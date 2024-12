Come l'Esg sta trasformando il comparto alberghiero (e non solo)

Il termine Esg (Environmental, Social e Governance) sta diventando parte della nostra vita personale ed aziendale in maniera sempre più significativa tanto da poter essere ritenuta a tutti gli effetti un elemento che entra a pieno titolo nella filosofia delle aziende. Fino a poco tempo fa, questo aspetto era legato alla sensibilità delle singole aziende. Tuttavia, da diverso tempo a questa parte, con l'introduzione graduale ma progressiva sia della normativa Europea che di quella nazionale, Esg e le certificazioni che lo contraddistinguono diventano sempre più un elemento imprescindibile della vita di un'azienda.

Come l'Esg sta trasformando il settore aziendale

Environmental: l'aspetto ambientale

Con Esg il pensiero immediato è quello relativo all'aspetto ambientale (Environmental). Questo aspetto è sicuramente quello su cui le aziende concentrano molte delle loro attenzioni ed impegni con la volontà di dare un significativo contributo alla riduzione degli elementi inquinanti. Alcuni esempi sono la riduzione dell'utilizzo di contenitori di plastica attraverso iniziative di varia natura come i dispenser dei prodotti da bagno riutilizzabili, l'utilizzo di materiale compostabile in alternativa a quelli plastici. L'uso della tecnologia sta diventando sempre più importante per contenere i consumi e soprattutto gli sprechi di elettricità ed acqua, così come anche il controllo della catena agroalimentare. Tuttavia, questo rappresenta solo una parte del rating.

Social: l'impatto sociale

Altro aspetto fondamentale è l'impatto sociale (Social) dell'azienda e come questa gestisce i suoi dipendenti ed il rapporto che l'azienda ha con il tessuto sociale in cui essa è inserita. Il rispetto da parte dell'azienda dei diritti civili e lavorativi come ad esempio le condizioni di lavoro, la parità di genere, il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

Governance: identità e purpose dell'azienda

L'ultimo ma non ultimo in ordine di importanza è quello dell'identità dell'azienda e del purpose (Governance). Con questo aspetto si entra nel merito della strategia aziendale e della sua capacità di determinare e mettere in pista azioni concrete orientate alla messa in pratica quotidiana di questi principi.

L'importanza dell'Esg per le aziende

Questi aspetti non sono più da ritenersi una moda con un ruolo marginale o di facciata. Bensì debbono sempre più diventare parte integrante ed imprescindibile della vita di un'azienda. I vantaggi che derivano da una filosofia aziendale Esg sono innumerevoli e significativi. Garantisce una maggiore stabilità aziendale nel lungo termine. Gli investitori sono sempre più orientati ad investire in aziende che si comportano in maniera etica e sostenibile.

Molti dei nostri clienti e ospiti ci chiedono riscontro e si informano sempre più spesso rispetto a queste dinamiche e sempre più le loro scelte di acquisto sono orientate in questo senso. Le aziende che adottano un approccio Esg sono all'avanguardia in termini di innovazione, generando un sistema virtuoso di nuove idee e prodotti che consentono loro di essere sempre ai vertici della loro categoria.

Spero che questa veloce riflessione possa essere per voi motivo di spunto e di riflessione su questo aspetto, le sue criticità, la sua importanza e la sua grande potenzialità per le nostre vite professionali e personali.