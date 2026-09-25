Nel comparto dell'ospitalità non sono mai mancati i dati. Incassi, coperti, occupazione delle camere, costo delle materie prime, consumi, recensioni, prenotazioni dirette e commissioni delle piattaforme fanno parte da tempo della gestione quotidiana. Oggi software gestionali, sistemi di prenotazione, dashboard e strumenti di intelligenza artificiale raccolgono molte più informazioni e promettono di prevedere la domanda, ottimizzare prezzi e turni o personalizzare il servizio. Ma avere più numeri non significa necessariamente decidere meglio. Un indicatore può essere corretto e risultare comunque poco utile se non sappiamo da dove proviene, quale periodo rappresenta, con quali dati può essere confrontato e quale decisione dovrebbe sostenere. Il cruscotto mostra una misura; raramente, da solo, ricostruisce il percorso che ha condotto dalla misura alla scelta.

Dal dato alla decisione

Nella mia esperienza nell'Horeca ho visto imprese conoscere perfettamente il fatturato complessivo e, nello stesso tempo, non sapere con sufficiente precisione quali servizi producessero valore. Un ristorante può aumentare i coperti e ridurre la marginalità. Un hotel può migliorare l'occupazione, ma dipendere sempre di più dalle piattaforme. Una promozione può generare prenotazioni senza costruire una clientela realmente profittevole. Il risultato apparente è positivo; la conseguenza economica può esserlo molto meno.

Il dato diventa utile quando viene collegato a una decisione concreta di gestione

La domanda utile non è quindi soltanto quanto abbiamo venduto. Occorre chiedersi attraverso quale canale, con quale costo di acquisizione, con quale margine, in quale periodo e rispetto a quale riferimento. È questo passaggio che trasforma un dato gestionale in uno strumento decisionale.

Le medie possono nascondere il problema

Le informazioni aggregate sono indispensabili, ma spesso raccontano soltanto una parte della realtà. Un aumento della spesa media può dipendere da pochi clienti ad alta capacità di spesa. Una crescita delle presenze può convivere con soggiorni più brevi. Un buon risultato mensile può nascondere una perdita di redditività in uno specifico canale o servizio. Per comprendere cosa sta realmente accadendo bisogna separare almeno alcune dimensioni: clienti italiani e internazionali, nuovi e abituali, prenotazioni dirette e intermediate, ricavi da camere, ristorazione e servizi accessori, alta e bassa stagione.

Il costo medio delle materie prime non racconta da solo dove si genera o si perde marginalità

Lo stesso vale nella ristorazione. Il costo medio della materia prima non basta se non viene collegato alle singole preparazioni, agli scarti, alla rotazione del menu, ai tempi di lavoro e alle vendite effettive. Il dato medio rassicura; quello contestualizzato può costringere a cambiare decisione.

Previsione e risultato non sono la stessa cosa

Uno degli errori più frequenti consiste nel confondere ciò che è previsto con ciò che è stato ottenuto. Un investimento può indicare un risparmio stimato, ma il risultato esiste soltanto dopo la misurazione. Un progetto di intelligenza artificiale può promettere maggiore efficienza, ma l'acquisto della tecnologia non ne dimostra automaticamente l'utilità. Conviene distinguere quattro stati: pianificato, finanziato, realizzato e verificato. Questa separazione evita di presentare intenzioni o previsioni come risultati consolidati e permette di confrontare l'obiettivo iniziale con ciò che si è davvero prodotto.

Una dashboard non conserva necessariamente l'evidenza

Le dashboard sono preziose perché riducono la complessità e rendono leggibili molte informazioni. Proprio questa sintesi, però, può nascondere elementi essenziali: origine del dato, criteri di calcolo, esclusioni, aggiornamenti e responsabilità. Per ogni indicatore utilizzato in una decisione importante dovrebbero restare ricostruibili almeno la fonte, il periodo, la definizione, le eventuali trasformazioni, la persona responsabile e la decisione collegata. Senza questi elementi diventa difficile capire se un cambiamento dipenda dal mercato, da una diversa modalità di calcolo o da un errore di raccolta. Questo non richiede necessariamente grandi infrastrutture. Anche una struttura indipendente può iniziare con pochi indicatori, purché siano definiti in modo stabile e collegati a domande operative precise.

Una dashboard sintetizza i dati, ma non sempre rende visibili origine, criteri di calcolo e trasformazioni

L'intelligenza artificiale non elimina la responsabilità

L'intelligenza artificiale può analizzare grandi quantità di informazioni, individuare ricorrenze e formulare raccomandazioni. Non può però sostituire automaticamente la conoscenza operativa di chi gestisce una struttura. Se un sistema suggerisce di modificare un prezzo, ridurre un servizio o orientare un'offerta verso uno specifico pubblico, occorre sapere quali dati ha utilizzato, quanto siano aggiornati, quali variabili siano state escluse, chi possa contestare la raccomandazione e come verrà misurato il risultato. La supervisione umana non dovrebbe ridursi alla possibilità di approvare ciò che propone un sistema. Deve conservare una reale autorità: comprendere, modificare, rifiutare o interrompere la decisione.

Poche domande poste bene

Non tutte le imprese hanno bisogno di grandi sistemi analitici. Spesso il primo passo consiste nel definire poche domande e associare a ciascuna una fonte attendibile. Quali clienti producono valore nel tempo? Quali canali garantiscono il miglior margine reale? Dove si interrompe il percorso di prenotazione? Quali costi crescono più velocemente dei ricavi? Quale decisione è stata presa e quale risultato ha prodotto? Se non è collegato a una domanda, un dato rischia di diventare soltanto rumore. Se non conserva la propria origine, non è verificabile. Se non conduce a una decisione, difficilmente genera valore.

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