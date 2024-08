Il Piemonte punta sul turismo culturale: ecco i nuovi progetti di restauro

Tutelare arte, storia e cultura per sostenere il turismo ed evitare la perdita di tesori che solo l'Italia può vantare per qualità e quantità. Là dove gli skyline della città del mondo (nuove o ricostruite) propongono gli stessi profili, ecco che in Italia dovremmo - dobbiamo - dare il giusto e notevole valore ad “architetture e paesaggi rurali”, attingendo nello specifico alle risorse del Pnrr. «Il Piemonte è in fase avanzata nella realizzazione degli obiettivi del Pnrr - dice l'assessore alla Cultura, Marina Chiarelli - con interventi che rappresentano da un lato un'iniezione di liquidità nell'economia reale, dall'altro uno stimolo a recuperare i propri patrimoni. L'obiettivo è allargare l'offerta turistica nei piccoli centri e ricordarsi di alcune perle spesso dimenticate o poco conosciute, che sono una sorta di segnaletica culturale del nostro passato».

Il Pnrr sostiene la valorizzazione del patrimonio religioso e rurale in Piemonte (Shutterstock)

La Regione Piemonte ha destinato tre milioni di euro al restauro di edifici storici e rurali con 26 beneficiari, tra cui 10 enti ecclesiastici. Circa 300 i soggetti privati coinvolti nelle assegnazioni degli incarichi per gli interventi sul territorio, in base alla nuova graduatoria aggiornata. Le misure previste sono due: la rigenerazione dei piccoli siti culturali - patrimonio culturale religioso e rurale - e la tutela e valorizzazione dell'architettura del paesaggio rurale. Per dare qualche numero, sul fronte della Missione 1 del Pnrr (Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo) ad oggi sono stati avviati progetti per 77,4 milioni pari all'87% delle risorse a disposizione.

Piemonte, destinati tre milioni di euro per restaurare gli edifici storici



Gli interventi sono distribuiti in quasi tutte le province del Piemonte.

Barge, Cuneo - Castello Superiore e Chiesa di San Giacomo

La Parrocchia San Giovanni Battista lavorerà alla valorizzazione storico-ambientale del Castello Superiore di Barge e del percorso fortificato, includendo la chiesa di San Giacomo in Castello e il paesaggio circostante. La chiesa di San Giacomo nel 1661 era quasi in rovina e fu presa in carico dalla comunità che decisero di restaurarla nella forma e decorazione in cui si trova attualmente.

Montecrestese, Verbania - Parrocchia Maria Vergine Assunta

Restauro dell'Oratorio di San Marco Parrocchia Maria Vergine Assunta, per riportare alla luce un pezzo importante della storia locale. La chiesa fa parte della diocesi di Novara e dell'unità pastorale di Domodossola. Siamo sulla costa montana fra la Valle Isorno e la Val Vigezzo. La chiesa risale alla fine del XI secolo.

Galliate, Novara - Santuario del Varallino

Restauro degli apparati decorativi delle 10 cappelle raffiguranti i misteri del rosario nell'Oratorio di San Pietro in Vulpiate, un tesoro artistico e spirituale di grande valore nel Santuario chiamato “Varallino” per la somiglianza con il più celebre Sacro Monte di Varallo Sesia. Nacque come chiesetta di campagna nel XVI secolo.

Villamiroglio, Alessandria - Chiesa di Santa Liberata

La Parrocchia dei Santi Filippo e Michele potrà procedere alla valorizzazione e restauro della Chiesa di Santa Liberata la cui edificazione viene fatta risalire al XVII secolo.

Crevacuore, Biella - Santuario della Madonna delle Fontane

Esecuzione di opere di restauro conservativo delle coperture delle navate, del tiburio e della sacrestia. All'interno della chiesa si possono ammirare un dipinto della Madonna con bambino del XV secolo ed affreschi ed opere di artisti biellesi del '700 e '800.

Carpignano Sesia, Novara - Oratorio di Santa Maria di Lebbia

Ripristino dell'oratorio che risale al 1400. Inizialmente le dimensioni erano assai modeste, come lasciano intuire alcuni archi successivamente murati per prolungare l'aula. Risale alla metà del 1500 il campaniletto a cuspide, mentre il portico antistante la facciata, che poggia su quattro colonne di granito, è della metà del 1600. Nel XVIII secolo fu realizzata la sacrestia allo scopo di ospitare l'eremita a cui era affidata la custodia dell'oratorio.

Villafranca d'Asti - Chiesa di Sant'Antonio Abate e Lorenzo Martire

Restauro e valorizzazione della chiesa inclusi i locali della sacrestia e della canonica. La chiesa fu intitolata a Sant'Antonio abate e successivamente a San Lorenzo.

Omegna, Verbano-Cusio-Ossola - Antichi Ospedali

Risanamento funzionale e conservativo degli antichi ospedali per recuperare la memoria storica della città.