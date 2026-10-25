Il procedimento prevede di insaporire l'olio extravergine d'oliva con aglio, peperoncino e una parte della mentuccia fresca, facendo attenzione a non bruciare l'aglio. Gli spaghetti vengono poi risottati in padella con l'acqua di cottura, così da assorbire gli aromi e ottenere una consistenza avvolgente. Il tocco finale è affidato al pecorino romano grattugiato e alla mentuccia aggiunti a fuoco spento: un passaggio fondamentale per creare una crema omogenea, senza che il formaggio si stracci.
WORLD PASTA DAY
Aglio, olio e peperoncino: la variante con pecorino e mentuccia che rende gli spaghetti cremosi
Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino di Marco Meschini si arricchiscono con mentuccia fresca e pecorino romano. La risottatura in padella e la mantecatura a fuoco spento regalano una crema profumata e avvolgente
Preparazione
Preparazione del fondo
Tritate finemente la mentuccia. In una padella capiente, versate abbondante olio extravergine d'oliva e unite gli spicchi d'aglio tagliati a metà (con tutta l'anima), il peperoncino e una parte della mentuccia tritata. Fate salire la temperatura lentamente, senza mai far bruciare l’aglio.
Lo shock d'acqua
Quando l’aglio risulta imbiondito e il fondo è ben profumato, spegnete il fuoco. Prelevate un mestolo di acqua di cottura della pasta e versatelo in padella a fuoco spento (questo passaggio è fondamentale per evitare schizzi d'olio caldo).
Risottatura
Riaccendete la fiamma, portate il fondo a leggero bollore, unite gli spaghetti scolati al dente e completate la cottura direttamente in padella, facendoli risottare per far assorbire al meglio i sapori.
Mantecatura perfetta
Una volta pronta la pasta, spegnete il fuoco e mantecate con il Pecorino Romano e la restante mentuccia fresca tritata a crudo. Mescolate energicamente fino a ottenere una deliziosa crema profumata.
Il consiglio dello chef
Il pecorino va aggiunto rigorosamente a fiamma spenta: in questo modo si scioglierà creando una crema perfetta senza stracciare.
Il risultato è un primo piatto dal gusto deciso, in cui la sapidità del pecorino incontra la nota fresca della mentuccia e la piccantezza del peperoncino.
La ricetta è tratta dal libro "Pasta per tutti i gusti" dello chef Marco Meschini, edito da Mondadori Electa.