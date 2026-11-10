Funghi cardoncelli con zucca e ceci: la ricetta vegetariana con l'aroma della brace

I cardoncelli gusto brace con zucca e ceci sono un antipasto che valorizza i sapori della terra attraverso diverse consistenze e preparazioni. I funghi, incisi e cotti in padella con timo, salvia e rosmarino, acquistano un profilo aromatico che richiama la cottura alla brace. Ad accompagnarli, una purea di ceci arricchita con paprika dolce e scorza di limone, che aggiunge cremosità e una nota fresca, e una vellutata di zucca violina cotta al forno con olio ed erbe aromatiche.