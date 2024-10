Caffè al gusto di apple pie di Francesco Sanapo

Francesco Sanapo - pluripremiato campione barista, assaggiatore e membro di Consorzio promozione caffè - ha firmato, per le prime giornate d'autunno, una ricetta d'autore dove il caffè incontra i sapori autunnali: il "Caffè al gusto di apple pie".

Preparazione 1 Preparare lo sciroppo versando in una casseruola il succo di mela, lo zucchero e la cannella. 2 Portare a ebollizione e mescolare per circa 15 minuti finché non avrà raggiunto una consistenza densa. 3 Unire al caffè espresso solamente 30 g dello sciroppo ottenuto. Versare poi la bevanda all'avena. 4 Decorare con una spolverata di cannella e una fettina di mela essiccata.

La bevanda è ideale per una colazione domenicale speciale, per una pausa golosa in grado di scaldare una giornata piovosa o per concludere un pasto in modo diverso dal solito.