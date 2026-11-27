La ricciola frollata in BBQ con pil-pil di baccalà del ristorante All'Origine di Milano è un secondo piatto di pesce che combina note affumicate, sapidità marina e consistenze vellutate. Il trancio di ricciola viene grigliato sul barbecue e spennellato con burro chiarificato alle erbe, quindi completato in forno per mantenere le carni morbide e succose. A caratterizzare il piatto è la salsa BBQ, preparata con soia, miele, ketchup, colatura di alici, zenzero e aceto di riso, che crea un equilibrio tra dolcezza, acidità e intensità umami. Il pil-pil di baccalà, ottenuto estraendo il collagene dalla pelle e montandolo con olio, zafferano e acqua calda, aggiunge una consistenza cremosa. Completa la preparazione una salsa al nero di seppia, che arricchisce il piatto con profondità aromatica e una nota marina.
SAPORI DI MARE
Il mare incontra la salsa BBQ: la ricetta della ricciola frollata con baccalà
Ricciola frollata alla griglia, salsa BBQ agrodolce, pil-pil di baccalà allo zafferano e salsa al nero di seppia: un secondo di pesce che unisce note affumicate, sapidità marina e consistenze cremose
Preparazione
Per la salsa BBQ
Versare in un pentolino la salsa di soia, il miele o la melassa, il ketchup, la colatura di alici, lo zenzero grattugiato, l'aglio, l'aceto di riso e il fumetto di pesce. Cuocere a fuoco dolce fino a ottenere una salsa densa e lucida.
Per la salsa al nero di seppia
Far appassire lo scalogno con un filo d'olio, sfumare con il vino bianco e aggiungere il fumetto di pesce. Unire il nero di seppia e lasciare insaporire per qualche minuto.
Frullare il composto con il burro ghiacciato fino a ottenere una consistenza vellutata e omogenea.
Per il pil-pil di baccalà
Scaldare la pelle di baccalà nell'olio di semi per estrarne il collagene naturale. Aggiungere lo zafferano e poca acqua calda, quindi frullare energicamente fino a ottenere una salsa liscia, montata e leggermente densa.
Cuocere la ricciola
Condire il trancio con olio di semi e sale. Grigliarlo sul barbecue ben caldo da entrambi i lati, spennellandolo con burro chiarificato alle erbe.
Trasferire la ricciola in forno e cuocere fino a raggiungere una temperatura al cuore di circa 52 °C. Lasciare riposare brevemente per mantenere la carne morbida e succosa.
Impiattare
Distribuire sul fondo del piatto la salsa BBQ, quella al nero di seppia e il pil-pil di baccalà. Adagiare al centro il trancio di ricciola e completare la presentazione valorizzando il contrasto cromatico e le diverse consistenze.
Questa ricetta è tratta da “La guida del Mercato Ittico Milano - IL PESCE A MILANO 2026”, curata da Simona Cortopassi ed edita da Multiverso di Mario Cucci.