A Cast Alimenti l'arte della pasticceria francese con Nicolas Boussin

Si è conclusa a Cast Alimenti - la scuola di cucina e dei maestri del gusto di Brescia - la masterclass del pastry chef francese Nicolas Boussin, intitolata "La pâtisserie di Nicolas Boussin: uno stile moderno e internazionale". L'evento, che si è svolto nell'arco dell'intera giornata, è stato realizzato in collaborazione con La Maison de l'Excellence Savencia ed Elle & Vire Professionnel. La masterclass è stata dedicata alla pasticceria francese moderna, arricchita da influenze culinarie globali e da un design orientato al gusto.

Il pastry chef francese Nicolas Boussin a Cast Alimenti

Gli obiettivi della masterclass di Nicolas Boussin

Gli obiettivi dell'incontro sono stati quelli di arricchire le competenze dei partecipanti attraverso l'uso di tecniche avanzate e l'esplorazione di visioni innovative sulla pasticceria moderna francese. Durante l'evento sono state presentate monoporzioni, vere e proprie opere d'arte e di design accattivante dai gusti ben definiti e delicati, pensate per arricchire le vetrine delle pasticcerie.

Cast Alimenti, durante la masterclass sono state presentate delle monoporzioni 1/3 I dolci di Nicolas Boussin sono vere e proprie opere d‘arte e di design 2/3 Una studente di Cast Alimenti all'opera durante la masterclass di Nicolas Boussin 3/3 Previous Next

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con un professionista esperto capace con la sua dialettica semplice, ma diretta, di tramandare le sue conoscenze culinarie. Inoltre, sono state integrate influenze internazionali nelle preparazioni, arricchendo così la tradizione francese, con uno sguardo al futuro.

Cast Alimenti, l'intervista a Nicolas Boussin

Per l'occasione, abbiamo rivolto qualche domanda al pastry chef Nicolas Boussin. Ecco, di seguito, le sue risposte:

Quali tecniche predilige in pasticceria?

Definisco la mia pasticceria come evolutiva. Mi piace radicarmi nella tradizione storica e poi sviluppare le ricette seguendo le tendenze e le mode del momento. Oggi c'è molto interesse per il recupero e la sostenibilità, ma non mi focalizzo su un'unica tecnica specifica. Il mio approccio è rispettare i prodotti e fare evolvere i dessert tradizionali.

Il pastry chef Nicolas Boussin a Cast Alimenti

Qual è la sua visione della pasticceria moderna francese?

Per me, la pasticceria moderna si caratterizza per gusti ben definiti, un facile reprimento dei prodotti e una riduzione dello zucchero. Il design deve supportare il gusto, che è la priorità assoluta. Lavorando in una boutique, mi concentro su ricette che siano sia razionali nella produzione sia originali nei composti, garantendo un equilibrio tra estetica e sapore.

Quali sono le influenze della sua pasticceria?

Sono appassionato della storia della pasticceria. L'evoluzione di quella francese è iniziata con l'influenza italiana, e successivamente siamo intervenuti con le nostre innovazioni. Abbiamo poi esteso la nostra influenza al Giappone e al resto del mondo. Oggi, con Instagram, assistiamo a un mix di influenze da diverse pasticcerie globali. Gli italiani, in particolare, sono all'avanguardia nelle tecniche come la fermentazione. Grazie a Internet, tutto si evolve rapidamente e persone sconosciute possono diventare famose e influenti in breve tempo.