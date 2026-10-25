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Domenica 25 ottobre 202610:30119.335 articoli pubblicati

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WORLD PASTA DAY

Immagine ricetta

Aglio, olio e peperoncino: la variante con pecorino e mentuccia che rende gli spaghetti cremosi

Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino di Marco Meschini si arricchiscono con mentuccia fresca e pecorino romano. La risottatura in padella e la mantecatura a fuoco spento regalano una crema profumata e avvolgente

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Media
Costo: Bassp
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 15 minuti
Tempo totale: 25 minuti
Calorie: 490 kcal per porzione
25 ottobre 2026 alle ore 10:30

Il procedimento prevede di insaporire l'olio extravergine d'oliva con aglio, peperoncino e una parte della mentuccia fresca, facendo attenzione a non bruciare l'aglio. Gli spaghetti vengono poi risottati in padella con l'acqua di cottura, così da assorbire gli aromi e ottenere una consistenza avvolgente. Il tocco finale è affidato al pecorino romano grattugiato e alla mentuccia aggiunti a fuoco spento: un passaggio fondamentale per creare una crema omogenea, senza che il formaggio si stracci.

Preparazione

Preparazione del fondo

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Tritate finemente la mentuccia. In una padella capiente, versate abbondante olio extravergine d'oliva e unite gli spicchi d'aglio tagliati a metà (con tutta l'anima), il peperoncino e una parte della mentuccia tritata. Fate salire la temperatura lentamente, senza mai far bruciare l’aglio.

Lo shock d'acqua

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Quando l’aglio risulta imbiondito e il fondo è ben profumato, spegnete il fuoco. Prelevate un mestolo di acqua di cottura della pasta e versatelo in padella a fuoco spento (questo passaggio è fondamentale per evitare schizzi d'olio caldo).

Risottatura

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Riaccendete la fiamma, portate il fondo a leggero bollore, unite gli spaghetti scolati al dente e completate la cottura direttamente in padella, facendoli risottare per far assorbire al meglio i sapori.

Mantecatura perfetta

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Una volta pronta la pasta, spegnete il fuoco e mantecate con il Pecorino Romano e la restante mentuccia fresca tritata a crudo. Mescolate energicamente fino a ottenere una deliziosa crema profumata. 

Il consiglio dello chef

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Il pecorino va aggiunto rigorosamente a fiamma spenta: in questo modo si scioglierà creando una crema perfetta senza stracciare.

Il risultato è un primo piatto dal gusto deciso, in cui la sapidità del pecorino incontra la nota fresca della mentuccia e la piccantezza del peperoncino.

La ricetta è tratta dal libro "Pasta per tutti i gusti" dello chef Marco Meschini, edito da Mondadori Electa.

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Alberto Lupini

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