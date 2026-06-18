Pasticceria italiana, cosa cambia con il dialogo tra artigiani e istituzioni

Negli ultimi anni abbiamo imparato una lezione fondamentale: quando il mondo dell’artigianato dolciario dialoga con le istituzioni in modo serio, costante e costruttivo, il settore cresce. Cresce in autorevolezza, cresce in tutele, cresce in opportunità. E soprattutto cresce nella consapevolezza del proprio ruolo economico e culturale. Oggi posso dirlo con chiarezza: il rapporto tra pasticceri e istituzioni funziona, e funziona perché è diventato un percorso condiviso, fatto di ascolto reciproco, di obiettivi comuni e di una visione che guarda oltre il singolo laboratorio.

Tecnica, tradizione e qualità: i valori della pasticceria artigianale italiana

Funziona perché abbiamo scelto di presentarci come una comunità professionale unita, capace di portare avanti richieste concrete e proposte realizzabili. Funziona perché le istituzioni, nazionali, regionali e locali, hanno riconosciuto il valore del nostro comparto e la necessità di sostenerlo. Conpait ha lavorato per anni affinché questo dialogo diventasse stabile. Oggi possiamo dire che la sinergia tra artigiani e parti istituzionali è una realtà, non un auspicio.

Formazione, qualità e tutela del lavoro artigiano

Abbiamo ottenuto tavoli di confronto permanenti, abbiamo portato avanti battaglie per la formazione, per la qualità, per la tutela delle nostre produzioni, per la dignità del lavoro artigiano. E lo abbiamo fatto insieme, con la forza delle idee e la credibilità dei fatti. Il nostro settore non chiede privilegi: chiede strumenti. Chiede norme chiare, percorsi formativi adeguati, sostegno all’innovazione, riconoscimento del valore sociale ed economico delle nostre imprese. Chiede che la pasticceria italiana, con la sua storia, la sua tecnica, la sua identità, venga considerata un patrimonio da proteggere e sviluppare.

Progetti di formazione e valorizzazione del territorio

E quando queste richieste vengono portate avanti in modo unitario, con competenza e responsabilità, le istituzioni rispondono. Lo abbiamo visto nei progetti di formazione, nelle iniziative di valorizzazione del territorio, nei percorsi di qualificazione professionale, nelle collaborazioni con scuole, università, enti locali. Lo vediamo ogni giorno nel modo in cui il nostro comparto viene ascoltato e coinvolto. Questa sinergia non è un punto di arrivo, ma un metodo di lavoro. Un metodo che dobbiamo continuare a coltivare, perché il futuro della pasticceria italiana passa da qui: dalla capacità di fare rete, di costruire ponti, di trasformare le esigenze degli artigiani in politiche concrete.

L’impegno di Conpait e la visione per il comparto

Come presidente Conpait, sento forte la responsabilità di mantenere vivo questo dialogo. Di portare avanti le istanze dei nostri maestri, dei nostri laboratori, delle nostre imprese. Di difendere la qualità, la professionalità, la dignità del nostro lavoro. E di farlo sempre con spirito costruttivo, perché solo così possiamo crescere come comparto e come comunità. Il nostro impegno continua. Con la stessa passione di sempre, con la stessa determinazione, con la stessa convinzione che ci guida da anni: insieme si va più lontano.