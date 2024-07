A Cast Alimenti l'arte della pasticceria contemporanea con Nicolas Boussin

Il 6 settembre, presso Cast Alimenti La Scuola di cucina e dei Maestri del gusto di Brescia, si svolgerà la masterclass di Nicolas Boussin intitolata "La pâtisserie di Nicolas Boussin, uno stile moderno e internazionale”. Un evento della durata di una giornata organizzato in collaborazione con La Maison de l'Excellence Savencia e Elle & Vire Professionnel e dedicato alla pasticceria moderna in stile francese con influenze di tutto il mondo.

Nicolas Boussin, Meilleur ouvrier de France

Arricchire la vetrina con monoporzioni e torte moderne

Boussin, executive pastry chef de La Maison de l'Excellence Savencia e Meilleur ouvrier de France (MoF), condividerà la sua visione della pasticceria moderna francese mostrando come arricchire la vetrina con monoporzioni e torte moderne e originali. Parte della sua attività presso La Maison de l'Excellence Savencia consiste nel trasmettere la cultura culinaria francese nel mondo, favorendo lo scambio di conoscenza dei clienti del Gruppo Savencia nei cinque continenti, esperienza che arricchisce costantemente la sua visione internazionale della pasticceria. Questo incontri offrirà l'opportunità di confrontarsi con un pastry chef esperto, appassionato e altamente tecnico, capace di integrare elementi internazionali nella pasticceria moderna francese.

Tecniche avanzate e visioni innovative sulla pasticceria francese

Obiettivi della masterclass: arricchire le competenze dei partecipanti con tecniche avanzate e visioni innovative sulla pasticceria moderna francese; presentare monoporzioni e torte originali, che possano arricchire la vetrina delle pasticcerie; confrontarsi con un esperto internazionale che ha una profonda conoscenza delle materie prime e delle tecniche di pasticceria; integrare influenze internazionali nelle preparazioni, per offrire un tocco unico e moderno alla pasticceria tradizionale.

Il corso sarà tenuto in francese, con la presenza di un traduttore italiano. Questa masterclass è rivolta principalmente a pasticceri e professionisti della ristorazione e dell'ospitalità. Ai lettori di Italia aTavola è riservato in esclusiva un codice sconto che al momento dell'iscrizione online sul sito di Cast Alimenti, darà diritto aduno sconto immediato del 10% sulla masterclass di Nicolas Boussin del 6 settembre e sui successivi corsi realizzati in collaborazione con le aziende. Il codice sconto deve essere richiesto alla segreteria scrivendo a info@castalimenti.it oppure telefonando allo 030 2350076.

Cast Alimenti

Via Serenissima 5 - 25135 Brescia

Tel 030 2350076