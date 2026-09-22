Il Gin e Tonica alla Brace interpreta il drink più iconico della miscelazione con un originale richiamo alla cottura alla brace. La Tonica alla Brace nasce da un’infusione di legni d’ulivo tostati, che conferisce al mix delicate note affumicate e minerali, bilanciate da freschezza e componente amaricante. La miscela viene raffreddata e sottoposta a una carbonazione fine, pensata per accompagnare senza coprire le botaniche del distillato.
GIN ON FIRE!
Hai mai provato un Gin Tonic alla brace? La ricetta del cocktail affumicato al lime
Gin e tonica si veste di note affumicate grazie a una tonica infusa con legni d’ulivo tostati. Il lime scottato alla brace completa il drink con profumi agrumati e una sfumatura intensa e minerale
Preparazione
Per la tonica alla brace
Per realizzare la tonica alla brace prepariamo un'infusione in acqua con legni d'ulivo tostati sulla brace, che dona una delicata nota affumicata e minerale. A questa viene aggiunto uno sciroppo di tonica, bilanciato per ottenere una freschezza elegante e persistente ed una parte amaricante, elemento chiave di una buona tonica.
La miscela viene poi raffreddata fino a sfiorare gli 0 °C prima di essere gasata ad alta pressione, così da ottenere una carbonazione fine e delicata senza risultare aggressiva.
Il risultato è una tonica dal profilo pulito, con leggere sfumature di brace che valorizzano il distillato scelto senza coprirne le botaniche.
Servizio
Riempire un bicchiere highball con abbondante ghiaccio. Versare il gin e completare lentamente con la Tonica alla Brace ben fredda, preservando la carbonazione.
Mescolare delicatamente con un bar spoon e completare con uno spicchio di lime leggermente scottato sulla brace, che sprigionerà i suoi oli essenziali direttamente nel bicchiere. Salute!
Nel bicchiere highball, gin, ghiaccio e tonica si completano con un lime leggermente scottato sulla brace, capace di sprigionare profumi agrumati e oli essenziali.