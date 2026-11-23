L'INTERVISTA
«Mi hanno lasciato libero di sbagliare»: così Lezzerini ha conquistato la Michelin
N’Uovo conquista la stella Michelin e Simone Lezzerini riceve il premio di miglior giovane chef. In questa intervista, lo chef racconta la sorpresa, il lavoro con la brigata e il valore della libertà di sbagliare riconosciuta dalla proprietà. Dopo il premio, le prenotazioni aumentano ma N’Uovo mantiene 24 coperti. Lezzerini prepara un percorso tra vegetali e fornitori locali, con un legame forte con la Tuscia
La Tuscia protagonista dell’ultima edizione della Guida Michelin Italia. La provincia di Viterbo, dopo esser rimasta con appena un ristorante stellato (storico, La Parolina di Iside De Cesare) a seguito delle chiusure degli altri indirizzi, ha piazzato un nuovo rappresentante fine dining nella mappa della ristorazione gourmet italiana. N’Uovo Vino e Cucina è l’indirizzo che non solo ha conquistato la Stella, ma si è distinto anche con il premio del miglior giovane chef assegnato a Simone Lezzerini. Romano di origine, trapiantato ormai da anni in Tuscia, ha vissuto il giorno più bello della sua vita professionale in occasione dell’ultima cerimonia di premiazione. Un momento indimenticabile, che ci ha raccontato in questa intervista esclusiva.
Stella Michelin e miglior giovane chef: la doppia sorpresa di Simone Lezzerini
Una stella Michelin e il premio come miglior giovane chef: per Simone Lezzerini le ultime settimane hanno segnato una svolta importante. Due riconoscimenti arrivati nel corso della cerimonia di presentazione della nuova Guida Michelin che premiano il lavoro costruito negli ultimi anni insieme alla brigata e alla proprietà. Il giovane chef, che ha compiuto 30 anni pochi giorni dopo la proclamazione, non nasconde l’emozione che ha caratterizzato le ultime settimane, sin dal momento della "chiamata" a partecipare all’evento di Parma. Dal rapporto con la brigata alle nuove prospettive del ristorante, tra una cucina sempre più legata al territorio e un progetto gastronomico in evoluzione, Simone è già pieno di spunti. Soprattutto ha voluto lanciare un messaggio significativo: l’importanza, e la libertà, di aver potuto sbagliare. In un mondo in cui, anche per ego personale, tanti chef cercano la perfezione, il fatto di poter incappare degli errori per Simone è stato fondamentale nel percorso. Suo, e della sua squadra. Oggi, però, è già tempo di guardare avanti. Tra nuovi progetti, una proposta gastronomica in evoluzione e la volontà di non perdere quell'identità che ha portato N’Uovo fino alla Stella.
L’intervista a Simone Lezzerini di N’Uovo a Sutri
“Assolutamente no. Due settimane prima ci hanno mandato un'e-mail di invito alla cerimonia, ma non sapevamo veramente nulla fino a quando non ci hanno chiamato sul palco. Sono stato preso completamente alla sprovvista ed ero molto emozionato. Anche nelle settimane precedenti ho cercato di mantenere un atteggiamento quasi pessimista con la mia brigata, per non creare troppe aspettative. Ai ragazzi ho sempre detto che, se fosse arrivato qualcosa, sarebbe stata semplicemente la conseguenza del buon lavoro che avevamo fatto. Sono stati giorni importanti e credo che dobbiamo ancora realizzare fino in fondo quello che è successo.”
“È stato fondamentale. Lavoriamo insieme ormai da tre anni e mezzo e le figure più importanti della cucina non sono mai andate via. Ho puntato tutto sul lavoro umano, sulla possibilità di creare un ambiente bello e positivo, dove le persone potessero rimanere e crescere senza arrivare a esaurirsi dopo un anno, come purtroppo succede spesso nella ristorazione. Con costanza abbiamo costruito una sinergia molto forte che ha permesso a tutti di migliorare. Da giovane chef ho sempre sentito anche la responsabilità di far crescere i miei coetanei. Posso insegnare tante cose di cucina, ma devo soprattutto saper comprendere e gestire le persone, perché ognuno ha il proprio carattere. Sentivo la responsabilità di portare i ragazzi da qualche parte, di non fargli perdere tempo. Questo riconoscimento è importantissimo anche per questo: ha dato a tutti nuovi stimoli e una grande voglia di continuare a crescere, dalla cucina alla sala.”
