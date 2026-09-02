Carciofo fritto, maturato 3 giorni e rigenerato alla brace: la tecnica di Leonardo D'Ingeo

Il piatto si completa con emulsione di shiso rosso, miele e aceto, e con una passiflora fermentata insieme a cipollotto, limone e olio, che introduce acidità e una nota esotica. I fiori di tagete chiudono la preparazione con un richiamo estetico e aromatico all'orto. Il risultato è un piatto contemporaneo nel quale tecnica, vegetali e componenti floreali si incontrano in un equilibrio tra acidità, dolcezza e freschezza.