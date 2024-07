Lo spazio esterno, per una pasticceria-caffetteria, è importante. Negli ultimi anni le belle giornate arrivano presto: le persone gradiscono gustarsi un dolce, un caffè, un gelato all’aperto, specialmente nei luoghi di vacanza ma anche in città, i cui marciapiedi si vestono di ombrelloni colorati.

L'importanza del dehors in estate per pasticcerie e gelaterie

Importante è avere uno spazio in linea con il negozio, arredato bene, specialmente durante la bella stagione ma anche, con l’aiuto di “funghi” riscaldanti da esterno, in autunno o inverno - dipende dalla località. Ricordo che solitamente l’affitto dello spazio esterno è annuale, quindi conviene usufruirne il più possibile. Con la pandemia, molti esercizi hanno avuto la possibilità di conquistarsi uno spazio all’aperto cui prima non avevano forse pensato e che si è rivelato un forte plus per la categoria.

Curato e attrezzato, va considerato una seconda sala: deve avere aree di appoggio, isole attrezzate con tutto per la mise en place, personale addizionale che va formato, tovaglie e uniformi dai colori allegri; se si servono gelati, vanno predisposte delle belle coppe e magari un frigorifero da esterni per l’acqua. Bisogna fornire un servizio di livello, con sedute e tavolini di qualità, che contribuiscano all’esperienza di relax della clientela, sempre attratta da un bel dehors.

Fondamentale delimitare lo spazio a disposizione con piante o fioriere che comunichino una sensazione di esclusività allo spazio. Necessario creare ombra con vele e/o ombrelloni di una certa eleganza, che permettano ai clienti della pasticceria di evitare il sole diretto. Se possibile, organizzare un impianto per creare una musica di sottofondo non intrusiva.

Consiglio di ampliare l’offerta con frappè, granite, frullati, centrifughe di frutta di stagione, yogurt con frutta; in particolare, chi tiene aperto anche alla sera, propone l’aperitivo o il cocktail bar, potrà organizzare degli “apericena” o eventi speciali. Uno spazio all’aperto ben curato e approntato è molto redditizio per una pasticceria, porta guadagno e attira sia i regolari sia i clienti di passaggio.