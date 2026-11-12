GUIDA 2027
Michelin, ancora più avara: riduce le stelle e taglia due tristellati
Scendono a 13 i tristellati della Guida 2027 della Rossa (tra cui Uliassi) e in totale vengono assegnati 12 macaron in meno (382). Tre sono invece i nuovi due stelle: Al Gatto Verde, Orma e Pascucci al Porticciolo. Tra i premi speciali Juan Camilo Cantero con Quid è la migliore apertura, Simone Lezzerini è il miglior chef giovane, Andrea Bravaccini il sommelier dell'anno e per il servizio premiata Stefania Lepore
Indice
- 1Uliassi e Mellino fuori: scendono a 13 i ristoranti 3 stelle Michelin
- 2Due stelle: Rosval protagonista, esce il San Domenico
- 3Ristorante una stella: 24 nuovi ingressi, ma scendono a 329
- 4Guida Michelin 2027, i premi speciali
- 5Chi ha perso la stella nella Guida Michelin 2027
- 6Da Lido 84 a Matteo Grandi: chiudono in 19, Cracco va a Rapallo
- 7Oltre le stelle: in Guida anche 37 Bib Gourmand
- 8Guida Michelin 2027, la cerimonia di Piacenza dal ricordo di Nadia Santini al saluto del ministro Mazzi
- 9Michelin Mindful Voices, Jessica Rosval e Fabrizio Caponi raccontano una gastronomia più inclusiva e sostenibile
Scendono a 13 i ristoranti tre stelle nella Guida Michelin 2027. A perdere il massimo riconoscimento della Rossa è Uliassi, che scende a due stelle, e Quattro Passi che ha cessato l'attività. Salgono a 40, invece, le due stelle grazie proprio a Uliassi e a tre nuovi ingressi: Al Gatto Verde, Orma e Pascucci al Porticciolo, mentre sono 24 i nuovi ingressi con una stella Michelin. Scende da due a una stella, invece, San Domenico di Imola, mentre Antonino Cannavacciulo non conferma il macaron al Bistrot di Torino e Carlo Cracco chiude il locale di Portofino per trasferirsi a Rapallo, perdendo così il riconoscimento. In totale ci sono 12 riconoscimenti in meno nel computo complessivo delle stelle, passate dalle 394 della passata edizione alle 382 attuali. Accanto alle nuove stelle, la cerimonia di Piacenza ha assegnato anche i premi speciali e dato spazio alle storie e ai temi che attraversano il mondo della gastronomia, a partire dalle Mindful Voices: sul palco Fabrizio Caponi e Jessica Rosval, che quet'anno ottiene le due stelle Michelin per Al Gatto Verde di Modena. Tra chi perde
Uliassi e Mellino fuori: scendono a 13 i ristoranti 3 stelle Michelin
13 conferme, una chiusura e una retrocessione: è questo il bilancio delle 13 tre stelle assegnate dalla Guida 2027. Se Quattro Passi della famiglia Mellino ha chiuso in seguito alle vicende che hanno coinvolto il ristorante, Uliassi è invece sceso a due stelle, dopo essere scivolato anche nella classifica dei The 50 Best Restaurant. Nessuna promozione, dunque: dopo l'exploit di Michelangelo Mammoliti di 12 mesi fa, per la selezione 2027 non sono stati promossi nuovi ristoranti.
Ecco i 13 ristoranti tre stelle Michelin della Guida 2027:
- Atelier Moessmer (Norbert Niederkofler)
- Casa Perbellini 12 Apostoli (Giancarlo Perbellini)
- Dal Pescatore (Giovanni Santini)
- Da Vittorio (Enrico e Roberto Cerea)
- Enoteca Pinchiorri (Riccardo Monco)
- Enrico Bartolini al Mudec (Enrico Bartolini)
- La Pergola (Heinz Beck)
- La Rei Natura (Michelangelo Mammoliti)
- Le Calandre (Massimiliano Alajmo)
- Osteria Francescana (Massimo Bottura)
- Piazza Duomo (Enrico Crippa)
- Reale (Niko Romito)
- Villa Crespi (Antonino Cannavacciuolo)
Due stelle: Rosval protagonista, esce il San Domenico
Salgono da 38 a 40 i due ristoranti due stelle Michelin nella Guida 2027 grazie a tre nuovi ingressi e alla presenza dell'ex tristellato Uliassi. Due arrivano dal Lazio, Orma di Roy Caceres e Pascucci al Porticciolo di Gianfranco Pascucci. Dopo il balzo nella The 50 Best Restaurants, Jessica Rosval entra nel club dei bistellati con il suo Al Gatto Verde di Modena. Scende, invece, ad un solo macaron un tempio della cucina italiana come il San Domenico di Imola (Bo), mentre Santa Elisabetta (Firenze) ha chiuso i battenti.
