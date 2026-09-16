Mancia digitale al ristorante: il Pos non cambia le regole

Un nuovo caso riporta l’attenzione sulla gestione delle mance attraverso i pagamenti elettronici. La vicenda, dopo il caso del ristorante dell'Hotel Hermitage di Forte dei Marmi (Lu), arriva dalla Sardegna e riguarda uno scontrino relativo a una cena da circa 400 euro, sul quale compare una voce di 2,50 euro indicata come «Mancia Pos». Secondo quanto riportato, la somma non sarebbe stata richiesta né concordata al momento del pagamento. Al di là dell’importo, molto contenuto rispetto al valore complessivo della cena, il caso riporta una volta di più a galla una questione concreta per ristoratori ed esercenti: come deve essere gestita una mancia quando il pagamento avviene con carta o Bancomat e quali condizioni devono essere rispettate perché possa essere considerata effettivamente volontaria? Alla fine, il nodo rimane sempre lo stesso: la trasparenza nella comunicazione di eventuali maggiorazioni o mance, con queste ultime che devono rimanere volontarie.

Cena da 400 euro, sullo scontrino compare «Mancia Pos»

La cena, consumata a inizio settembre 2026 in Sardegna, comprendeva diverse portate, bevande e vino. Il totale delle singole voci riportate sul documento commerciale arrivava a 397,50 euro. Al momento del pagamento elettronico, tuttavia, sarebbero stati addebitati 400 euro. La differenza di 2,50 euro corrisponde alla voce «Mancia Pos», presente sul documento commerciale insieme alle altre voci della consumazione. Secondo la ricostruzione, il gruppo non avrebbe chiesto di arrotondare il conto né comunicato l’intenzione di lasciare una mancia. La presenza dell’importo sarebbe stata rilevata soltanto in un secondo momento, controllando lo scontrino. La cifra rappresenta circa lo 0,6% del conto e, proprio per le sue dimensioni ridotte, può facilmente sfuggire a un controllo sommario. Il punto, tuttavia, non riguarda tanto i 2,50 euro quanto la modalità con cui una voce qualificata come mancia viene inserita nel pagamento.

Mancia al ristorante, anche con il Pos serve una scelta libera e consapevole

La mancia resta una scelta del cliente

Per chi gestisce un pubblico esercizio è importante distinguere tra mancia volontaria e maggiorazione del conto. La mancia nasce infatti dalla libera decisione del cliente di riconoscere una somma ulteriore rispetto a quanto dovuto per beni e servizi acquistati. Questo principio non cambia con il passaggio dal contante alla carta. La diffusione dei pagamenti elettronici ha semplicemente introdotto nuovi strumenti attraverso i quali il cliente può eventualmente lasciare una mancia.

I sistemi POS possono prevedere una schermata nella quale il cliente sceglie se aggiungere una determinata somma o percentuale prima di confermare l’operazione. In questo caso la caratteristica essenziale è la possibilità di scegliere consapevolmente se lasciare o meno la mancia. È diverso il caso in cui l’importo venga presentato come una scelta del cliente da quello in cui venga automaticamente aggiunto al conto senza una richiesta esplicita.

Il nodo è la trasparenza delle condizioni economiche

A chiarire i termini giuridici della questione è Alessandro Klun, esperto di diritto della ristorazione, intervistato da Italia a Tavola. «La vicenda coinvolge principalmente la disciplina civilistica e consumeristica relativa alla trasparenza delle condizioni economiche del servizio. Ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del Codice civile, le parti devono comportarsi secondo correttezza e buona fede anche nella fase di esecuzione del contratto. Il Codice del consumo impone inoltre che il consumatore riceva informazioni chiare, comprensibili e non ingannevoli sul prezzo complessivo del servizio (artt. 20, 21, 22 e 49)». La valutazione, secondo Klun, passa da tre aspetti: trasparenza dell’informazione, natura volontaria della mancia e accettazione del pagamento.

