Cornetto: la ricetta con doppia piega per una sfoglia perfetta

Il Cornetto classico diretto è un lievitato da colazione dalla struttura sfogliata, fragrante e leggera, realizzato con un impasto arricchito da latte, uova, zucchero e burro. La lavorazione prevede una doppia piega, a quattro e a tre, che permette di ottenere una sfogliatura regolare e un interno soffice e alveolato. Dopo il riposo notturno, l’impasto viene steso a 3 mm, tagliato in triangoli e arrotolato nella caratteristica forma del cornetto dritto. La lievitazione a 26°C precede la cottura in forno ventilato a 170°C.