Ecco i ristoranti che hanno ricevuto 2 stelle Michelin nella Guida 2027:
Ristorante una stella: 24 nuovi ingressi, ma scendono a 329
Scendono da 341 a 329, invece, i ristoranti premiati con una stella Michelin che nonostante 24 nuovi ingressi risultano 12 in meno rispetto alla passata edizione.
Ecco i nuovi ristoranti che hanno ricevuto 1 stella Michelin nella Guida 2027:
- 1224 Restaurant Cortina (Cortina d’Ampezzo, Bl)
- Akoya (Torino)
- Amanõ (Cagliari)
- Autem* (Milano)
- Baldo Vino (Pistoia)
- Bros’ (Martina Franca, Ta)
- Casanova (Polignano a mare, Ba)
- Casa Rapisarda (Numana, An)
- Casa Romano (Alzano Lombardo, Bg)
- Charleston by Giovanni Solofra (Palermo)
- La Limonaia (Torino)
- La Spigola (Golfo Aranci, Ct)
- Locanda Baggio (Asolo, Tv)
- Mamesa (Burgusio, Bz)
- Maxi (Vico Equense, Na)
- Nomos Ante (Roma)
- N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt)
- Osteria Arbustico (Paestum, Sa)
- Quid (Roma)
- Strattoria (Monterigiasco, No)
- Tosca (Casole d’Elsa, Si)
- Téa del Kosmo (Livigno, So)
- Ulìa (Arzachna, Ot)
- Visione Restaurant & living (Barbaresco, Cn)
Guida Michelin 2027, i premi speciali
- Opening of the year: Juan Camilo Cantero - Quid (Roma)
- Young chef award: Simone Lezzerini - N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt)
- Sommelier award: Andrea Bravaccini - Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc)
- Service award: Stefania Lepore - Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv)
- Passion dessert: Charleston by Giovanni Solofra (Palermo), Lorelei (Sorrento, Na), Orma (Roma), Quid (Roma), Verso Capitaneo (Milano).
Chi ha perso la stella nella Guida Michelin 2027
Sono 16 i ristoranti che non confermano la stella Michelin nella Guida 2027, ma tra le uscite dall’elenco ci sono anche situazioni diverse. La Coldana di Lodi ha infatti rinunciato al riconoscimento, mentre fanno notizia le esclusioni di Cannavacciuolo Bistrot a Torino e di Gusto by Sadler a San Teodoro (Ss), insegne legate a nomi noti della ristorazione italiana come Antonino Cannavacciuolo e Claudio Sadler. Tra gli altri locali che non ritrovano il riconoscimento figurano Esplanade a Desenzano del Garda, Il Fagiano a Gardone Riviera, Colline Ciociare ad Acuto, Paolo e Barbara a Sanremo, La Pineta a Marina di Bibbona e Lorenzo a Forte dei Marmi. Completano l’elenco 21.9 a Piobesi d’Alba, La Zanzara a Codigoro, I Castagni a Vigevano, Vignamare ad Andora, Casamatta a Manduria, Carignano a Torino e Amistà a Corrubbio.
I 16 ristoranti che non confermano la stella Michelin
- Desenzano del Garda (Bs) - Esplanade
- Gardone Riviera (Bs) - Il Fagiano
- Piobesi d’Alba (Cn) - 21.9
- Codigoro (Fe) - La Zanzara
- Acuto (Fr) - Colline Ciociare
- Sanremo (Im) - Paolo e Barbara
- Marina di Bibbona (Li) - La Pineta
- Lodi - La Coldana (rinuncia alla stella)
- Forte dei Marmi (Lu) - Lorenzo
- San Teodoro (Ot) - Gusto by Sadler
- Vigevano (Pv) - I Castagni
- Andora (Sv) - Vignamare
- Manduria (Ta) - Casamatta
- Torino - Cannavacciuolo Bistrot
- Torino - Carignano
- Corrubbio (Vr) - Amistà
Da Lido 84 a Matteo Grandi: chiudono in 19, Cracco va a Rapallo
La Guida Michelin 2027 registra anche l’uscita di scena di 19 ristoranti che hanno chiuso l’attività. Si tratta di insegne che negli anni avevano conquistato un posto nella selezione della Rossa e che, per ragioni diverse, non proseguiranno il proprio percorso nella ristorazione. Tra i nomi più conosciuti figurano Lido 84 a Gardone Riviera, il ristorante dei fratelli Riccardo e Giancarlo Camanini, Quattro Passi a Nerano, storica insegna della famiglia Mellino, e Don Alfonso 1890 San Barbato, il progetto lucano legato alla famiglia Iaccarino. Nell’elenco compare anche Cracco Portofino che si trasferirà a Rapallo da giugno, insieme ad Agli Amici Dopolavoro a Venezia, Matteo Grandi a Vicenza (che ha venduto a Signorvino) e Santa Elisabetta a Firenze. La lista comprende inoltre realtà come Impronte a Bergamo, Sedicesimo Secolo a Orzinuovi, Il Circolino a Monza, Atman a Vinci e Contaminazioni Restaurant a Somma Vesuviana. Ci sono poi indirizzi che hanno rappresentato esperienze importanti nei rispettivi territori, come Octavin ad Arezzo, La Trattoria Enrico Bartolini a Castiglione della Pescaia e Gabbiano 3.0 a Marina di Grosseto.
