Pretese e recensioni: la lettera di un cuoco stanco di sentirsi poco rispettato dai clienti

Fare il cuoco oggi significa confrontarsi con turni lunghi, ritmi intensi, stress e stipendi che non sempre riescono a compensare il peso del lavoro, in un settore che da anni fatica anche a trovare e trattenere personale. Per chi è anche titolare, alle ore trascorse in cucina si aggiungono costi in aumento, margini ridotti e responsabilità legate alla gestione dell’attività. In mezzo a tutto questo c’è poi il rapporto con i clienti: il servizio può diventare un momento per uscire dalla cucina, confrontarsi con le persone e vedere la loro soddisfazione, ma può anche portare nuove tensioni, soprattutto quando richieste, pretese o critiche arrivano a pesare su una situazione professionale già difficile.

Il rapporto con i clienti può diventare un ulteriore punto di pressione nel lavoro quotidiano

È proprio da questo rapporto, e dalla sensazione che dietro un piatto si dimentichino troppo spesso le persone che lo hanno preparato, che nasce la riflessione arrivata alla redazione di Italia a Tavola. A scriverci è stato Yuri, cuoco professionista, che dopo anni trascorsi in cucina ha deciso di mettere nero su bianco ciò che vive e osserva nel proprio lavoro. Ha scelto di firmarsi semplicemente «un cuoco stanco», perché quelle parole non rappresentino soltanto la sua esperienza, ma possano parlare anche per altri professionisti della ristorazione. Italia a Tavola ha deciso di pubblicare integralmente la sua lettera.

La lettera di Yuri, un cuoco stanco

“Caro cliente, ti scrive un cuoco. Uno qualunque. Uno di quelli che probabilmente non hai mai visto, perché mentre eri seduto al tavolo lui era dietro una porta, davanti a un fuoco, con un grembiule addosso e le mani occupate. Ti scrivo perché sono stanco. E non parlo della stanchezza delle gambe dopo quindici ore in piedi. Non parlo della schiena che fa male, delle mani tagliate o delle bruciature che ormai quasi non sento più. Quella passa. O almeno, con quella impari a convivere. Parlo di un’altra stanchezza. Quella che si accumula dentro, giorno dopo giorno, ogni volta che qualcuno dimentica che dietro un piatto ci sono delle persone.

Il lavoro che il cliente non vede

Ogni mattina entro in cucina presto. Impasto il pane. Faccio i grissini. Preparo la pasta fresca. Gli gnocchi. I fondi. Le salse. Pulisco il pesce, porziono la carne, preparo le verdure, assaggio, correggo e, quando serve, ricomincio. Ci sono preparazioni che richiedono ore per arrivare sul tuo tavolo e sparire in pochi minuti. E va bene così. È il mio mestiere. È quello che ho scelto. La sera arriva il servizio. Si corre. Si cucina. Si controlla. Si manda. Poi si pulisce. Si sistema. Si prepara già qualcosa per il giorno dopo. E, qualche ora più tardi, si ricomincia. Non ti racconto tutto questo per essere compatito. Nessuno mi ha obbligato a fare il cuoco. Lo faccio perché amo questo lavoro. Ed è forse proprio questo il problema. Lo amo davvero. Amo prendere qualcosa di semplice e trasformarlo. Amo vedere un impasto crescere. Amo il profumo del pane appena sfornato. Amo una salsa quando finalmente raggiunge il punto che avevo immaginato. Amo vedere un piatto uscire dalla cucina sapendo quanto lavoro c’è dentro. Ma soprattutto amo pensare che dall’altra parte della porta ci sia qualcuno che, anche solo per un paio d’ore, possa stare bene grazie a quello che abbiamo preparato. Perché, vedi, cucinare è anche questo. Un gesto d’amore verso persone che spesso nemmeno conosciamo. Quando preparo qualcosa, lo preparo per te. Anche se non so chi sei. Anche se non conosco il tuo nome. Lo preparo per chiunque decida di entrare da quella porta, sedersi a un tavolo e affidarmi una piccola parte della propria serata.

