Crostini di salmone affumicato Fumara, stracciatella e capperi

In estate, è facile preparare un antipasto fresco e appetitoso come i crostini di salmone norvegese affumicato con stracciatella, concassè di pomodori San Marzano, e polvere di capperi di Pantelleria. Questo piatto unisce sapori delicati e decisi, perfettamente bilanciati grazie alla dolcezza della stracciatella, la freschezza dei pomodori e la sapidità dei capperi. Ideale per un aperitivo al mare, in montagna o al lago.

Preparazione Preparazione dei Pomodori San Marzano 1 Scottare i pomodori: Immergere i pomodori San Marzano in acqua bollente per alcuni minuti, quindi scolarli e lasciarli raffreddare. 2 Spellare e cubettare: Una volta raffreddati, spellare i pomodori, eliminare i semi e tagliare la polpa a cubetti. 3 Condire: Salare e pepare i cubetti di pomodoro, poi lasciarli riposare per 2 ore. Successivamente, eliminare l’acqua di vegetazione e condirli con olio EVO e basilico. Preparazione della Polvere di Capperi 1 Dissalare i capperi: Sciacquare i capperi di Pantelleria sotto acqua corrente per eliminare il sale in eccesso. 2 Essiccare: Disporre i capperi su una teglia e farli essiccare in forno a 120°C per 1 ora. 3 Frullare: Una volta essiccati e raffreddati, frullare i capperi fino a ottenere una polvere fine. Preparazione dei Crostini 1 Tagliare il pane: Con un coppapasta, tagliare le fette di pane in cerchi di circa 6 cm di diametro. 2 Tostare: Ungere leggermente i cerchi di pane con olio EVO e tostarli sotto il grill fino a ottenere una leggera doratura. Assemblaggio dei Crostini 1 Farcire i crostini: Quando i crostini sono tiepidi, aggiungere un cucchiaio di stracciatella su ciascuno. 2 Aggiungere il salmone: Adagiare una fetta di salmone affumicato Fumara sopra la stracciatella. Impiattamento 1 Presentazione: Disporre i crostini su un piatto, aggiungendo accanto i cubetti di pomodoro San Marzano e spolverando con la polvere di capperi. 2 Servire: Servire subito per gustare al meglio la freschezza e la combinazione di sapori.

I crostini di salmone norvegese affumicato con stracciatella, concassè di San Marzano e polvere di capperi di Pantelleria sono un antipasto semplice ma di grande impatto. Perfetti per un aperitivo estivo, combinano sapori delicati e decisi, offrendo un'esperienza culinaria equilibrata e ricca di gusto. Prova questa ricetta per sorprendere i tuoi ospiti con un tocco di eleganza e freschezza.