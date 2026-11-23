“Erano felicissimi, davvero su di giri. È un riconoscimento che aspettavano da tanto e per il quale hanno investito molto. La cosa importante è che non sono mai stati proprietari distanti dal progetto: hanno sempre lavorato con noi, con le mani e con la testa, stando a stretto contatto con tutto il gruppo. Soprattutto, come ho detto sul palco, mi hanno dato la libertà di sbagliare, che oggi è un lusso, specialmente quando sei giovane e devi ancora capire quale strada intraprendere. Fortunatamente l'identità del ristorante è arrivata in maniera naturale. Non abbiamo dovuto cercare ossessivamente qualcosa da comunicare: siamo semplicemente noi stessi e questo è stato apprezzato”