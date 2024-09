Inclusione e ristorazione: al via la 5ª edizione del concorso nazionale di Amira

La città di Noto (Sr), nota per il suo affascinante barocco, si prepara a ospitare la quinta edizione del concorso nazionale "Le diverse abilità nel mondo della ristorazione", un evento in programma dall'11 al 13 novembre al Grand Hotel Sofia. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione maître italiani ristoranti e alberghi (Amira), mira a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nel comparto della ristorazione, offrendo loro visibilità e opportunità concrete di integrazione professionale.

Cinque anni di inclusione: il concorso Amira a Noto celebra l'eccellenza e l'impegno

Fin dalla prima edizione, questo concorso è stato fortemente voluto e curato dal gran maestro Graziano Luciano, che insieme al fiduciario della sezione "Sicilia centrale" di Amira, Giuseppe Pinzino, ha sviluppato e portato avanti l'iniziativa. Grazie anche al sostegno del presidente nazionale Valerio Beltrami e di collaboratori come Claudio Recchia e Anna D'Ignoti, l'evento è cresciuto negli anni, attirando l'interesse di istituti alberghieri di tutta Italia e aziende del settore enogastronomico, oltre al patrocinio di istituzioni pubbliche, tra cui il Comune di Noto.

L'obiettivo e l'impegno del concorso nazionale di Amira a Noto

L'obiettivo del concorso è ambizioso: favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, come sottolineato dal gran maestro Luciano: «L'inclusione lavorativa non deve essere un lusso, ma una necessità fondamentale. Chiediamo l'aiuto di tutti, politici, istituzioni, associazioni e imprese, per rendere più agevole l'inserimento professionale di questi ragazzi straordinari». Il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro rappresenta una sfida cruciale, in particolare per chi possiede abilità diverse.

Il concorso si impegna ad abbattere non solo le barriere architettoniche, sensoriali e cognitive, ma anche quelle relazionali e sociali. L'iniziativa si allinea con i principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che garantisce il diritto a condizioni lavorative giuste e favorevoli, così come l'eguaglianza di opportunità e il rispetto dei diritti sindacali.

Lavorare non è solo un diritto economico, ma anche uno strumento di inclusione sociale, come sottolineato da Luciano: «Un lavoro non rappresenta solo una fonte di reddito, ma una via per l'autorealizzazione, per accrescere l'autostima e il senso di autonomia. L'inclusione lavorativa può fare la differenza nella vita di una persona con disabilità».

A Noto il concorso Amira apre le porte del lavoro ai giovani con disabilità

Inoltre, il tema della retribuzione equa e della previdenza per le persone con disabilità rimane al centro del dibattito. È fondamentale che l'inclusione non venga vista come un privilegio, ma come un diritto, che richiede un impegno collettivo da parte di tutte le forze sociali e politiche. Conclude Luciano: «Se non facciamo la nostra parte, non priviamo solo queste persone di un diritto, ma perdiamo anche un contributo prezioso per l'intera società, un valore aggiunto che arricchisce la comunità nel suo complesso».