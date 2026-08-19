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Mercoledì 19 agosto 202610:30118.238 articoli pubblicati

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ESTATE NEL PIATTO

Immagine ricetta

La ricetta del gazpacho di Dario Tornatore del Ristorante Laurin

Gazpacho di datterini, peperoni arrostiti e cetriolo, completato da ricotta di bufala, crumble di focaccia e basilico. Una ricetta fresca e mediterranea, dove acidità, cremosità e croccantezza si incontrano

Tipologia Cucina: Mediterranea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 420 kcal per porzione
19 agosto 2026 alle ore 10:30

Il gazpacho di pomodorini e peperoni arrostiti di chef Dario Tornatore, del Ristorante Laurin, interpreta in chiave mediterranea la classica zuppa fredda spagnola. I datterini e il cetriolo donano freschezza e acidità, mentre i peperoni arrostiti alla brace aggiungono profondità e una nota affumicata. 

Preparazione

Per i peperoni

1

Lava i peperoni e mettili sull brace add arrostire.

2

Cuocine per circa 15−30 minuti, girandoli a metà cottura finché la pelle non sarà abbrustolita.

3

Sfornali, mettili dentro un sacchetto di carta per alimenti o coprili con una ciotola per 10 minuti (questo faciliterà la rimozione della pelle).

4

Elimina la pelle, i semi e i filamenti interni, quindi taglia la polpa a pezzi.

Per il crumble di focaccia

1

Taglia o sbriciola la focaccia riducendola in piccoli pezzi o briciole grossolane.

2

Disponila su una teglia con un filo d'olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale.

3

Tostala in forno a 180∘C per circa 8−10 minuti, finché non risulterà dorata e croccante. Lascia raffreddare.

Per il gazpacho

1

Lava i pomodorini datterini e tagliali a metà. Pulisci il cetriolo e taglialo a pezzi.

2

Nel boccale di un mixer potente o di un frullatore, unisci i datterini, la polpa dei peperoni arrostiti, il cetriolo e l'aglio.

3

Frulla alla massima velocità fino ad ottenere una consistenza liscia e vellutata.

4

Aggiungi l'aceto, l'olio extravergine d'oliva a filo, il sale e il pepe. Frulla ancora per qualche secondo per emulsionare il tutto.

5

Consiglio: Se preferisci una consistenza ancora più fine, passa il gazpacho attraverso un colino a maglie strette. Mettilo in frigorifero a riposare per almeno un'ora prima di servirlo ben freddo.

Impiattamento

1

Versa il gazpacho freddo nei piatti fondi o nelle ciotole.

2

Adagia delicatamente una ricottina di bufala al centro di ogni piatto.

3

Completa cospargendo la superficie con il crumble di focaccia croccante, qualche foglia di basilico fresco e un giro d'olio a crudo.

A completare il piatto, la morbida ricotta di bufala, il crumble croccante di focaccia e il basilico fresco, per un contrasto equilibrato tra cremosità, croccantezza e profumi mediterranei.

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Alberto Lupini

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