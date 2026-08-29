Il Bufalotto è un tortello di pasta fresca all’uovo dal ripieno morbido e cremoso, dove la ricotta e la mozzarella di bufala esprimono tutta la loro intensità lattica. La sfoglia, preparata con farina di grano duro, uova e tuorli, viene tirata sottile e racchiude un ripieno arricchito dal Parmigiano Reggiano e da una nota di pepe nero.
PASTA FRESCA
Bufalotto, tortelli cremosi ricotta e bufala: la ricetta mediterranea
Il Bufalotto è un tortello di pasta fresca ripieno di ricotta e mozzarella di bufala, Parmigiano e pepe. Saltato con pomodorini datterini, olive taggiasche e basilico, porta in tavola freschezza e cremosità
Preparazione
Preparare la sfoglia di pasta all’uovo utilizzando 10 uova per ogni chilo di farina, aggiungendo qualche tuorlo per ottenere un impasto più ricco e dalla consistenza elastica. Impastare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo, quindi lasciarlo riposare.
Nel frattempo preparare il ripieno amalgamando la ricotta di bufala con il Parmigiano e una macinata di pepe nero, fino a ottenere un composto cremoso e uniforme.
Stendere la sfoglia molto sottilmente e distribuire il ripieno a piccoli mucchietti, mantenendo la giusta distanza tra uno e l’altro. Coprire con un’altra sfoglia, eliminare l’aria e sigillare bene i bordi, quindi ricavare i ravioli.
Cuocere i ravioli in acqua bollente salata. Nel frattempo preparare il condimento con datteri di diversi colori, basilico e olive taggiasche. Scolare delicatamente i ravioli e condirli con il preparato, amalgamando con cura.
Servire completando il piatto con una bella foglia di basilico, pomodorini e olive taggiasche.
Dopo la cottura, i tortelli vengono saltati delicatamente con pomodorini datterini di diversi colori, olive taggiasche e basilico, in un condimento semplice e mediterraneo che accompagna senza coprire la delicatezza della bufala. Il risultato è un primo piatto equilibrato, caratterizzato dal contrasto tra la cremosità del ripieno, la freschezza del pomodoro e la sapidità delle olive.