Gli involtini di verza ripieni di riso alla curcuma con zucchine, fiori di zucca e merluzzo sono un piatto completo che abbina verdure, cereali e pesce in una preparazione equilibrata e ricca di sapore. Le foglie di verza, prima sbollentate e poi passate in forno, racchiudono un ripieno a base di riso insaporito con curcuma, zucchine, fiori di zucca e verza tritata. Il merluzzo aggiunge una componente proteica delicata, che si integra con la dolcezza degli ortaggi e le note aromatiche della spezia. La cottura finale in forno compatta gli involtini e permette di servirli ben chiusi, come proposta originale per un pasto leggero ma nutrizionalmente completo.
INVOLTINI DI PESCE
Involtini di verza: la ricetta con merluzzo e verdure
Involtini di verza con riso alla curcuma, zucchine, fiori di zucca e merluzzo: una ricetta al forno che combina verdure, pesce e cereali in un piatto completo, equilibrato e ricco di sapore
Preparazione
Per la verza
Eliminare le foglie esterne più rovinate e staccare una decina di foglie intere da utilizzare per gli involtini. Tritare finemente la parte restante del cespo. Immergere le foglie intere in abbondante acqua salata per pochi minuti, fino a renderle morbide. Scolarle e lasciarle asciugare su un canovaccio pulito.
Per il riso
Utilizzare la stessa acqua di cottura della verza per lessare il riso. Scolarlo al dente e tenerlo da parte.
Per le verdure
Tritare finemente lo scalogno e farlo appassire in padella con l'olio extravergine di oliva. Aggiungere la zucchina, lavata e tagliata a piccoli dadini, insieme alla verza tritata.
Saltare le verdure per alcuni minuti, fino a quando saranno morbide, quindi regolare di sale. Aggiungere i fiori di zucca: eliminare il pistillo centrale, lavarli, asciugarli delicatamente e unirli alle verdure in padella.
Per il merluzzo
Scottare i filetti in acqua bollente, scolarli e ridurli in piccoli pezzi.
Completare il ripieno
Aggiungere il riso alle verdure, unire il merluzzo e insaporire con la curcuma. Mescolare e, se necessario, aggiustare di sale.
Per gli involtini
Disporre una foglia di verza su un piano di lavoro e sistemare al centro uno o due cucchiai di ripieno. Ripiegare i lembi laterali e quelli alle estremità, formando un involtino ben chiuso.
Legare ciascun involtino con dello spago da cucina e disporli in una teglia leggermente oliata, con la chiusura rivolta verso il basso.
Cuocere in forno a 180°C per circa 25 minuti. Servire ben caldi.
Questa ricetta è tratta dal libro Il tuo orto in cucina in autunno e in inverno (Edizioni Lswr), che accompagna il lettore alla scoperta della frutta, della verdura e degli ortaggi di stagione, offrendo spunti e consigli per portarli a tavola senza rinunciare al gusto.