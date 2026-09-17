Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Giovedì 17 settembre 202610:30118.712 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

FRAGRANTE

Immagine ricetta

Cornetto: la ricetta con doppia piega per una sfoglia perfetta

Il cornetto classico diretto è un lievitato da colazione fragrante e soffice, preparato con burro e doppia piega. Dopo il riposo notturno, viene formato, lievitato e cotto per ottenere una sfogliatura croccante e dorata

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 1 ora
Tempo di cottura: 18 minuti
Tempo di riposo: 15 ore
Tempo totale: 16 ore e 18 minuti
Calorie: 330 kcal per porzione
17 settembre 2026 alle ore 10:30

Il Cornetto classico diretto è un lievitato da colazione dalla struttura sfogliata, fragrante e leggera, realizzato con un impasto arricchito da latte, uova, zucchero e burro. La lavorazione prevede una doppia piega, a quattro e a tre, che permette di ottenere una sfogliatura regolare e un interno soffice e alveolato. Dopo il riposo notturno, l’impasto viene steso a 3 mm, tagliato in triangoli e arrotolato nella caratteristica forma del cornetto dritto. La lievitazione a 26°C precede la cottura in forno ventilato a 170°C.

Preparazione

1

Inserire in impastatrice la farina, i liquidi, i lieviti e le uova. Impastare fino a ottenere una buona incordatura.

2

Aggiungere lo zucchero e il malto diastasico, quindi continuare a impastare fino a raggiungere nuovamente l’incordatura.

3

Inserire per ultimi il burro e il sale e terminare l’impasto. Lasciare riposare l’impasto in massa a 26°C per circa 20 minuti.

4

Stendere l’impasto con la sfogliatrice fino a ottenere una dimensione di circa 60 × 40 cm, quindi portarlo in abbattitore fino a raggiungere una temperatura di 1°C.

5

Inserire il burro piatto, che dovrà avere una temperatura di circa 4°C. Procedere con una chiusura a libro, seguita in sequenza da:

  • una piega a 4;
  • una piega a 3.
6

Riportare l’impasto in abbattitore fino a raggiungere nuovamente 1°C. Successivamente trasferirlo a 3°C e lasciarlo riposare per tutta la notte.

Formatura e lievitazione

1

Il giorno seguente stendere l’impasto a uno spessore di 3 mm.

2

Ricavare dei triangoli con:

  • base di 9,5 cm;
  • lunghezza di 26 cm.
3

Arrotolare formando il cornetto dritto e lasciare lievitare a 26°C per circa 2 ore e 30 minuti.

Cottura

1

Cuocere in forno ventilato a 170°C per circa 18 minuti

Conservazione e rigenerazione

1

Una volta formati, i cornetti possono essere abbattuti immediatamente e conservati surgelati per un utilizzo successivo.

2

Per la rigenerazione da surgelato, lasciare lievitare a 26°C per circa 4 ore.

La cottura rimane invariata: 170°C in forno ventilato per circa 18 minuti.

Il prodotto può anche essere abbattuto da formato e conservato surgelato, consentendo di programmare la produzione e rigenerarlo direttamente prima della cottura.

Approfondisci

Tutto su lievitatiTutto su colazioneTutto su panificazione

Tag

ricetta cornettolievitaticolazionesfogliaturapanificazioneimpastotecniche di cottura

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail