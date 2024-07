Il cameriere come ambasciatore del ristorante: è ora di una scuola d'alta formazione?

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell'accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galataeo.

Chi fa vivere all'ospite l'esperienza di convivialità? Ovviamente il cameriere, chi altri, se no? È il cameriere che si accolla la responsabilità dell'accoglienza e della scelta, suggerendola, delle proposte culinarie presenti sull menu. Per questa importantissima responsabilità occorre che in sala sia presente personale professionista non estemporaneo al mondo dell'ospitalità.

Chi serve in sala un ospite sempre più preparato?

Nei ristoranti, oggigiorno, si trova in sala un ospite sempre più coinvolto nell'interesse di conoscere la preparazione delle pietanze, di scorrere la lista dei vini presenti in cantina con cognizione di causa, di saper degustare, taluno, persino le acque minerali oltre che formaggi e salumi.

Occorre che i camerieri siano preparati a consigliare, a spiegare e a risolvere richieste esclusive e dubbi particolari

Proprio per questo occorre che i camerieri siano preparati a consigliare, a spiegare e a risolvere richieste esclusive e dubbi particolari. Come si può pensare che ila mansione di cameriere possa essere svolta da personale senza qualifiche e preparazione specifica.

Chi incara la filosofia del ristorante?

D'altronde un personale di sala professionista fornisce un servizio di qualità che dall'ospite è, poi, associata all'immagine del ristorante. Il cameriere incarna i valori e la filosofia del locale dove lavora agli occhi dell'ospite. Di conseguenza un cameriere professionista potrà elevare la reputazione del ristorante e fidelizzare l’ospite, scopo che da sola la cucina non può essere in grado di raggiungere.

Professionisti di sala: serve una scuola di alta formazione

Figure come maître, chef de rang e camerieri sono sempre più difficili da reperire sul mercato poichè richiedono una lunga e seria "gavetta" che comporta apprendere le competenze fondamentali e imprescindibili per gestire la sala e l'ospite in modo da apportare successo al ristorante.

Sono nate scuole di alta formazione per coloro che svolgeranno il ruolo di chef, purtroppo non è stato dedicato, invece, tempo ed energia alla alta formazione e addestramento di coloro che opereranno in sala apportando professionalità a questo mondo affascinante e di speciale valore.

