo accompagna sin dalla esperienza anconetana presso L'Osteria della Piazza.

Se volete scoprire nel dettaglio il menu lo chef vi invita a visitare il suo sito web sempre aggiornato sulle tante novità che arriveranno nei prossimi giorni.

L'eleganza di Villa Amalia rivive con Elis Marchetti

Un dipinto suggestivo a tutta parete sul pianerottolo alla fine delle scale sembra continuare la magia del giardino. Intatti e lucidi come non mai i soffitti di rame all’interno delle sale. Caratteristica, da sempre della Villa.

Il taglio del nastro all'inaugurazione del nuovo corso di Villa Amalia

Al taglio del nastro con il sindaco della città Stefania Signorini, che sostiene e elogia l’iniziativa, intorno a lui tutta la famiglia, mamma, papà, Denis, il magico fratello in cucina e il direttore Sauro Angeletti. Elegante uomo di sala, colto e raffinato sommelier. Grazie a lui è nato l’estate scorsa il progetto EliSauro, di cui sopra, ora destinato a varcare i confini regionali. Si tratta di un liquore naturale a base di zafferano marchigiano e anice verde di Castignano pronto ad arrivare nelle enoteche e nei ristoranti di tutta Italia.

Marchetti ammette, a fine presentazione, di avere ancora un sogno da realizzare nel cassetto, uno solo ci chiediamo noi? Che riguarda il mondo della pizza. Negli anni, sono riusciti a realizzare con successo la prima pizza con impasto lievitato per 15 giorni e in futuro, chissà?

Il dehors esterno di Villa Amalia

Nel frattempo ha vinto anche un bando per un chiosco di street food in zona Laghetti al Passetto. Il luogo più bello di Ancona a picco sul mare. Ma questa è un’altra storia che a breve vi racconteremo.

Ringraziamo per le foto (www.marcobuccifotografia.it)

Ristorante Elis Marchetti Villa Amalia

Via Spagnoli 4 - 60015 Falconara Marittima (An)

Tel 333 5980085