Scendono a 13 i ristoranti tre stelle nella Guida Michelin 2027. A perdere il massimo riconoscimento della Rossa è Uliassi, che scende a due stelle, e Quattro Passi che ha cessato l'attività. Salgono a 40, invece, le due stelle grazie proprio a Uliassi e a tre nuovi ingressi: Al Gatto Verde, Orma e Pascucci al Porticciolo, mentre sono 24 i nuovi ingressi con una stella Michelin. Scende da due a una stella, invece, San Domenico di Imola, mentre Antonino Cannavacciulo non conferma il macaron al Bistrot di Torino e Carlo Cracco chiude il locale di Portofino per trasferirsi a Rapallo, perdendo così il riconoscimento. In totale ci sono 12 riconoscimenti in meno nel computo complessivo delle stelle, passate dalle 394 della passata edizione alle 382 attuali. Accanto alle nuove stelle, la cerimonia di Piacenza ha assegnato anche i premi speciali e dato spazio alle storie e ai temi che attraversano il mondo della gastronomia, a partire dalle Mindful Voices: sul palco Fabrizio Caponi e Jessica Rosval, che quet'anno ottiene le due stelle Michelin per Al Gatto Verde di Modena. Tra chi perde

Uliassi e Mellino fuori: scendono a 13 i ristoranti 3 stelle Michelin

I 13 ristoranti tristellati della Guida Michelin 2027

Due stelle: Rosval protagonista, esce il San Domenico

Salgono da 38 a 40 i due ristoranti due stelle Michelin nella Guida 2027 grazie a tre nuovi ingressi e alla presenza dell'ex tristellato Uliassi. Due arrivano dal Lazio, Orma di Roy Caceres e Pascucci al Porticciolo di Gianfranco Pascucci. Dopo il balzo nella The 50 Best Restaurants, Jessica Rosval entra nel club dei bistellati con il suo Al Gatto Verde di Modena. Scende, invece, ad un solo macaron un tempio della cucina italiana come il San Domenico di Imola (Bo), mentre Santa Elisabetta (Firenze) ha chiuso i battenti.

Gianfranco Pascucci di Pascucci al Porticciolo Roy Caceres di Orma Jessica Rosval de Al Gatto Verde ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Gianfranco Pascucci di Pascucci al Porticciolo Roy Caceres di Orma Jessica Rosval de Al Gatto Verde

Ristorante una stella: 24 nuovi ingressi, ma scendono a 329

Scendono da 341 a 329, invece, i ristoranti premiati con una stella Michelin che nonostante 24 nuovi ingressi risultano 12 in meno rispetto alla passata edizione.

I 24 nuovi ristoranti 1 stella Michelin della Guida 2027

Guida Michelin 2027, i premi speciali

Opening of the year : Juan Camilo Cantero - Quid (Roma)

: Juan Camilo Cantero - Quid (Roma) Young chef award : Simone Lezzerini - N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt)

: Simone Lezzerini - N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt) Sommelier award: Andrea Bravaccini - Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc)

- Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc) Service award: Stefania Lepore - Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv)

Stefania Lepore - Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv) Passion dessert: Charleston by Giovanni Solofra (Palermo), Lorelei (Sorrento, Na), Orma (Roma), Quid (Roma), Verso Capitaneo (Milano).

Opening of the year: Juan Camilo Cantero - Quid (Roma) Young chef award: Simone Lezzerini – N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt) Sommelier award: Andrea Bravaccini – Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc) Service award: Stefania Lepore – Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv) I ristoranti "Passion Dessert" della Guida 2027 ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Opening of the year: Juan Camilo Cantero - Quid (Roma) Young chef award: Simone Lezzerini – N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt) Sommelier award: Andrea Bravaccini – Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc) Service award: Stefania Lepore – Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv) I ristoranti "Passion Dessert" della Guida 2027

Chi ha perso la stella nella Guida Michelin 2027

Sono 16 i ristoranti che non confermano la stella Michelin nella Guida 2027, ma tra le uscite dall’elenco ci sono anche situazioni diverse. La Coldana di Lodi ha infatti rinunciato al riconoscimento, mentre fanno notizia le esclusioni di Cannavacciuolo Bistrot a Torino e di Gusto by Sadler a San Teodoro (Ss), insegne legate a nomi noti della ristorazione italiana come Antonino Cannavacciuolo e Claudio Sadler. Tra gli altri locali che non ritrovano il riconoscimento figurano Esplanade a Desenzano del Garda, Il Fagiano a Gardone Riviera, Colline Ciociare ad Acuto, Paolo e Barbara a Sanremo, La Pineta a Marina di Bibbona e Lorenzo a Forte dei Marmi. Completano l’elenco 21.9 a Piobesi d’Alba, La Zanzara a Codigoro, I Castagni a Vigevano, Vignamare ad Andora, Casamatta a Manduria, Carignano a Torino e Amistà a Corrubbio.

