Camere di hotel, la pulizia non è solo estetica: come mantenere standard elevati

Negli ultimi anni, l'industria alberghiera ha vissuto una trasformazione radicale, trainata da acquisizioni, affiliazioni e l'evoluzione delle aspettative dei clienti. Secondo Manuel Windegger, consulente con un'ultra ventennale esperienza nel settore dell'accoglienza e della ristorazione, oggi gli standard di pulizia e comfort rappresentano una discriminante fondamentale per il successo di una struttura. Con l'aumento delle affiliazioni nel segmento lusso e l'attenzione crescente verso la sostenibilità, gli hotel devono affrontare nuove sfide per mantenere la propria reputazione e soddisfare i clienti più esigenti. «La pulizia delle camere non è solo una questione di estetica, ma una componente cruciale dell'esperienza complessiva dell'ospite», spiega l'esperto consulente, illustrando gli standard richiesti dalle grandi catene e le strategie per implementare processi efficienti e sostenibili.

La crescita delle catene d'albergo e la rigorosa richiesta di standard di accoglienza

«Il mercato delle affiliazioni alberghiere in Italia è in forte espansione - ha premesso Windegger -: nei primi nove mesi del 2024, si sono registrate circa 250 nuove affiliazioni, con una netta prevalenza di hotel di lusso e medio-alto livello».

«Le catene internazionali, in particolare quelle statunitensi e francesi, dominano il panorama, mentre località come Roma, Milano e Venezia si confermano tra le destinazioni preferite. Questo boom è trainato da eventi come il Giubileo a Roma e le Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina, che rafforzano l'attrattività di queste aree - ha ripreso l'esperto consulente - Tuttavia, l'espansione non è priva di sfide: 40 alberghi si sono disaffiliati nello stesso periodo, evidenziando la necessità di standard elevati per mantenere la competitività. Gli ospiti scelgono sempre più spesso strutture che garantiscano servizi di qualità, dalla connessione Wi-Fi veloce alla sostenibilità ambientale, fino alla pulizia impeccabile delle camere».

Standard di pulizia nelle camere d'albergo: il requisito essenziale

La pulizia delle camere è un elemento determinante per la soddisfazione degli ospiti. Tra i requisiti minimi richiesti dalle grandi catene troviamo letti confortevoli, tende oscuranti per garantire il riposo, specchi a figura intera e bagni perfettamente sanificati. Manuel Windegger, inoltre, sottolinea che la formazione del personale è fondamentale per raggiungere questi obiettivi: «La pulizia richiede attenzione ai dettagli e l'uso di prodotti adeguati - spiega il conulente -. Tuttavia, molte strutture vedono ancora la formazione soltanto come un costo, non come un investimento».

Gli standard includono anche accessori come prese Usb accanto ai letti, bollitori e minibar con acqua gratuita, tutti elementi che contribuiscono a migliorare l'esperienza del cliente.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la manutenzione preventiva. «Gli ospiti sono sempre più attenti e non esitano a condividere online foto di difetti nelle camere, come graffi sui mobili o macchie sui tessuti» avverte Windegger. Questo può influire negativamente sulle recensioni e sulla reputazione dell'hotel. È quindi essenziale adottare procedure di controllo qualità rigorose e assicurarsi che ogni camera sia all'altezza delle aspettative».

Sostenibilità e innovazione: il futuro degli standard alberghieri

Un trend emergente nel settore alberghiero è l'attenzione alla sostenibilità.

«Le catene internazionali stanno adottando misure per ridurre l'impatto ambientale, come l'eliminazione della plastica monouso, l'uso di materiali riciclati e l'implementazione di sistemi di risparmio energetico. Per esempio, le camere moderne sono dotate di illuminazione a Led, rubinetti a basso consumo idrico e sistemi avanzati di riciclo dell'acqua. «Anche dettagli come l'eliminazione degli appendiabiti in plastica o l'uso di carta ecologica per le stampe in camera possono fare la differenza - aggiunge Windegger -. La tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale: televisori interattivi, Qr code per accedere ai servizi e pulsanti digitali "Non disturbare" sono solo alcune delle innovazioni che stanno diventando standard. Tuttavia, l'introduzione di nuove tecnologie deve essere accompagnata da una formazione adeguata del personale, per garantire che gli strumenti siano utilizzati in modo efficace e sicuro».

Gli standard delle catene d'albergo: formazione e controllo qualità

Per Windegger uno dei principali ostacoli al raggiungimento di standard elevati è la mancanza di formazione specifica per il personale addetto alle pulizie. «Spesso, le cooperative e le agenzie esterne non investono abbastanza nella preparazione del personale, con il risultato che le camere non vengono pulite a regola d'arte», osserva Windegger. Questo non solo influisce sull'esperienza dell'ospite, ma può anche comportare costi aggiuntivi per la manutenzione e il recupero della reputazione.

Manuel Windegger, consulente ed esperto di accoglienza e ristorazione

Per migliorare la qualità, Windegger suggerisce di implementare checklist dettagliate e ispezioni regolari da parte della direzione. «Non si tratta solo di verificare la pulizia, ma anche di individuare eventuali problemi di manutenzione, come sedie danneggiate o rubinetti che perdono. Ogni dettaglio conta quando si tratta di garantire un'esperienza eccellente. Inoltre, una comunicazione interna efficace tra il personale addetto alle pulizie e il reparto manutenzione è cruciale per risolvere rapidamente eventuali criticità segnalate».