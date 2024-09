Cinzia Ferro celebra i 25 anni a Verbania e mette “L'arte nel bicchiere”

Cinzia Ferro dal 1999 vive e opera a Verbania sul lago Maggiore. È una bartender di altissimo profilo, ma preferisce essere definita Oste, pura ambasciatrice dell'accoglienza. L'Estremadura Cafe è il cuore pulsante della sua passione, il mondo della miscelazione “emozionale”. Creatività e ricerca nel mondo del beverage all'ennesima potenza.

Cinzia Ferro: un omaggio alla città e all'arte con le "creature liquide"

«In occasione del 25° mio anno a Verbania - racconta - ho pensato di trovare un modo simbolico per ringraziare la città che mi ha adottata nel 1999. Ho pensato che un omaggio alla città che amo lo avrei potuto realizzare sì con il mio lavoro ma in un contesto diverso, che avrebbe potuto racchiudere simbolicamente ciò che amo e l'omaggio in questione. L'arte, la città e le mie “creature liquide”. All'Estremadura Cafe ho sempre dato spazio a opere di pittura, di scultura, di fotografia facendo divenire le pareti del locale una piccola galleria emozionale da guardare gustando un cocktail».

Ecco allora che Cinzia Ferro ha voluto unire Verbania, arte, miscelazione ed emozioni nel progetto “L'arte nel bicchiere”, 11 cocktail dedicati a 11 opere esposte nel Museo del Paesaggio di Verbania presso Palazzo Viani Dugnani. Il cortile del Museo accoglie il Garden Caffè condotto dallo chef Massimiliano Celeste e dall'imprenditore Marco Ruga (proprietari anche del vicino Caffè delle Rose bistrot). Il cerchio si chiude e il 19 settembre va in scena la serata celebrativa voluta da Cinzia Ferro che vede le sue “creature liquide”, le elaborazioni gastronomiche di Massimiliano Celeste accogliere i visitatori, che potranno inoltre ammirare il museo aperto per l'occasione.

Cinzia Ferro: uno studio impegnativo dettato dalla passione

«I miei cocktail - spiega Cinzia Ferro - prendono vita da una ispirazione e gli ingredienti vengono ricercati seguendo tutte le sfumature che la storia che vado a raccontare propone. Nel caso di un'opera d'arte possono legarsi alla sensazione che lo spettatore vive ammirandola ma anche agli elementi dell'immagine, così come all'artista stesso e alla sua vita. Nulla di casuale, tutto studiato e inerente. Uno studio impegnativo ma assolutamente dettato dalla passione - arte e lavoro sul medesimo piano - che ha l'ambizione di spiegare attraverso i sensi del gusto e l'olfatto un dipinto, una scultura ma soprattutto un'emozione: l'arte. Questo progetto vuole essere anche esempio esplicativo di come la mia sia una professione seria e impegnativa fatta di studio, ricerca e tecnica. Un lavoro molto complesso che nella mentalità comune spesso è ignorato, sconosciuto. La miscelazione non è e non deve essere puramente legata “al mettere cose nel bicchiere”, ma conoscere profondamente la storia, la merceologia, la chimica ed avere la propensione alla curiosità come un esploratore sempre in cerca del nuovo. La creatività innata e la fantasia sono poi un grande punto a favore. Nel mio lavoro come nel mondo dell'arte. Questo è il messaggio che cerco da anni di far giungere anche ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere, non fatto di esibizionismo e pressapochezza, come spesso succede, ma di passione, studio e fatica».

Estremadura Cafe

via P. Troubetzkoy 142 - 28925 Suna (Vb)

Tel 0323 504282