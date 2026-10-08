Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Giovedì 8 ottobre 202610:30119.061 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

ZUCCA GOURMET

Immagine ricetta

Antipasto con la zucca: la ricetta del flan con fonduta di caciocavallo

Flan di zucca tiepido con cremoso di zucca e patate al curry, zucca in agrodolce e fonduta al caciocavallo affumicato. Un antipasto raffinato che unisce dolcezza, acidità e note affumicate

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 1 ora e 35 minuti
Tempo di cottura: 50 minuti
Tempo totale: 2 ore e 25 minuti
Calorie: 420 kcal per porzione
08 ottobre 2026 alle ore 10:30

Il flan di zucca tiepido combina la dolcezza della zucca con la nota intensa del caciocavallo affumicato. Il flan, morbido e delicato, è accompagnato da un cremoso di zucca e patate al curry e da sottili dischetti di zucca in agrodolce, che aggiungono una piacevole componente aromatica e acidula. 

Preparazione

Flan di zucca

1

Pulisci e taglia la zucca a cubetti grossolani. Cuoci in forno coperta a 150°C per circa 30 minuti. Una volta fredda, preleva 500 g di polpa e frullala fino a ottenere una crema liscia.

2

Unisci gli altri ingredienti, regola di sale e versa negli stampi. Cuoci a vapore per 30 minuti. Abbatti in negativo e sforma. Servi caldo.

Cremoso di zucca

1

Frulla la zucca cotta al forno con le patate fino a ottenere una crema. Aggiungi Culinaire Original, curry e xantana ed emulsiona. Regola di sale, versa in sac à poche e conserva in frigorifero fino all’utilizzo.

Zucca in agrodolce

1

Porta a bollore acqua, vino, aceto, zucchero, alloro e zenzero. Fai raffreddare. Taglia la zucca a 2 mm di spessore e coppala con un coppapasta. Inserisci i dischetti in sacchetto sottovuoto, aggiungi l’agrodolce freddo e condiziona.

2

Cuoci a 95°C per 15 minuti, quindi raffredda in acqua e ghiaccio.

Fonduta al caciocavallo

1

Grattugia il caciocavallo con microplane. Porta a bollore Culinaire Original e aggiungi il formaggio a pioggia, favorendone la fusione. Emulsiona con Thermomix per affinare la struttura e regola di sale. Utilizza calda.

Assemblaggio e finitura

1

Posiziona i flan su teglia con carta forno e dressa al centro di ognuno il cremoso di zucca. Decora con i dischetti in agrodolce e riscalda in forno a 150°C per 5 minuti. 

2

Versa la fonduta al centro del piatto e completa con i flan caldi. Decora con fiori eduli.

La fonduta calda al caciocavallo completa il piatto con una consistenza vellutata e un gusto deciso, mentre i fiori eduli ne definiscono la presentazione.

Approfondisci

Tutto su cucina gourmetTutto su Debic

Tag

cucina autunnaleantipasti vegetarianiricette con zuccaflan di zuccacaciocavallo affumicatocucina gourmetricette al fornopiatti vegetarianiDebicAntonio Cuomo

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail