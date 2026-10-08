Antipasto con la zucca: la ricetta del flan con fonduta di caciocavallo

Il flan di zucca tiepido combina la dolcezza della zucca con la nota intensa del caciocavallo affumicato. Il flan, morbido e delicato, è accompagnato da un cremoso di zucca e patate al curry e da sottili dischetti di zucca in agrodolce, che aggiungono una piacevole componente aromatica e acidula.