Luxardo Cocktail Competition, verso Berlino 2024: tutti i finalisti

La Luxardo Cocktail Competition è stata animata da Fabio Bacchi, organizzatore e presentatore, girando l'Italia nel 2023, prima con una serie di Educational per commemorare i 200 anni di questa storica azienda Italiana produttrice del famoso Maraschino omonimo, per poi proseguire durante i primi mesi del 2024 con 5 tappe dal sud all’estremo nord d’Italia, al fine di selezionare 6 finalisti per la sfida conclusiva che avrà luogo nella sede aziendale di Torreglia (Pd) durante il mese di settembre al fine di selezionare colei o colui che sarà l’ambasciatore di Luxardo a Berlino 2024 alla più importante fiera internazionale del settore spirits.

A settembre verrà selezionato l'amasciatore di Luxardo a Berlino 2024

Luxardo Cocktail Competition, ultima tappa prima della finalissima

L’ultima tappa si è svolta sulle sponde del Lago Maggiore presso il famoso Estrema Dura Caffè di Verbania dell’altrettanto nota Barlady Cinzia Ferro che ha aperto le porte del suo storico cocktail bar all’insegna di una giornata di crescita per i giovani bartender oltre che di relazioni e nuove amicizie tra colleghi, uno dei principali scopi di queste manifestazioni per unire la categoria dei professionisti del bar, come del resto è sempre avvenuto da quando esistono le associazioni di categoria.

I partecipanti all'ultima tappa della Luxardo Cocktail Competition tenutasi all'Estrema Dura Caffè di Verbania

A settembre verrà svolta la finalissima, e noi di Italia a Tavola saremo presenti, dove si giudicherà oltre che la bontà delle ricette, anche la capacità di essere Barlady o Barman, si giudicherà la tecnica e la capacità oratoria nel sapere intrattenere l’ospite con lo story telling badando alla propria immagine con la consapevolezza di essere sempre osservati dai nostri clienti.

Luxardo Cocktail Competition, i finalisti

Ecco bartender, barlady e le ricette che si contenderanno il successo nella Luxardo Cocktail Competition

25 marzo 2024, Accademia del Bar - Bologna

Federico Degiovanni (Martinik’a Caffè, via Pietro Albertoni 19/2b - Bologna)

Count Anthony

¾ Oz Tequila Altos

½ Oz Rosso Antico

¾ Oz Bitter Rosso Luxardo

¾ Oz Liquore Sant’antonio

¼ Oz Sciroppo Alla Cannella

1 Dash Soluzione Salina

Tecnica: Build

Guarnizione: Lime essiccato e fili di peperoncino

Bicchiere: Old Fashioned

26 marzo 2024, Ferrowine - Castelfranco Veneto (Tv)

Pietro Trinca Colonel (Cocktail Bar e Ristorante Autostazione, piazza Martiri del Grappa - Cittadella, provincia di Padova)

Zagara

1 ½ Oz Aperitivo Luxardo

½ Oz Maraschino Luxardo

Soda al rabarbaro fino a colmare (3 Oz. Circa)

Profumo edibile composto da: pepe rosa-pompelmo-bergamotto-anice stellato

Tecnica: Build - On The Rocks

Guarnizione: Fetta Pompelmo

Bicchiere: Collins

16 aprile 2024, Ad Horeca - Casavatore (Na)

Chiara Braione (trainer presso Bartenders Bar Academy)

La Perla Nera

10 Ml Maraschino Luxardo

25 Ml Luxardo London Dry Gin

25 Ml Luxardo Bitter Rosso

20 Ml Antico Luxardo

10 Ml Passione Nera Luxardo

Tecnica: Stir&Strain

Guarnizione: Perle di sangue morlacco al carbone

Bicchiere: Tumbler Basso

Federico Degiovanni, Pietro Trinca Colonel e Chiara Braione

16 aprile 2024, Ad Horeca - Casavatore (Na)

Michela Di Fraia (Record Store Fonoteca, via R. Morghen 31 C - Napoli)

Amaria

30 Ml London Dry Gin

15 Ml Maraschino Luxardo

20 Ml Succo Di Lime

Top Soda Pompelmo Rosa

Tecnica: Sahke&Strain

Guarnizione: Marasca Luxardo, pompelmo

Bicchiere: Tumbler Alto

30 aprile 2024, Terrazza Les Etoiles - Roma

Davide Ferullo (Bulgari Hotel, piazza Augusto Imperatore 10 - Roma)

Colomba Rosa

40 Ml Sour Cherry Gin Luxardo

40 Ml Improved Bikla*

5 Ml Maraschino Luxardo

2 Dash Grapefruit Bitter

Tecnica: Stir & Strain

Guarnizione: Crusta con polvere di scarti di bikla

Bicchiere: Nick & Nora con stelo verde

*Bikla: Milk washing realizzato con vino rosso, latte ci capra, succo di pompelmo rosa e sciroppo di zucchero. La bikla è una bevanda tipica della dalmazia composta da vino e latte di capra

Michela Di Fraia, Davide Ferullo e Francesco Losappio

21 maggio 2024, Estredamura Cafè - Verbania

Francesco Losappio (Felix Navigli, via Argelati 1 - Milano)

Primo Vere