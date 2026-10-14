Pasticceria, in Giappone sei chef si sfidano con la Pasta Pistacchio Babbi: vince Keisuke Shibano

Sei professionisti, un solo ingrediente e interpretazioni diverse della stessa materia prima. Il 7 settembre, al Conrad Hotel di Tokyo, si è svolta la finale della terza edizione del Gran Premio Babbi, concorso rivolto ai pasticceri giapponesi e dedicato alla creatività, alla tecnica e all’innovazione in pasticceria. A vincere è stato Keisuke Shibano, che avrà come premio un viaggio in Italia con visita alla sede dell’azienda romagnola.

Il podio del Gran Premio Babbi

Babbi e Giappone, un rapporto iniziato oltre vent’anni fa

La competizione si inserisce in una collaborazione che lega Babbi al mercato giapponese da più di vent’anni. Insieme al partner commerciale Sun-Eight Trading, l’azienda ha costruito la propria presenza nel Paese a partire dai primi corner aperti nel 2002, proseguendo con l’apertura del primo Babbi Café a Tokyo e con il sostegno al Team Giappone della Coppa del Mondo di Pasticceria. Il concorso rappresenta uno dei momenti di questo percorso, nel quale il confronto tra professionisti diventa anche un’occasione per mettere alla prova un ingrediente e le sue possibilità di utilizzo.

I partecipanti al Gran Premio Babbi

«Il Giappone è uno dei mercati più esigenti e raffinati al mondo per la pasticceria - afferma Gianni Babbi, direttore marketing e comunicazione di Babbi - e per questo è un interlocutore ideale per Babbi. Con il Gran Premio non vogliamo solo promuovere un prodotto, ma condividere una cultura del gusto fatta di qualità, ricerca e rispetto per la materia prima, valori che sentiamo profondamente vicini a quelli dei pasticceri giapponesi. Il viaggio in Italia sarà per il vincitore l’occasione di scoprire da dove nasce tutto questo».

Sei pasticceri in finale con la Pasta Pistacchio Babbi

Dopo le selezioni svolte durante l’estate, che hanno coinvolto professionisti provenienti da diverse regioni del Giappone, i sei finalisti si sono confrontati dal vivo davanti a una giuria di esperti. Il tema della prova era l’impiego della Pasta Pistacchio Babbi, ingrediente attorno al quale ciascun concorrente ha costruito una propria proposta. Le creazioni hanno mostrato approcci differenti nell’utilizzo del pistacchio, mettendo in evidenza il ruolo della materia prima nella progettazione di un dessert.

Alcuni dei dolci in gara a base di Pasta Pistacchio Babbi

Per i professionisti, la sfida consisteva nel trovare un equilibrio tra caratteristiche dell’ingrediente, tecnica e interpretazione personale. La competizione è arrivata alla terza edizione e si è consolidata come appuntamento dedicato al confronto tra pasticceri giapponesi. Per l’azienda, il concorso è anche un modo per entrare in relazione con un mercato in cui la cura tecnica e l’attenzione alla qualità degli ingredienti sono elementi centrali del lavoro in laboratorio.

Keisuke Shibano vince il Gran Premio e vola in Italia

A ottenere il riconoscimento è stato Keisuke Shibano, premiato per la sua interpretazione dell’ingrediente. Il premio prevede un’esperienza in Italia e una visita alla sede Babbi, dove il pasticcere potrà conoscere la storia e l’attività dell’azienda. «Il Gran Premio Babbi è arrivato alla terza edizione e questo dice molto di quanto il progetto sia sentito dai professionisti giapponesi. Vedere sei pasticceri di altissimo livello confrontarsi con la stessa materia prima, e ottenere risultati così diversi, è la dimostrazione che un ingrediente eccellente non limita la creatività: la libera. Il talento di Keisuke Shibano ci ha colpiti e siamo molto felici di accoglierlo in Italia», commenta Pierpaolo Colombo, direttore generale di Babbi.

Export agroalimentare italiano in Giappone: cresce la domanda di prodotti italiani

Il concorso si svolge in un mercato che mostra interesse per le produzioni alimentari italiane. Secondo i dati diffusi da Coldiretti, nel 2024 l’export agroalimentare italiano verso il Giappone è cresciuto del 14%, superando 1,9 miliardi di euro. Tra le categorie citate figurano l’ortofrutta trasformata, con 193 milioni di euro, il vino, con 184 milioni, e l’olio extravergine di oliva, arrivato a 130 milioni, in aumento del 56%. Anche il comparto dolciario registra segnali di crescita: secondo i dati dell’Agenzia Ice riportati nel comunicato, le esportazioni di cioccolato e preparazioni a base di cacao sono aumentate del 19,1%.

Il Gran Premio Babbi è arrivato alla terza edizione ed è un progetto molto sentito dai professionisti giapponesi