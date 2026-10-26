Rendere la mancia obbligatoria sarebbe come applicare un'ulteriore tassa, quindi assolutamente non mi trovo d’accordo, oltre a non rientrare nella nostra cultura. La mancia deve rimanere un gesto spontaneo che ogni cliente lascia in maniera volontaria. Quando parliamo di mancia non ci limitiamo a pensare al cameriere del ristorante, ma va a toccare tantissime categorie professionali come autisti, parrucchieri, meccanici ecc., tutte quelle persone che con il loro lavoro ci danno un servizio e, quando questo è molto gradito e apprezzato, gli si riconosce spontaneamente una mancia.

La mancia, per chi per esempio lavora nella ristorazione, è un riconoscimento personale gradito e spesso anche meritato, ma non deve essere visto come obbligatorio

Penso che non solo non deve essere obbligatoria, ma non va neanche tassata. Io personalmente ho lavorato 43 anni nella ristorazione, tutte le feste, tutti i fine settimana, con orari molto lunghi, quindi quel denaro che qualcuno ti lascia è perché ti ha apprezzato, riconosce che gli hai dato un buon servizio.

Mancia obbligatoria e tasse: il rischio di un prelievo aggiuntivo

Non vorrei che, con una mancia obbligatoria e tracciabile, lo scopo finale fosse un'ulteriore occasione per aumentare la tassazione sul reddito. Recentemente in Svizzera il Consiglio Federale (Consiglio dei Ministri), nell'ambito di un'ampia riforma del sistema previdenziale, ha proposto di aggiungere allo stipendio “le mance importanti” e che fossero anche parte integrante della previdenza sociale.

In Svizzera il Parlamento ha votato una mozione che sancisce l'abolizione di qualsiasi tassazione riguardo le mance digitali e in contanti per tutte le categorie professionali

Tutto questo senza precisare un importo, ma considerando che, per esempio, un 30%-40% di mancia su uno stipendio non può più rappresentare un semplice gesto di gratitudine. La regolamentazione attuale prevede che le mance importanti tracciabili sono imponibili e sottoposte alla previdenza sociale, ma rimane la problematica del contante e quella del fissare un tetto massimo di una mancia importante.

Mance digitali e contanti: la decisione del Parlamento svizzero