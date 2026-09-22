Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Martedì 22 settembre 202610:30118.794 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

GIN ON FIRE!

Immagine ricetta

Hai mai provato un Gin Tonic alla brace? La ricetta del cocktail affumicato al lime

Gin e tonica si veste di note affumicate grazie a una tonica infusa con legni d’ulivo tostati. Il lime scottato alla brace completa il drink con profumi agrumati e una sfumatura intensa e minerale

Tipologia Cucina: Mixology contemporanea
Categoria: Cocktail
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 150 kcal per porzione
22 settembre 2026 alle ore 10:30

Il Gin e Tonica alla Brace interpreta il drink più iconico della miscelazione con un originale richiamo alla cottura alla brace. La Tonica alla Brace nasce da un’infusione di legni d’ulivo tostati, che conferisce al mix delicate note affumicate e minerali, bilanciate da freschezza e componente amaricante. La miscela viene raffreddata e sottoposta a una carbonazione fine, pensata per accompagnare senza coprire le botaniche del distillato.

Preparazione

Per la tonica alla brace

1

Per realizzare la tonica alla brace prepariamo un'infusione in acqua con legni d'ulivo tostati sulla brace, che dona una delicata nota affumicata e minerale. A questa viene aggiunto uno sciroppo di tonica, bilanciato per ottenere una freschezza elegante e persistente ed una parte amaricante, elemento chiave di una buona tonica.

2

La miscela viene poi raffreddata fino a sfiorare gli 0 °C prima di essere gasata ad alta pressione, così da ottenere una carbonazione fine e delicata senza risultare aggressiva.

3

Il risultato è una tonica dal profilo pulito, con leggere sfumature di brace che valorizzano il distillato scelto senza coprirne le botaniche.

Servizio

1

Riempire un bicchiere highball con abbondante ghiaccio. Versare il gin e completare lentamente con la Tonica alla Brace ben fredda, preservando la carbonazione.

2

Mescolare delicatamente con un bar spoon e completare con uno spicchio di lime leggermente scottato sulla brace, che sprigionerà i suoi oli essenziali direttamente nel bicchiere. Salute!

Nel bicchiere highball, gin, ghiaccio e tonica si completano con un lime leggermente scottato sulla brace, capace di sprigionare profumi agrumati e oli essenziali.

Approfondisci

Tutto su cocktailTutto su gin tonicTutto su mixology

Tag

cocktailgin tonicdrink affumicatomixologyingredienti drinklimetendenze beveragedrinkAndrea Benvegna

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail