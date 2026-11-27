La ricciola frollata in BBQ con pil-pil di baccalà del ristorante All'Origine di Milano è un secondo piatto di pesce che combina note affumicate, sapidità marina e consistenze vellutate. Il trancio di ricciola viene grigliato sul barbecue e spennellato con burro chiarificato alle erbe, quindi completato in forno per mantenere le carni morbide e succose. A caratterizzare il piatto è la salsa BBQ, preparata con soia, miele, ketchup, colatura di alici, zenzero e aceto di riso, che crea un equilibrio tra dolcezza, acidità e intensità umami. Il pil-pil di baccalà, ottenuto estraendo il collagene dalla pelle e montandolo con olio, zafferano e acqua calda, aggiunge una consistenza cremosa. Completa la preparazione una salsa al nero di seppia, che arricchisce il piatto con profondità aromatica e una nota marina.