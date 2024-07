Dopo aver frequentato l'Istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, aver conseguito il diploma di Tecnico delle Attività Alberghiere ed aver scorazzato in lungo ed in largo, da Trapani a Berlino, sono rientrato in Puglia, l'estate del 1978. In quegli anni gli alberghi in tutta la Puglia si potevano contare sulle dita di una mano, la zona turistica più sviluppata era il Gargano con Vieste e Peschici. Nella provincia di Brindisi vi erano 2/3 alberghi, ad Ostuni c'era il primo Valtured, il villaggio di Rosa Marina, e il Salento non lo conosceva nessuno.

Arriva l'estate e la Puglia continua a stupire i turisti

Abbiamo lavorato tanto, in silenzio, utilizzando quello che avevamo, e cioè trulli e masserie, paesini candidi imbiancati con la calce, senza edificare nuove costruzioni, evitando di cementare la costa. Pian piano la nostra regione è cresciuta, la Valle d'Itria ha unito i trulli al mare e alle masserie, a ruota è arrivato il Salento con il Barocco Leccese e le sue coste incredibili.

Apulia Film Commission ha incentivato e invogliato i registi a girare i nuovi film in Puglia, questo ha permesso agli Italiani ed ai nord europei di conoscere la Puglia. In tutto questo il G7 ha rappresentato il coronamento per la Puglia, che ha potuto mostrare al mondo intero, ai Big del Mondo e al Santo Padre, la propria bellezza naturale, la ricchezza culturale e le eccellenze enogastronomiche.

In occasione del summit, la regione ha ospitato numerosi eventi e iniziative per promuovere il territorio e attrarre turisti e investitori. Inoltre, il G7 ha offerto alla Puglia la possibilità di dialogare e confrontarsi con i leader mondiali su tematiche di interesse comune, come la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico.

I Big del mondo e le loro delegazioni, hanno scelto di dormire per una settimana, nel distretto delle masserie trasformate in albergo: Masseria Santa Lucia, Masseria San Domenico etc. Il luogo, dove si è tenuto il meeting , Borgo Egnazia, da tempo, è protagonista nel panorama internazionale: le nozze di Justin Timberlake, la festa per i 60 anni di Madonna, il matrimonio indiano da 20 milioni di euro etc.. Adesso servirà l'impegno di tutti i pugliesi, per mantenere ed offrire ai futuri ospiti, una qualità elevata e costante dei servizi e della nostra proverbiale ospitalità.

Buona estate a tutti.