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Sabato 29 agosto 202610:30118.389 articoli pubblicati

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PASTA FRESCA

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Bufalotto, tortelli cremosi ricotta e bufala: la ricetta mediterranea

Il Bufalotto è un tortello di pasta fresca ripieno di ricotta e mozzarella di bufala, Parmigiano e pepe. Saltato con pomodorini datterini, olive taggiasche e basilico, porta in tavola freschezza e cremosità

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 550 kcal per porzione
29 agosto 2026 alle ore 10:30

Il Bufalotto è un tortello di pasta fresca all’uovo dal ripieno morbido e cremoso, dove la ricotta e la mozzarella di bufala esprimono tutta la loro intensità lattica. La sfoglia, preparata con farina di grano duro, uova e tuorli, viene tirata sottile e racchiude un ripieno arricchito dal Parmigiano Reggiano e da una nota di pepe nero.

Preparazione

1

Preparare la sfoglia di pasta all’uovo utilizzando 10 uova per ogni chilo di farina, aggiungendo qualche tuorlo per ottenere un impasto più ricco e dalla consistenza elastica. Impastare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo, quindi lasciarlo riposare.

2

Nel frattempo preparare il ripieno amalgamando la ricotta di bufala con il Parmigiano e una macinata di pepe nero, fino a ottenere un composto cremoso e uniforme.

3

Stendere la sfoglia molto sottilmente e distribuire il ripieno a piccoli mucchietti, mantenendo la giusta distanza tra uno e l’altro. Coprire con un’altra sfoglia, eliminare l’aria e sigillare bene i bordi, quindi ricavare i ravioli.

4

Cuocere i ravioli in acqua bollente salata. Nel frattempo preparare il condimento con datteri di diversi colori, basilico e olive taggiasche. Scolare delicatamente i ravioli e condirli con il preparato, amalgamando con cura.

5

Servire completando il piatto con una bella foglia di basilico, pomodorini e olive taggiasche.

Dopo la cottura, i tortelli vengono saltati delicatamente con pomodorini datterini di diversi colori, olive taggiasche e basilico, in un condimento semplice e mediterraneo che accompagna senza coprire la delicatezza della bufala. Il risultato è un primo piatto equilibrato, caratterizzato dal contrasto tra la cremosità del ripieno, la freschezza del pomodoro e la sapidità delle olive.

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Alberto Lupini

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