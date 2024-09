Arrivano i corsi di cucina di Claudio Sadler a Milano: date, menu e prezzi

Con l'inizio del nuovo anno, non sono solo le scuole a riaprire le porte. A Milano, nel cuore dei Navigli, lo chef stellato Claudio Sadler dà il via a una serie di esclusivi corsi di cucina nel suo ristorante "Incontri by Sadler" in via Ascanio Sforza. Un'occasione unica per gli amanti del buon cibo che desiderano imparare i segreti dell'alta cucina direttamente da uno dei maestri più apprezzati del panorama gastronomico italiano, affiancato dal talentuoso chef Andrea Gianella.

Lo chef stellato Claudio Sadler

Durante i corsi, i partecipanti avranno l'opportunità di preparare un menu completo, dall'antipasto al dolce, utilizzando tecniche avanzate e ingredienti di prima qualità. Al termine della lezione, i piatti realizzati verranno degustati insieme agli altri partecipanti, vivendo un'esperienza di convivialità unica. Ogni partecipante, inoltre, avrà la possibilità di invitare fino a due ospiti per condividere il momento della cena o del pranzo.

Corsi di cucina by Sadler: date, menu e prezzi

Sabato 21 e lunedì 23 settembre

Insalata di spaghetti con salmone affumicato

Cannelloni di baccalà mantecato con salsa di zafferano e spinacini

Rombo alla mugnaia con insalata di zucchine e mandorle

Torta di lamponi con crema soffice alla vaniglia

Sabato 12 e lunedì 14 ottobre

Tatin di funghi porcini e crema di Grana Padano 24 mesi Riserva

Tortelli di Provolone Sigillo Rosso con pere mostardate e pepe nero

Costoletta di agnello in crosta di pane farcita di foie gras e tartufo nero

Creme caramel di castagne

Dettagli e costi

Costo del corso : €210,00 per persona

Include: welcome coffee, presentazione del programma del giorno, realizzazione di un menu di quattro portate insieme allo chef, aperitivo e cena/pranzo con abbinamento vini selezionati dal sommelier.

: €210,00 per persona Costo per ospite : €110,00 (massimo due ospiti per partecipante)

Include: aperitivo e cena/pranzo con abbinamento vini selezionati dal sommelier.

: €110,00 (massimo due ospiti per partecipante)

I posti sono limitati e si consiglia di prenotare in anticipo: clicca qui per maggiori informazioni!