Alessandro Klun, esperto di diritto della ristorazione

«Trasparenza dell’informazione: il cliente deve essere messo in condizione di conoscere tutte le voci del conto prima di pagare, secondo il Codice del consumo. Natura volontaria della mancia: se un importo è qualificato come “contributo volontario”, assume rilievo che il cliente possa effettivamente decidere se mantenerlo, modificarlo o eliminarlo. Accettazione del pagamento: se il contributo compare nel preconto ed è modificabile, rileva in concreto se il cliente sia stato adeguatamente informato prima dell’emissione dello scontrino fiscale e del pagamento». Per l’esercente, quindi, la questione non riguarda soltanto la presenza della funzione «mancia» nel sistema di pagamento. Diventa fondamentale come questa possibilità viene presentata al cliente, in quale momento e con quale grado di chiarezza.

Il problema non è prevedere una mancia, ma come viene proposta

Da qui la conclusione dell’avvocato: «Dal punto di vista giuridico, il nodo centrale non è tanto se sia lecito prevedere un contributo volontario, quanto se il consumatore abbia ricevuto un’informazione chiara, completa e tempestiva che gli consentisse una scelta libera e consapevole. L’accertamento di questo aspetto dipende dalle circostanze concrete del caso». L'osservazione introduce una distinzione importante per la ristorazione. Una mancia proposta attraverso il POS non è di per sé assimilabile a un costo obbligatorio del servizio. Perché mantenga la propria natura volontaria, il cliente deve poter comprendere che si tratta di una somma ulteriore rispetto al conto e deve avere la possibilità di decidere se corrisponderla. Diventa quindi rilevante anche il momento nel quale l'importo viene mostrato. Una voce inserita nel preconto, chiaramente indicata e modificabile dal cliente, presenta caratteristiche diverse rispetto a una somma che compare direttamente nel conto finale senza che il cliente abbia avuto modo di intervenire.

"Mancia Pos" sul documento commerciale: il nodo da chiarire

Nel caso sardo c'è poi un elemento che merita attenzione. La voce non sarebbe comparsa soltanto sulla ricevuta della transazione elettronica, ma anche sul documento commerciale emesso dal ristorante. Questo dettaglio, però, non consente da solo di stabilire come sia stata generata la voce. Dallo scontrino non è infatti possibile sapere se l'importo sia stato inserito manualmente, se derivi da una configurazione del sistema di cassa collegato al Pos oppure se sia riconducibile a un'impostazione tecnica del sistema utilizzato dall'esercente.

Mancia digitale e scontrino: il cliente deve essere informato prima di pagare

Per questo motivo, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile attribuire automaticamente al ristoratore l'inserimento volontario della maggiorazione. Per ricostruire l'origine della voce sarebbero necessari ulteriori elementi relativi alle impostazioni del sistema di cassa e alle modalità con cui è stato effettuato il pagamento. Resta però il tema della trasparenza nei confronti del cliente, che costituisce uno degli elementi centrali della valutazione.

Per gli esercenti conta la trasparenza prima del pagamento

La diffusione delle mance digitali rende la procedura sempre più rilevante per ristoranti, bar e altri pubblici esercizi. L'assenza del contante trasferisce infatti la scelta all'interno del processo di pagamento, spesso attraverso il Pos o il sistema di cassa. Per l'esercente questo significa prestare attenzione non soltanto alla gestione contabile, ma anche alla configurazione del registratore telematico, del Pos e dei relativi software. Le eventuali funzioni che consentono di aggiungere una mancia dovrebbero essere impostate in modo da rendere immediatamente riconoscibile la natura volontaria dell'importo. Una procedura chiara consente inoltre al cliente di distinguere senza ambiguità il prezzo della consumazione dall'eventuale somma aggiuntiva e riduce il rischio di contestazioni successive.

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Mance digitali, una questione anche di procedure