L’Acciuga “stellata”: ecco i giovani talenti per una rivoluzione gourmet

Il 2025 è un anno di grandi novità per L’Acciuga, ristorante stellato alle porte di Perugia. Con una visione innovativa e uno spirito giovane, il ristorante si affida a un team di talenti under 30, pronto a portare una ventata di freschezza nel panorama culinario italiano. Dopo anni di successi sotto la guida dello chef Marco Lagrimino, il testimone passa a due figure che hanno lavorato fianco a fianco con lui: Francesco Rossetti e Matteo Peppoloni, entrambi classe 1995. Insieme a loro, una figura fondamentale per l’esperienza del cliente: la nuova maitre Maria Raffaella Fiorentino, classe 1987.

La vetrina de L‘Acciuga 1/4 Dettagli de L'Acciuga 2/4 Particolare de L'Acciuga 3/4 La sala de L‘Acciuga 4/4 Previous Next

Il nuovo team giovane de L'Acciuga

Francesco Rossetti , formatosi all’Accademia del Cordon Bleu di Firenze, ha costruito la sua esperienza nei migliori ristoranti stellati, da Frantzén* in Svezia a La Buca* di Cesenatico. La sua dedizione e il suo talento hanno reso Francesco una colonna portante della brigata de L’Acciuga. I suoi piatti raccontano una storia fatta di tradizione e modernità, capaci di stupire anche i palati più esigenti.

Gli chef Matteo Peppoloni e Francesco Rossetti

Con un percorso che parte dall’Alma, scuola d’eccellenza della cucina italiana, Matteo Peppoloni ha affinato le sue capacità nei templi della ristorazione stellata, come il Ristorante da Caino e La Trota 1963. La sua visione della cucina è chiara: cucinare è un’arte che esprime emozioni. Matteo porta in tavola la sua sensibilità, unita a una tecnica impeccabile.

La maitre e sommelier Maria Raffaella Fiorentino

Maria Raffaella Fiorentino, sommelier diplomata, ha maturato esperienze in location di prestigio come Il Falconiere e Capofaro Relais & Chateaux. La sua capacità di mettere a proprio agio gli ospiti e guidarli in un viaggio sensoriale rende ogni visita a L’Acciuga un’esperienza indimenticabile.

L’Acciuga. pronta per una nuova era culinaria

La filosofia di L’Acciuga si riflette nel suo stesso nome: valorizzare la materia prima povera e trasformarla in qualcosa di straordinario. Con il nuovo team, il ristorante conferma la sua stella Michelin per il quarto anno consecutivo, affermandosi come il 25° miglior ristorante d’Italia nella categoria Cucina d’Autore secondo 50 Top Italy 2023.

I nuovi chef promettono una cucina che mescola innovazione, tradizione e stagionalità, mantenendo fede alla missione del ristorante: offrire piatti dal sapore deciso e autentico, capaci di emozionare chiunque li assaggi.