I 19 ristoranti che hanno chiuso:
- Arezzo - Octavin
- Bergamo - Impronte
- Gardone Riviera (Bs) - Lido 84
- Orzinuovi (Bs) - Sedicesimo Secolo
- Firenze - Santa Elisabetta
- Portofino (Ge) - Cracco Portofino
- Castiglione della Pescaia (Gr) - La Trattoria Enrico Bartolini
- Marina di Grosseto (Gr) - Gabbiano 3.0
- Monza (Mb) - Il Circolino
- Nerano (Na) - Quattro Passi
- Somma Vesuviana (Na) - Contaminazioni Restaurant
- Vinci (Fi) - Atman
- Lavello (Pz) - Don Alfonso 1890 San Barbato
- San Casciano dei Bagni (Si) - Castello di Fighine
- Arco (Tn) - Peter Brunel Ristorante Gourmet
- Torino - Unforgettable
- Venezia - Agli Amici Dopolavoro
- Venezia - Palais Royal Restaurant
- Vicenza - Matteo Grandi
Oltre le stelle: in Guida anche 37 Bib Gourmand
Sono 37 i nuovi ristoranti Bib Gourmand inseriti nella Guida Michelin Italia 2027, portando a 276 il totale degli indirizzi che ricevono questo riconoscimento. Il Bib Gourmand, rappresentato dal tradizionale Omino Michelin sorridente, segnala i ristoranti che propongono una cucina di qualità a prezzi contenuti. Il riconoscimento valorizza il rapporto tra esperienza gastronomica e spesa, premiando locali capaci di offrire una proposta curata, legata alle materie prime e all’identità culinaria del territorio, mantenendo un conto accessibile. Delle 37 nuove insegne, 25 erano già presenti nella selezione Michelin 2026 e conquistano ora il Bib Gourmand. Un dato che mostra come il riconoscimento possa arrivare anche dopo l’ingresso nella Guida, a conferma di un percorso di crescita e di una proposta gastronomica che si distingue per qualità e accessibilità.
Guida Michelin 2027, la cerimonia di Piacenza dal ricordo di Nadia Santini al saluto del ministro Mazzi
La cerimonia si è aperta rendendo omaggio a Nadia Santini attraverso le parole di Gwendal Poullennec guide international director di Michelin. A condurre la serata è stata Barbara Pedrotti, mentre Alvin svelerà le motivazioni date dagli ispettori ai diversi locali stellati.
Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi è poi intervenuto attraverso un videomessaggio: «Saluto cuochi, ristoratori e produttori: siete i protagonisti di queta giornata. La presentazione della guida Michelin è il racconto dell’Italia più amata del mondo: quella del gusto e dell’ospitalità. E l’Emilia-Romagna è la nostra Food Valley. Un ristoratore che riceve una stella genera visitatori e lavoro, fa conoscere un territorio. A chi riceverà un riconoscimento dico: complimenti e grazie. Il vostro impegno rende grande l‘Italia».
Quindi il saluto de sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, l’assessore a turismo, commercio e sport del Comune Roberta Fassoni e Alessio Mammi, assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca e rapporti con la Ue di Regione Emilia- Romagna.
Michelin Mindful Voices, Jessica Rosval e Fabrizio Caponi raccontano una gastronomia più inclusiva e sostenibile
Mindful Voices è la piattaforma editoriale globale della Guida Michelin che dà spazio alle storie di persone che, attraverso il proprio lavoro e le proprie iniziative, contribuiscono a orientare il futuro della gastronomia, dell’ospitalità e del vino. Sul palco di Piacenza sono intervenuti Jessica Rosval, chef di Al Gatto Verde, e Fabrizio Caponi, dell’osteria L’Ciocio di Suvereto, portando esperienze e prospettive diverse sul ruolo della cucina e della ristorazione.
Rosval, miglior chef donna per la The 50 Best Restaurants poche settimane fa, ha spiegato: «L’inclusione non fa solo parte del nostro lavoro, ma è una responsabilità verso la società: la cucina ha il potere di far incontrare persone che altrimenti non lo avrebbero mai fatto. Attorno al tavolo o al lavoro in cucina capiamo quanto queste differenze ci arricchiscono». «Ormai - ha raccontato Caponi - da 20 anni abbiamo fatto la scelta di puntare sui grani antichi: è un discorso di salubrità del prodotto che offriamo a tavola, ma anche per il territorio che aiutiamo così a vivere meglio».