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Quando una richiesta diventa una pretesa

Ed è per questo che fa così male quando quell’amore non viene rispettato. Sono stanco di chi entra in un ristorante pensando di aver comprato, insieme a una cena, anche il diritto di trattare male chi ci lavora. Di chi pretende. Di chi ordina. Di chi schiocca le dita. Di chi pensa che dall’altra parte ci siano servi pronti a soddisfare qualsiasi capriccio. Sono stanco di chi chiede continuamente qualcosa in regalo come se il nostro lavoro non avesse valore. Un piatto in più. Uno sconto. Un’aggiunta. Una modifica. Un’eccezione. Un favore. Sempre con quella leggerezza con cui si chiede qualcosa che tanto, secondo qualcuno, «non vi costa niente». Ma a noi costa. Costa materia prima. Costa tempo. Costa lavoro. Costa ore della nostra vita. E soprattutto costa dignità quando una richiesta diventa una pretesa. Noi non siamo schiavi. Non siamo comparse nella tua serata. Non siamo lì per sottostare a ogni idea improvvisa soltanto perché hai deciso di sederti a un tavolo. Siamo professionisti. Ma prima ancora siamo persone. Siamo lì per offrirti un servizio, certo. Ma soprattutto siamo lì per provare a regalarti un momento di felicità. Perché c’è una differenza enorme tra servire qualcuno ed essere al suo servizio.

Se qualcosa non va, dacci la possibilità di rimediare

E poi c’è un’altra cosa che, forse più di tutte, fa male. Quando qualcosa non va. Perché succede. Succede che un piatto esca meno caldo di quanto dovrebbe. Succede che un’attesa sia più lunga del previsto. Succede che un sapore non incontri il tuo gusto. Succede che venga commesso un errore. Non dovrebbe succedere. Ma succede. Perché dietro una cucina non ci sono macchine. Ci sono esseri umani. Persone che corrono. Persone che cercano di tenere insieme venti cose contemporaneamente. Persone che possono sbagliare. E sai qual è la cosa che fa più male? Non l’errore. È non avere nemmeno avuto la possibilità di rimediare. A volte un cliente trascorre due ore seduto al nostro tavolo. Qualcosa non lo soddisfa. Si alza. Sorride. Dice che va tutto bene. Poi torna a casa. Prende il telefono. Una stella. Poche righe. E in qualche secondo racconta al mondo quanto siamo stati incapaci.

Le recensioni negative arrivano spesso senza aver dato al ristorante la possibilità di rimediare

Forse senza sapere che, se ce lo avesse detto qualche minuto prima, avremmo rifatto quel piatto. Lo avremmo cambiato. Avremmo cercato una soluzione. Avremmo chiesto scusa. Avremmo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per trasformare quel momento storto in qualcosa di diverso. Perché è questo che facciamo. Non cerchiamo di avere ragione. Cerchiamo di farti stare bene. Una recensione negativa può essere legittima. Una critica può essere giusta. E spesso è proprio attraverso le critiche che miglioriamo. Ma dacci almeno la possibilità di guardarti negli occhi. Diccelo. Parlaci. Faccelo sapere quando qualcosa non va. Non avere paura di rovinarci la serata. Perché se tu non sei stato bene, la nostra serata è già rovinata. Preferisco mille volte sentirmi dire: «Questo piatto non mi è piaciuto» piuttosto che scoprirlo il giorno dopo attraverso uno schermo. Perché davanti a te posso fare qualcosa. Davanti a una stella su internet posso soltanto leggere. E chiedermi dove ho sbagliato. Magari ripensando a quel tavolo. A quella sera. A quelle persone che mi avevano sorriso andando via. E questo mestiere è già abbastanza duro senza dover imparare a convivere anche con i silenzi.

Noi siamo ossessionati dai dettagli perché sappiamo che per te una cena può rappresentare qualcosa. Un compleanno. Un anniversario. Una riconciliazione. Una proposta. Una serata con una persona che non vedevi da tempo. O semplicemente qualche ora in cui volevi dimenticare tutto il resto. Per te magari è una cena. Per noi è la responsabilità di custodire un piccolo pezzo della tua vita. E quella responsabilità la sentiamo. Ogni sera. È per questo che quando qualcosa non va ci dispiace davvero. Non soltanto perché temiamo una recensione negativa. Ma perché abbiamo mancato esattamente ciò che cercavamo di fare: farti stare bene. Io sarò sempre felice di fare uno sforzo in più per rendere felice qualcuno. Lo faccio tutti i giorni. Ma vorrei che dall’altra parte esistesse almeno un po’ dello stesso rispetto.

