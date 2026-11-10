Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Martedì 10 novembre 202611:51119.614 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

ZUCCA CROCCANTE

Immagine ricetta

Funghi cardoncelli con zucca e ceci: la ricetta vegetariana con l'aroma della brace

Cardoncelli cotti in padella con erbe aromatiche, accompagnati da purea di ceci alla paprika, crema di zucca violina e chips croccanti. Un antipasto vegetariano tra cremosità e consistenze diverse

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Caratteristiche: Vegetariano
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 1 ora
Tempo di riposo: 12 ore
Tempo totale: 13 ore e 30 minuti
Calorie: 330 kcal per porzione
10 novembre 2026 alle ore 10:30

I cardoncelli gusto brace con zucca e ceci sono un antipasto che valorizza i sapori della terra attraverso diverse consistenze e preparazioni. I funghi, incisi e cotti in padella con timo, salvia e rosmarino, acquistano un profilo aromatico che richiama la cottura alla brace. Ad accompagnarli, una purea di ceci arricchita con paprika dolce e scorza di limone, che aggiunge cremosità e una nota fresca, e una vellutata di zucca violina cotta al forno con olio ed erbe aromatiche. 

Preparazione

1

Incidere i funghi da un lato e cuocerli in padella anti aderente con le erbe; a cottura ultimata condire con olio extravergine e lasciare coperti fino all'utilizzo.

2

Per la purea di ceci, tenere i ceci secchi a bagno per una notte. Al mattino seguente cuocerli in acqua salata (partendo da freddo) fino a completa cottura (circa un ora). Quindi scolare e tenere da parte il liquido di cottura. Frullare i ceci con un frullatore ad alta potenza, aggiungendo l'olio, la paprika e la scorza di limone. Se necessario regolarne la densità, aggiungendo poco liquido di cottura.

3

Per la purea di zucca, cuocere il pezzo di zucca condito con olio, sale ed erbette, avvolto in carta forno e carta alluminio per circa un’ora a 160° in forno statico. A cottura ultimata, eliminare le erbette e, con l'aiuto di un cucchiaio, recuperarne la polpa. Frullare in frullatore ad alta velocità con l'olio extravergine.

4

Per le chips di zucca, sistemare le fette di zucca su un piatto da cucina e cuocere in microonde a massima potenza fino a quando non saranno croccanti e disidratate (un minuto circa).

5

Impiattare disponendo sul piatto da portata scelto il fungo arrostito, le due puree, le chips e decorare a piacere con insalatine da taglio e fiori eduli.

A completare il piatto, chips di zucca croccanti, insalatine e fiori eduli, per un contrasto di consistenze e una presentazione curata. Una ricetta vegetariana che combina ingredienti semplici in un insieme equilibrato, tra note affumicate, dolcezza e sfumature aromatiche.

Approfondisci

Tutto su ricette autunnaliTutto su antipastoTutto su vegetariano

Tag

ricette vegetarianefunghi cardoncelliricette con zuccaantipasti vegetarianiricette autunnalicrema di ceciantipastovegetarianoPasquale Minciguerra

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail