Involtini di verza: la ricetta con merluzzo e verdure

Gli involtini di verza ripieni di riso alla curcuma con zucchine, fiori di zucca e merluzzo sono un piatto completo che abbina verdure, cereali e pesce in una preparazione equilibrata e ricca di sapore. Le foglie di verza, prima sbollentate e poi passate in forno, racchiudono un ripieno a base di riso insaporito con curcuma, zucchine, fiori di zucca e verza tritata. Il merluzzo aggiunge una componente proteica delicata, che si integra con la dolcezza degli ortaggi e le note aromatiche della spezia. La cottura finale in forno compatta gli involtini e permette di servirli ben chiusi, come proposta originale per un pasto leggero ma nutrizionalmente completo.