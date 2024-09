Inclusione e talento nell'accoglienza al quinto Concorso Nazionale Amira

Nei giorni 11, 12 e 13 novembre, presso il prestigioso Grand Hotel Sofia di Noto (Sr), si terrà la quinta edizione del Concorso Nazionale “Le Diverse Abilità nel Mondo della Ristorazione”, organizzato dal fiduciario Amira Giuseppe Pinzino e dal Gran Maestro della Ristorazione Luciano Graziano, della sezione Amira Sicilia Centrale.

Inclusione e talento nell'ospitalità al quinto Concorso Nazionale Amira

Questo evento, cresciuto costantemente negli anni, coinvolge un numero sempre maggiore di Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia, riscuotendo l’interesse di aziende del settore enogastronomico e delle istituzioni pubbliche, che sostengono la manifestazione con il loro patrocinio.

L’obiettivo principale del concorso è l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, un traguardo che ci riempie di orgoglio, avendo già facilitato l'inserimento di circa quaranta ragazzi con contratti a tempo determinato.

Le Diverse Abilità nel Mondo della Ristorazione: il programma del concorso

11 novembre : Arrivo dei partecipanti, istruttori e genitori, con sistemazione in hotel. La giornata si concluderà con una cena e un momento di svago al piano bar;

: Arrivo dei partecipanti, istruttori e genitori, con sistemazione in hotel. La giornata si concluderà con una cena e un momento di svago al piano bar; 12 novembre : Dopo la colazione, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, seguita dall'inizio della competizione. In serata, durante la cena di gala, si svolgeranno le premiazioni alla presenza di istituzioni locali, sponsor, stampa e televisioni;

: Dopo la colazione, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, seguita dall'inizio della competizione. In serata, durante la cena di gala, si svolgeranno le premiazioni alla presenza di istituzioni locali, sponsor, stampa e televisioni; 13 novembre: Dopo la colazione, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare la splendida città barocca di Noto con un tour guidato.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: 339 6501398 o 348 7795489.

Vi aspettiamo numerosi, sia come partecipanti che come spettatori! Come ha detto una delle nostre madrine, Nicole Orlando: Vietato dire non ce la faccio!