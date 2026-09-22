Hai mai provato un Gin Tonic alla brace? La ricetta del cocktail affumicato al lime

Il Gin e Tonica alla Brace interpreta il drink più iconico della miscelazione con un originale richiamo alla cottura alla brace. La Tonica alla Brace nasce da un’infusione di legni d’ulivo tostati, che conferisce al mix delicate note affumicate e minerali, bilanciate da freschezza e componente amaricante. La miscela viene raffreddata e sottoposta a una carbonazione fine, pensata per accompagnare senza coprire le botaniche del distillato.