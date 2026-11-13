Nel mondo della ristorazione, le uniformi professionali non sono semplici abiti da lavoro. Raccontano lo stile del locale, rafforzano l’identità del team e trasmettono professionalità ancora prima che il piatto arrivi in tavola. È con questa consapevolezza che Giblor's - eccellenza italiana nell’abbigliamento professionale, punto di riferimento per chi ricerca comfort, design e funzionalità - presenta la nuova collezione Chef & Horeca 2026/2027.

Giblor's lancia la nuova collezione di giacche da chef 2026/2027

Il nuovo capitolo del marchio rappresenta un perfetto equilibrio tra innovazione, sostenibilità e qualità. A colpire, in primo luogo, sono i tagli inediti, studiati per valorizzare la figura senza sacrificare libertà di movimento. Grande attenzione è dedicata ai materiali, con utilizzo di tessuti elasticizzati con fibre di lyocell Tencel™, una fibra tessile di origine cellulosica, apprezzata per le sue elevate performance e il ridotto impatto ambientale.

Tessuti tecnici e vestibilità: come nasce l'abbigliamento Giblor's

Ma ciò che distingue davvero Giblor’s è il suo approccio sartoriale. Ogni modello prende vita dal lavoro del dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo, che studia le esigenze di chi lo indossa, attraverso test pratici e interviste a professionisti sul campo. Il risultato sono capi dalla vestibilità studiata per il lavoro, arricchiti di dettagli funzionali e ricercati, offerti a un prezzo competitivo e in linea con la qualità del prodotto: un equilibrio raro da trovare sul mercato.

Tessuti e tagli vengono lungamente studiati dal dipartimento interno di ricerca e sviluppo di Giblor's

Trendsetter per vocazione, il brand continua a reinventarsi, interpretando e anticipando i cambiamenti del settore. I capi della nuova collezione sono pensati per adattarsi a contesti e identità diverse: dal classico elegante al contemporaneo minimal, dallo stile industriale all’eclettico.

Divise da chef e identità del ristorante: lo stile secondo Giblor's

Con Giblor’s, la divisa da lavoro diventa un vero strumento di espressione: ogni professionista può valorizzare al massimo la propria identità, comunicando competenza, cura e stile anche attraverso ciò che indossa. In un settore in continua evoluzione, Giblor’s si conferma così non solo un produttore, ma un vero e proprio interprete dello stile professionale, capace di unire estetica, innovazione e funzionalità in una proposta sempre attuale. Andiamo a scoprire quattro novità della collezione 2026/2027.

Giacca Massimo Unique: design sartoriale e tessuto Tencel™ stretch

La Giacca Massimo, della linea Unique, incarna l’eccellenza del design sartoriale, coniugando stile ricercato e funzionalità essenziale. Pensata per chef, pastry chef e operatori dell’alta ristorazione che ricercano un capo distintivo e performante. Realizzata in tessuto Tencel™ stretch, si distingue per due inserti plissettati simmetrici impunturati a riva sul davanti, che valorizzano la figura con un'estetica ricercata.

La Giacca Massimo della linea Unique

Il collo coreano squadrato riprende il taglio spalla pronunciato, mentre l'abbottonatura nascosta garantisce una linea pulita e minimale. Taschini discreti sul petto e sulla manica uniscono praticità e stile mentre i polsini smussati con automatico in nickel a vista, ripreso anche sull'asola posteriore per il laccio del grembiule, confermano la cura del dettaglio.

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I dettagli della Giacca Massimo

Giacca Marcel Elegance: leggerezza, traspirabilità e libertà di movimento

La Giacca Marcel, novità della linea Elegance, realizzata in tessuto Tencel™ stretch, garantisce una sensazione di tessuto morbido ed elasticizzato che accompagna ogni movimento con assoluto comfort. Leggera e piacevole al tatto, mantiene la pelle fresca anche nelle giornate più intense.

La Giacca Marcel, novità della linea Elegance

La costruzione asimmetrica e il collo coreano squadrato introducono un linguaggio stilistico contemporaneo, che unisce estetica minimalista ed eleganza discreta. Il taglio obliquo sul davanti e collo alla coreana, la nuova lunghezza della manica ¾ assicurano maggiore libertà di movimento e comfort, senza sacrificare l’eleganza del capo.

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I dettagli della Giacca Marcel

Giacca Celeste Elegance: satin stretch e dettagli sartoriali per la cucina

La Giacca Celeste, della linea Elegance, nasce per esaltare la femminilità in cucina, reinterpretando un capo professionale in chiave sofisticata. Realizzata in satin stretch di alta qualità, avvolge la silhouette con naturale eleganza, offrendo una vestibilità fluida e confortevole. Il tessuto, morbido e luminoso, accompagna i movimenti con leggerezza, garantendo traspirabilità, resistenza e praticità.

La Giacca Celeste, della linea Elegance

Il vero protagonista è il collo strutturato, disegnato con cura sartoriale: un dettaglio iconico che incornicia il volto e definisce il carattere della giacca, trasformandola in un segno distintivo. È la scelta ideale per ambienti come fine dining, showcooking e front cooking, in cui la giacca è parte integrante dell’esperienza complessiva.

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I dettagli della Giacca Celeste

Giacca Axel Glamour: denim stretch per una divisa dal carattere urbano

La Giacca Axel fonde performance e comfort in un’estetica dal carattere urbano e contemporaneo. Icona distintiva della linea Glamour, è realizzata in un leggero tessuto denim stretch di alta qualità che segue i movimenti del corpo. È un capo confortevole, resistente e performante, con un’identità stilistica forte e definita.

La Giacca Axel della linea Glamour

Elemento distintivo è il collo alla coreana con doppio strato di denim, che gioca sul contrasto tra dritto e rovescio del tessuto, donando profondità e movimento e trasformando un dettaglio tecnico in un vero segno di stile.

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Dettagli della Giacca Axel

L’abbigliamento da cucina come segno distintivo del ristorante