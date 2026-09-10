Il soggiorno è da sempre il cuore della casa, il posto dove ci si ritrova in famiglia ma anche quello dove si accolgono gli amici per una cena o un bicchiere di vino nel dopocena.

Per fare in modo che la serata funzioni, l'arredamento deve saper unire senso pratico e calore: quando lo spazio è ben organizzato, chiacchierare e muoversi tra una stanza e l'altra diventa del tutto naturale.

Nel decidere la disposizione dei mobili, un piccolo trucco consiste nel liberare il più possibile il raggio visivo da disordine e cavi a vista. Da questo punto di vista, inserire un mobile porta tv moderno sulla parete principale aiuta a contenere dispositivi e accessori in modo discreto, lasciando al centro della stanza un'atmosfera pulita e ordinata, perfetta per far sentire gli ospiti subito a casa.