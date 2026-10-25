Aglio, olio e peperoncino: la variante con pecorino e mentuccia che rende gli spaghetti cremosi

Il procedimento prevede di insaporire l'olio extravergine d'oliva con aglio, peperoncino e una parte della mentuccia fresca, facendo attenzione a non bruciare l'aglio. Gli spaghetti vengono poi risottati in padella con l'acqua di cottura, così da assorbire gli aromi e ottenere una consistenza avvolgente. Il tocco finale è affidato al pecorino romano grattugiato e alla mentuccia aggiunti a fuoco spento: un passaggio fondamentale per creare una crema omogenea, senza che il formaggio si stracci.