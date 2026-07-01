Costi in aumento, ma le cucine investono: ecco perché la tecnologia convince

Le imprese della ristorazione si trovano ad affrontare una fase caratterizzata da un forte incremento dei costi operativi. Secondo il Kitchen Barometer 2026 (un’indagine online condotta su 250 imprenditori della ristorazione in Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone realizzato da Statista) il 56% degli intervistati segnala un aumento delle spese per cibo e materie prime, il 52% registra un incremento dei costi energetici e il 44% evidenzia una crescita del costo del personale. In questo scenario, migliorare l'efficienza delle cucine professionali rappresenta una delle principali leve per mantenere competitività e sostenibilità economica.

Oltre la metà dei ristoratori di diversi Paesi lamenta un aumento delle spese per materie prime e costi energetici

Tecnologie di cucina: investimenti strategici per ridurre costi e consumi

Nonostante il contesto economico complesso, il 78% delle aziende intervistate dichiara di voler investire in tecnologie di cucina moderne nel prossimo anno. Una scelta che trova giustificazione nella capacità delle nuove apparecchiature di semplificare il lavoro e ottimizzare i costi. Le moderne soluzioni di cottura, come i forni combinati e le apparecchiature multifunzione, concentrano in un'unica macchina le funzioni normalmente svolte da vaporiere, griglie, friggitrici, brasiere e piani cottura.

Questa integrazione permette di ridurre gli ingombri, un aspetto particolarmente importante in un periodo in cui anche i costi degli spazi destinati alla ristorazione continuano a crescere. Oltre al risparmio di spazio, queste tecnologie contribuiscono a rendere più fluidi i processi produttivi, migliorando l'organizzazione della cucina e aumentando la produttività.

Efficienza energetica e risparmio: i vantaggi delle nuove attrezzature

I benefici non riguardano soltanto l'organizzazione del lavoro. Uno studio realizzato dalla Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, al fine di analizzare il consumo di risorse in una struttura di ristorazione prima e dopo un intervento di modernizzazione, evidenzia come l'impiego di sistemi quali iCombi Pro e iVario Pro di Rational possa generare un risparmio di circa il 24% dei consumi energetici e quasi il 48% dei consumi idrici rispetto alle attrezzature tradizionali.

Le attrrezzature iCombi e iVario di Rational sono perfette per migliorare l'efficienza di una cucina

In un contesto caratterizzato da continui aumenti delle spese di gestione, investire in apparecchiature ad alta efficienza può contribuire a contenere i costi operativi e migliorare la sostenibilità economica dell'attività.

Calcolare il ROI: ogni investimento richiede un'analisi personalizzata

I vantaggi delle nuove tecnologie non sono però identici per tutte le imprese. Il livello di utilizzo delle attrezzature, l'organizzazione dei processi produttivi, il costo dell'energia, del personale e delle materie prime possono variare sensibilmente da un'azienda all'altra. «Di conseguenza, oggi gli investimenti non possono più essere valutati in termini generici» afferma Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational Italia. «Se in passato ci si poteva basare su ipotesi relativamente stabili - continua Ferri - oggi è fondamentale rappresentare in modo realistico le singole strutture di costo. Affermazioni generiche come “Questo investimento si ripaga in X anni” stanno diventando sempre più rare».

Tramite simulatori online come quello di Rational si può prevedere il ritorno sull'investimento in una determinata tecnologia

Per questo motivo cresce l'importanza di strumenti in grado di calcolare il ROI (ritorno sull'investimento), sulla base dei dati reali di ogni attività. Attraverso simulatori digitali è possibile confrontare diversi scenari, stimare il ritorno economico degli investimenti e supportare decisioni più consapevoli, come il calcolatore online di Rational. Un approccio che consente alle imprese della ristorazione di pianificare gli investimenti tenendo conto delle proprie caratteristiche operative e dei reali margini di miglioramento in termini di efficienza, consumi e sostenibilità economica.