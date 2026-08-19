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ESTATE NEL PIATTO

La ricetta del gazpacho di Dario Tornatore del Ristorante Laurin

Gazpacho di datterini, peperoni arrostiti e cetriolo, completato da ricotta di bufala, crumble di focaccia e basilico. Una ricetta fresca e mediterranea, dove acidità, cremosità e croccantezza si incontrano