Dietro ogni piatto ci sono anni di lavoro

Perché dietro quel pezzo di pane che magari lasci nel cestino c’è qualcuno che lo ha impastato quella mattina. Dietro quei grissini c’è qualcuno che li ha tirati uno per uno. Dietro quella pasta fresca ci sono mani, tempo, prove. Dietro quel piatto che arriva al tuo tavolo ci sono anni di lavoro. Errori. Ustioni. Notti. Sacrifici. Rinunce. Ci sono domeniche passate in cucina. Natali. Capodanni. Compleanni. Serate con gli amici a cui non siamo andati. Cene di famiglia a cui siamo arrivati quando gli altri avevano già finito. Persone care che ci hanno aspettato sveglie. Momenti che non torneranno. Tutto per un mestiere che continuiamo ad amare nonostante tutto. Ed è forse questa la cosa più assurda. Che domani mattina entreremo ancora in cucina. Accenderemo le luci. Metteremo il grembiule. Rinfrescheremo il lievito. Impasteremo di nuovo il pane. Faremo la pasta. Prepareremo il servizio. Controlleremo ogni piatto prima che esca. E quando entrerà il primo cliente, cercheremo ancora una volta di farlo stare bene.

Anche se ieri qualcuno ci ha trattato male. Anche se qualcuno ha preteso. Anche se qualcuno ha considerato normale tutto ciò che facciamo. Anche se qualcuno ha raccontato il nostro errore senza darci la possibilità di correggerlo. Lo faremo comunque. Perché questo mestiere ci ha preso troppo per riuscire a smettere di amarlo. Ma ogni tanto ci chiediamo per quanto tempo si possa continuare ad amare qualcosa sentendosi così poco rispettati. Forse questa non è nemmeno una lettera di rabbia. È una lettera di delusione. Il racconto di un amore non corrisposto. Perché noi continuiamo a mettere amore nei piatti. Ogni giorno. Anche quando siamo stanchi. Anche quando abbiamo dormito poco. Anche quando la cucina è piena e sembra che tutto debba succedere nello stesso momento. Continuiamo a farlo. E non chiediamo applausi. Non chiediamo compassione. Non chiediamo che tu conosca tutti i sacrifici che stanno dietro questo mestiere. Non ti chiediamo nemmeno di perdonarci ogni errore. Ti chiediamo soltanto di ricordarti che siamo esseri umani. Che possiamo sbagliare. Che possiamo ascoltare. Che possiamo rimediare. Che possiamo fare meglio. Ma per farlo abbiamo bisogno che tu ce lo dica. Guardaci negli occhi prima di giudicarci attraverso uno schermo. Parlaci prima di condannarci. Dacci la possibilità di prenderci cura anche di ciò che è andato storto. Perché prenderci cura di te è esattamente il motivo per cui siamo qui. Alla fine chiediamo soltanto una cosa. Rispetto. Per il nostro tempo. Per il nostro lavoro. Per le persone che siamo.

Si continua a cucinare con amore, anche quando pesano stanchezza e delusioni

Perché dall’altra parte di quel piatto non c’è una macchina. C’è qualcuno che probabilmente è entrato in cucina quella mattina mentre tu stavi facendo colazione. Qualcuno che ha passato la giornata a preparare qualcosa che tu avresti mangiato soltanto la sera. E quando tornerai a casa dopo cena, probabilmente sarà ancora lì. A pulire. A sistemare. A spegnere le luci. Magari chiedendosi se hai mangiato bene. Se sei stato felice. Se quel piatto è arrivato come avrebbe voluto. Se avrebbe potuto fare qualcosa meglio. Poi tornerà a casa. Dormirà qualche ora. E domani ricomincerà. Ancora una volta. Con la stessa stanchezza. Con qualche delusione in più. E, inspiegabilmente, con lo stesso amore.

Con rispetto, un cuoco stanco”.

Una riflessione che riguarda tutta la ristorazione