Il Cornetto classico diretto è un lievitato da colazione dalla struttura sfogliata, fragrante e leggera, realizzato con un impasto arricchito da latte, uova, zucchero e burro. La lavorazione prevede una doppia piega, a quattro e a tre, che permette di ottenere una sfogliatura regolare e un interno soffice e alveolato. Dopo il riposo notturno, l’impasto viene steso a 3 mm, tagliato in triangoli e arrotolato nella caratteristica forma del cornetto dritto. La lievitazione a 26°C precede la cottura in forno ventilato a 170°C.
FRAGRANTE
Cornetto: la ricetta con doppia piega per una sfoglia perfetta
Il cornetto classico diretto è un lievitato da colazione fragrante e soffice, preparato con burro e doppia piega. Dopo il riposo notturno, viene formato, lievitato e cotto per ottenere una sfogliatura croccante e dorata
Preparazione
Inserire in impastatrice la farina, i liquidi, i lieviti e le uova. Impastare fino a ottenere una buona incordatura.
Aggiungere lo zucchero e il malto diastasico, quindi continuare a impastare fino a raggiungere nuovamente l’incordatura.
Inserire per ultimi il burro e il sale e terminare l’impasto. Lasciare riposare l’impasto in massa a 26°C per circa 20 minuti.
Stendere l’impasto con la sfogliatrice fino a ottenere una dimensione di circa 60 × 40 cm, quindi portarlo in abbattitore fino a raggiungere una temperatura di 1°C.
Inserire il burro piatto, che dovrà avere una temperatura di circa 4°C. Procedere con una chiusura a libro, seguita in sequenza da:
- una piega a 4;
- una piega a 3.
Riportare l’impasto in abbattitore fino a raggiungere nuovamente 1°C. Successivamente trasferirlo a 3°C e lasciarlo riposare per tutta la notte.
Formatura e lievitazione
Il giorno seguente stendere l’impasto a uno spessore di 3 mm.
Ricavare dei triangoli con:
- base di 9,5 cm;
- lunghezza di 26 cm.
Arrotolare formando il cornetto dritto e lasciare lievitare a 26°C per circa 2 ore e 30 minuti.
Cottura
Cuocere in forno ventilato a 170°C per circa 18 minuti
Conservazione e rigenerazione
Una volta formati, i cornetti possono essere abbattuti immediatamente e conservati surgelati per un utilizzo successivo.
Per la rigenerazione da surgelato, lasciare lievitare a 26°C per circa 4 ore.
La cottura rimane invariata: 170°C in forno ventilato per circa 18 minuti.
Il prodotto può anche essere abbattuto da formato e conservato surgelato, consentendo di programmare la produzione e rigenerarlo direttamente prima della cottura.