Il flan di zucca tiepido combina la dolcezza della zucca con la nota intensa del caciocavallo affumicato. Il flan, morbido e delicato, è accompagnato da un cremoso di zucca e patate al curry e da sottili dischetti di zucca in agrodolce, che aggiungono una piacevole componente aromatica e acidula.
ZUCCA GOURMET
Antipasto con la zucca: la ricetta del flan con fonduta di caciocavallo
Flan di zucca tiepido con cremoso di zucca e patate al curry, zucca in agrodolce e fonduta al caciocavallo affumicato. Un antipasto raffinato che unisce dolcezza, acidità e note affumicate
Preparazione
Flan di zucca
Pulisci e taglia la zucca a cubetti grossolani. Cuoci in forno coperta a 150°C per circa 30 minuti. Una volta fredda, preleva 500 g di polpa e frullala fino a ottenere una crema liscia.
Unisci gli altri ingredienti, regola di sale e versa negli stampi. Cuoci a vapore per 30 minuti. Abbatti in negativo e sforma. Servi caldo.
Cremoso di zucca
Frulla la zucca cotta al forno con le patate fino a ottenere una crema. Aggiungi Culinaire Original, curry e xantana ed emulsiona. Regola di sale, versa in sac à poche e conserva in frigorifero fino all’utilizzo.
Zucca in agrodolce
Porta a bollore acqua, vino, aceto, zucchero, alloro e zenzero. Fai raffreddare. Taglia la zucca a 2 mm di spessore e coppala con un coppapasta. Inserisci i dischetti in sacchetto sottovuoto, aggiungi l’agrodolce freddo e condiziona.
Cuoci a 95°C per 15 minuti, quindi raffredda in acqua e ghiaccio.
Fonduta al caciocavallo
Grattugia il caciocavallo con microplane. Porta a bollore Culinaire Original e aggiungi il formaggio a pioggia, favorendone la fusione. Emulsiona con Thermomix per affinare la struttura e regola di sale. Utilizza calda.
Assemblaggio e finitura
Posiziona i flan su teglia con carta forno e dressa al centro di ognuno il cremoso di zucca. Decora con i dischetti in agrodolce e riscalda in forno a 150°C per 5 minuti.
Versa la fonduta al centro del piatto e completa con i flan caldi. Decora con fiori eduli.
La fonduta calda al caciocavallo completa il piatto con una consistenza vellutata e un gusto deciso, mentre i fiori eduli ne definiscono la presentazione.