Chef Lagrimino lascia L'Acciuga: «sto per diventare padre»

Marco Lagrimino, rinomato chef del ristorante stellato L'Acciuga, ha annunciato con sorpresa il suo addio alla guida del locale perugino che ha contribuito a portare ai vertici della gastronomia umbra in Italia.

Lo chef Marco Lagrimino lascia L'Acciuga

La notizia, diffusa nelle ultime ore, ha lasciato spiazzati gli appassionati di alta cucina. Lagrimino ha spiegato che la sua scelta è legata a motivi personali: «A brevissimo diventerò padre, e si sa, nella vita le priorità cambiano».

Svolta a L'Acciuga: lo chef Lagrimino lascia il ristorante stellato

Lagrimino ha iniziato il suo percorso a L'Acciuga a Perugia, nel 2020. Da quel momento, la sua visione gastronomica e il suo talento sono stati determinanti per il successo del ristorante. In soli due anni, è riuscito a ottenere la prestigiosa stella Michelin, un traguardo storico per la città di Perugia, che fino a quel momento non aveva mai potuto vantare un ristorante stellato.

La conquista della stella nel 2022 ha segnato l’inizio di un vero e proprio periodo d’oro per la cucina umbra. L’Acciuga, sotto la guida di Lagrimino, ha saputo interpretare la tradizione culinaria del territorio con uno stile contemporaneo e innovativo, attirando non solo una clientela locale, ma anche appassionati provenienti da tutta Italia e oltre. Il successo del locale ha contribuito a elevare la scena gastronomica regionale, portando l’Umbria a raggiungere un record di sei ristoranti stellati nel 2024, un primato che è stato riconfermato anche nell’ultima edizione della Guida Michelin del 2025.

Ringrazia tutti con una toccante lettera postata sui suoi profili social: «Carissimi, dopo un lungo percorso iniziato nel 2020, presso L’Acciuga, è arrivato il momento per me di dire addio a questo progetto, che mi ha dato tanto e a cui io ho dato tantissimo. Chi mi conosce, conosce bene il mio carattere umile ed introverso, ma questa volta fatemi dire che sono orgoglioso del mio duro lavoro, che è stato ripagato anche con i molti riconoscimenti ricevuti, riconfermati e migliorati di anno in anno; e di aver portato in alto il nome dell’Umbria. A brevissimo diventerò padre, e si sa nella vita le priorità cambiano. Mi prenderò del tempo libero per fare il padre, per stare a casa al fianco di Nadia, per conoscere da vicino mio figlio e per cominciare questa nuova avventura, che sono certo sarà una delle più belle della mia vita e che sono straemozionato di iniziare».

«Sono consapevole - ha concluso lo chef - che molti non condivideranno la mia scelta e non la comprenderanno, ma personalmente non voglio guardarmi indietro e rimpiangere il tempo passato. Ovviamente non vi preoccupate tornerò in cucina e mi vedrete sicuramente di nuovo dietro ai fornelli, amo cucinare e amo il mio lavoro. Ringrazio Luca per questi anni, fatti di molti attimi belli ma anche di difficoltà, grazie per la fiducia. Ringrazio la mia Ciurma sia presente che passata, grazie per essere stati al mio fianco. E grazie, grazie a voi tutti che siete venuti ad assaggiare la mia cucina, che mi avete spronato a dare sempre il meglio e a dare sempre di più, siete stati la mia forza. Grazie di cuore».