Il Bistrot di Antonino Cannavacciulo a Torino non ha confermato la stella Michelin

I 16 ristoranti che non confermano la stella Michelin Desenzano del Garda (Bs) - Esplanade

Gardone Riviera (Bs) - Il Fagiano

Piobesi d’Alba (Cn) - 21.9

Codigoro (Fe) - La Zanzara

Acuto (Fr) - Colline Ciociare

Sanremo (Im) - Paolo e Barbara

Marina di Bibbona (Li) - La Pineta

Lodi - La Coldana (rinuncia alla stella)

Forte dei Marmi (Lu) - Lorenzo

San Teodoro (Ot) - Gusto by Sadler

Vigevano (Pv) - I Castagni

Andora (Sv) - Vignamare

Manduria (Ta) - Casamatta

Torino - Cannavacciuolo Bistrot

Torino - Carignano

Corrubbio (Vr) - Amistà

Da Lido 84 a Matteo Grandi: chiudono in 19, Cracco va a Rapallo

Carlo Cracco ha chiuso il suo ristorante a Portofino per trasferirsi a Rapallo

I 19 ristoranti che hanno chiuso: Arezzo - Octavin

Bergamo - Impronte

Gardone Riviera (Bs) - Lido 84

Orzinuovi (Bs) - Sedicesimo Secolo

Firenze - Santa Elisabetta

Portofino (Ge) - Cracco Portofino

Castiglione della Pescaia (Gr) - La Trattoria Enrico Bartolini

Marina di Grosseto (Gr) - Gabbiano 3.0

Monza (Mb) - Il Circolino

Nerano (Na) - Quattro Passi

Somma Vesuviana (Na) - Contaminazioni Restaurant

Vinci (Fi) - Atman

Lavello (Pz) - Don Alfonso 1890 San Barbato

San Casciano dei Bagni (Si) - Castello di Fighine

Arco (Tn) - Peter Brunel Ristorante Gourmet

Torino - Unforgettable

Venezia - Agli Amici Dopolavoro

Venezia - Palais Royal Restaurant

Vicenza - Matteo Grandi

Oltre le stelle: in Guida anche 37 Bib Gourmand

Sono 37 i nuovi ristoranti Bib Gourmand inseriti nella Guida Michelin Italia 2027, portando a 276 il totale degli indirizzi che ricevono questo riconoscimento. Il Bib Gourmand, rappresentato dal tradizionale Omino Michelin sorridente, segnala i ristoranti che propongono una cucina di qualità a prezzi contenuti. Il riconoscimento valorizza il rapporto tra esperienza gastronomica e spesa, premiando locali capaci di offrire una proposta curata, legata alle materie prime e all’identità culinaria del territorio, mantenendo un conto accessibile. Delle 37 nuove insegne, 25 erano già presenti nella selezione Michelin 2026 e conquistano ora il Bib Gourmand. Un dato che mostra come il riconoscimento possa arrivare anche dopo l’ingresso nella Guida, a conferma di un percorso di crescita e di una proposta gastronomica che si distingue per qualità e accessibilità.

Guida Michelin 2027, la cerimonia di Piacenza dal ricordo di Nadia Santini al saluto del ministro Mazzi

La cerimonia si è aperta rendendo omaggio a Nadia Santini attraverso le parole di Gwendal Poullennec guide international director di Michelin. A condurre la serata è stata Barbara Pedrotti, mentre Alvin svelerà le motivazioni date dagli ispettori ai diversi locali stellati.

Il ricordo di Nadia Santini durante la cerimonia di presentazione della Guida Michelin 2027

Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi è poi intervenuto attraverso un videomessaggio: «Saluto cuochi, ristoratori e produttori: siete i protagonisti di queta giornata. La presentazione della guida Michelin è il racconto dell’Italia più amata del mondo: quella del gusto e dell’ospitalità. E l’Emilia-Romagna è la nostra Food Valley. Un ristoratore che riceve una stella genera visitatori e lavoro, fa conoscere un territorio. A chi riceverà un riconoscimento dico: complimenti e grazie. Il vostro impegno rende grande l‘Italia».

Il videomessaggio del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi

Quindi il saluto de sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, l’assessore a turismo, commercio e sport del Comune Roberta Fassoni e Alessio Mammi, assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca e rapporti con la Ue di Regione Emilia- Romagna.

Michelin Mindful Voices, Jessica Rosval e Fabrizio Caponi raccontano una gastronomia più inclusiva e sostenibile

Mindful Voices è la piattaforma editoriale globale della Guida Michelin che dà spazio alle storie di persone che, attraverso il proprio lavoro e le proprie iniziative, contribuiscono a orientare il futuro della gastronomia, dell’ospitalità e del vino. Sul palco di Piacenza sono intervenuti Jessica Rosval, chef di Al Gatto Verde, e Fabrizio Caponi, dell’osteria L’Ciocio di Suvereto, portando esperienze e prospettive diverse sul ruolo della cucina e della ristorazione.

Jessica Rosval e Fabrizio Caponi