Bufalotto, tortelli cremosi ricotta e bufala: la ricetta mediterranea

Il Bufalotto è un tortello di pasta fresca all’uovo dal ripieno morbido e cremoso, dove la ricotta e la mozzarella di bufala esprimono tutta la loro intensità lattica. La sfoglia, preparata con farina di grano duro, uova e tuorli, viene tirata sottile e racchiude un ripieno arricchito dal Parmigiano Reggiano e da una nota di pepe nero.