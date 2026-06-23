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martedì 23 giugno 2026  | aggiornato alle 12:15 | 119950 articoli pubblicati

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Sempre meno plastica in hotel e uffici: cresce l’uso dei dispenser d’acqua

Negli uffici e negli hotel cresce l’attenzione verso sistemi di idratazione sostenibili. I water dispenser Brita migliorano comfort, qualità dell’acqua e accoglienza, riducendo plastica e sprechi negli spazi condivisi

di Redazione Italia a Tavola
 
23 giugno 2026 | 11:17

Sempre meno plastica in hotel e uffici: cresce l’uso dei dispenser d’acqua

Negli uffici e negli hotel cresce l’attenzione verso sistemi di idratazione sostenibili. I water dispenser Brita migliorano comfort, qualità dell’acqua e accoglienza, riducendo plastica e sprechi negli spazi condivisi

di Redazione Italia a Tavola
23 giugno 2026 | 11:17
 

Indice

Il benessere quotidiano di chi lavora e di chi viene accolto passa anche dai dettagli che migliorano l’esperienza di idratazione quotidiana. In ufficio come in hotel, offrire acqua di qualità significa prendersi cura delle persone in modo concreto, creando ambienti più confortevoli, funzionali e attenti alle nuove sensibilità in tema di sostenibilità.

In ufficio come in hotel, utilizzare water dispenser crea ambienti più confortevoli e sostenibili
In ufficio come in hotel, utilizzare water dispenser crea ambienti più confortevoli e sostenibili

Water dispenser Brita: più comfort e sostenibilità negli spazi condivisi

In questo scenario, i water dispenser Brita rappresentano una soluzione evoluta per portare idratazione e valore negli spazi comuni e professionali. Grazie ai sistemi collegati alla rete idrica, l’acqua è sempre disponibile in diverse modalità - naturale, fresca, frizzante e, in alcuni modelli, anche calda - rispondendo alle esigenze di staff, ospiti e visitatori durante tutta la giornata.

Grazie ai sistemi collegati alla rete idrica, l’acqua dei dispenser Brita è sempre disponibile in diverse modalità per ospiti e visitatori durante tutta la giornata
Grazie ai sistemi collegati alla rete idrica, l’acqua dei dispenser Brita è sempre disponibile in diverse modalità per ospiti e visitatori durante tutta la giornata

Un vantaggio che migliora la pausa in ufficio, rende più piacevoli sale riunioni, aree break, hall e lounge, e contribuisce a un’accoglienza più curata nel settore corporate e hospitality. Oltre al comfort, c’è un tema sempre più centrale: la sostenibilità. Scegliere i dispenser Brita significa ridurre bottiglie in plastica monouso, contenere sprechi, semplificare logistica e stoccaggio, e trasmettere un messaggio chiaro di responsabilità.

Design, igiene e qualità dell’acqua per uffici e hotel moderni

Anche il design e l’igiene giocano un ruolo fondamentale: linee moderne, ingombri contenuti e tecnologie dedicate alla qualità dell’acqua rendono questi sistemi adatti a contesti diversi, dagli uffici contemporanei agli hotel attenti all’esperienza dell’ospite.

I water dispenser Brita hanno linee moderne, ingombri contenuti ed erogano acqua di alta qualità
I water dispenser Brita hanno linee moderne, ingombri contenuti ed erogano acqua di alta qualità

Investire in una migliore cultura dell’acqua significa dunque migliorare il benessere percepito, supportare abitudini più sane e valorizzare ogni ambiente condiviso. Perché una buona accoglienza, per lo staff come per l’ospite, comincia spesso dai gesti più semplici, come bere un buon bicchier d’acqua.

Brita Italia
Via Zanica, 19K 24050 Gassobbio (Bg)
Tel +39 035 19964639

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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