Simone Lezzerini: «La libertà di sbagliare è fondamentale per crescere
“Erano felicissimi, davvero su di giri. È un riconoscimento che aspettavano da tanto e per il quale hanno investito molto. La cosa importante è che non sono mai stati proprietari distanti dal progetto: hanno sempre lavorato con noi, con le mani e con la testa, stando a stretto contatto con tutto il gruppo. Soprattutto, come ho detto sul palco, mi hanno dato la libertà di sbagliare, che oggi è un lusso, specialmente quando sei giovane e devi ancora capire quale strada intraprendere. Fortunatamente l'identità del ristorante è arrivata in maniera naturale. Non abbiamo dovuto cercare ossessivamente qualcosa da comunicare: siamo semplicemente noi stessi e questo è stato apprezzato”
“Sicuramente sento una responsabilità grandissima, perché le aspettative sono cambiate. Continuerò a fare quello che ho sempre fatto, ma con un'attenzione diversa. È giusto impegnarci ancora di più, senza però perdere la nostra identità.”
“Ai primi tempi ho dovuto fare una bella guerra con il mio ego. Quando sei un giovane chef hai spesso questa voglia di dimostrare qualcosa agli altri, ai colleghi, alle persone che ti seguono. Poi ho iniziato a immedesimarmi nel cliente, a chiedermi cosa avrei voluto mangiare io seduto in quel posto. Credo che si scelga cosa mangiare anche in funzione del luogo in cui ci si trova. Da lì abbiamo cominciato a lavorare sempre più a stretto contatto con il territorio e, quando abbiamo smesso di voler dimostrare qualcosa a qualcuno, il riscontro dei clienti è arrivato naturalmente. Il ristorante lavorava molto bene già prima della stella. Voglio rimanere con i piedi per terra e, con serenità e disciplina, continuare a far crescere N’Uovo. La soddisfazione del cliente deve venire prima di tutto, poi quella della critica”
Dopo la Stella Michelin: prenotazioni in crescita, ma ora ci sono due giorni di riposo
“Le prenotazioni sono schizzate praticamente appena sono sceso dal palco. Il telefono ha iniziato a squillare e il sistema delle prenotazioni è stato preso d'assalto. Siamo tutti molto contenti, anche perché eravamo già abituati a lavorare con il ristorante pieno. Per quanto riguarda i coperti, 24, ci piacerebbe soddisfare tutte le richieste, ma superando quei numeri rischieremmo di rovinare l'atmosfera della sala. Non vogliamo esagerare e soprattutto non vogliamo compromettere l'esperienza di chi viene a mangiare da noi. Abbiamo anche deciso di introdurre due giorni di chiusura settimanale. Prima eravamo aperti sette giorni su sette, organizzandoci con i turni, mentre adesso ho bisogno di avere sempre la squadra al completo durante il servizio.”
“Per noi è assolutamente un punto di partenza, l'inizio di qualcosa di ancor più grande. Lavoriamo già da tanto tempo sulla nostra evoluzione. Abbiamo mantenuto stabile la proposta attuale, ma in realtà è da circa un anno che stiamo sviluppando il nostro nuovo percorso gastronomico. Ci sarà un lavoro importante sui vegetali, con tante novità. Quello che non cambierà sarà la nostra identità: una cucina che viene dalla terra, dalla campagna, dalla tradizione contadina e che rappresenta le eccellenze del territorio. Vogliamo anche restringere ulteriormente la cerchia dei nostri fornitori, rafforzando il rapporto con le realtà locali. Adesso vogliamo veramente cercare di fare qualcosa di importante e, soprattutto, di nuovo.”