I biscotti salati segnaposto KAMUT®

La ricetta dei biscotti segnaposto KAMUT®. Facili da realizzare e personalizzabili, perfetti per arricchire la tavola con eleganza. Possono essere decorati con formaggio bianco cremoso per un effetto delicato, erbe aromatiche come origano o basilico tritato per un tocco fresco e pezzetti di pomodoro secco o paprika dolce per un accento rosso.

Preparazione 1 Formare una fontana con la farina, unire al centro il burro freddo tagliato a cubetti, il parmigiano, i tuorli, il sale e un pizzico di lievito. 2 Aggiungere il pepe nero se gradito. 3 Impastare rapidamente fino a ottenere una pasta liscia e compatta. 4 Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e lasciarla riposare in frigorifero per 40 minuti. 5 Stendere l’impasto a uno spessore di 4-5 mm e ricavare i biscotti utilizzando taglia biscotti della forma desiderata. 6 Se si vuole fare un foro per lo spago, praticarlo con uno stecchino.

7 Disporre i biscotti su una teglia rivestita di carta forno e cuocere a 180°C per 10-12 minuti, fino a doratura. 8 Sfornare e, ancora caldi, allargare il foro con lo stecchino, poiché potrebbe essersi ristretto durante la cottura. Lasciare raffreddare completamente.

9 Ammorbidire il formaggio bianco cremoso con una frusta e trasferirlo in una sac à poche con una punta stretta. 10 Decorare i biscotti a piacere con il formaggio e spolverare con le spezie o ingredienti preferiti. 11 Per rimuovere eventuali eccessi, utilizzare un pennello con setole sottili e asciutte.



Oltre a impreziosire la mise en place, questi biscotti sono un'ottima scelta per un aperitivo natalizio, offrendo una combinazione di creatività e gusto.