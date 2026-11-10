I cardoncelli gusto brace con zucca e ceci sono un antipasto che valorizza i sapori della terra attraverso diverse consistenze e preparazioni. I funghi, incisi e cotti in padella con timo, salvia e rosmarino, acquistano un profilo aromatico che richiama la cottura alla brace. Ad accompagnarli, una purea di ceci arricchita con paprika dolce e scorza di limone, che aggiunge cremosità e una nota fresca, e una vellutata di zucca violina cotta al forno con olio ed erbe aromatiche.
ZUCCA CROCCANTE
Funghi cardoncelli con zucca e ceci: la ricetta vegetariana con l'aroma della brace
Cardoncelli cotti in padella con erbe aromatiche, accompagnati da purea di ceci alla paprika, crema di zucca violina e chips croccanti. Un antipasto vegetariano tra cremosità e consistenze diverse
Preparazione
Incidere i funghi da un lato e cuocerli in padella anti aderente con le erbe; a cottura ultimata condire con olio extravergine e lasciare coperti fino all'utilizzo.
Per la purea di ceci, tenere i ceci secchi a bagno per una notte. Al mattino seguente cuocerli in acqua salata (partendo da freddo) fino a completa cottura (circa un ora). Quindi scolare e tenere da parte il liquido di cottura. Frullare i ceci con un frullatore ad alta potenza, aggiungendo l'olio, la paprika e la scorza di limone. Se necessario regolarne la densità, aggiungendo poco liquido di cottura.
Per la purea di zucca, cuocere il pezzo di zucca condito con olio, sale ed erbette, avvolto in carta forno e carta alluminio per circa un’ora a 160° in forno statico. A cottura ultimata, eliminare le erbette e, con l'aiuto di un cucchiaio, recuperarne la polpa. Frullare in frullatore ad alta velocità con l'olio extravergine.
Per le chips di zucca, sistemare le fette di zucca su un piatto da cucina e cuocere in microonde a massima potenza fino a quando non saranno croccanti e disidratate (un minuto circa).
Impiattare disponendo sul piatto da portata scelto il fungo arrostito, le due puree, le chips e decorare a piacere con insalatine da taglio e fiori eduli.
A completare il piatto, chips di zucca croccanti, insalatine e fiori eduli, per un contrasto di consistenze e una presentazione curata. Una ricetta vegetariana che combina ingredienti semplici in un insieme equilibrato, tra note affumicate, dolcezza e sfumature aromatiche.