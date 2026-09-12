Cocco, Ciliegia e Lime è un dessert elegante e contemporaneo firmato dalla pastry chef Ludovica Dellaria del Ristorante Serrae Villa Fiesole. La ricetta combina la morbidezza della mousse alla ciliegia con la composta di ciliegie al Porto, il gel di lime e un cremoso gelato al cocco tostato.
DESSERT
La ricetta della mousse alla ciliegia con cocco tostato e lime
Mousse alla ciliegia, composta al Porto, gel di lime e gelato al cocco tostato: il dessert di Ludovica Dellaria gioca tra dolcezza, acidità e cremosità, con un equilibrio raffinato e freschezza tipicamente estiva
Preparazione
Mousse alla ciliegia
Mettere la colla di pesce a idratare in abbondante acqua molto fredda. Semimontare la panna insieme allo zucchero a velo. Sciogliere la gelatina ben strizzata in una piccola parte del succo di ciliegia leggermente riscaldato, quindi unirla al restante succo. Incorporare delicatamente la panna semimontata con movimenti dal basso verso l'alto. Versare il composto negli stampi desiderati e congelare per una notte.
Composta di ciliegie al Porto
Versare in un pentolino il succo di ciliegia, il Porto e lo zucchero e portare a ebollizione. Aggiungere le ciliegie denocciolate. Sciogliere l'amido di mais in poche gocce d'acqua fredda e incorporarlo al composto. Proseguire la cottura fino a ottenere una consistenza morbida e leggermente densa, quindi lasciare raffreddare completamente.
Gel di lime
Riunire tutti gli ingredienti in un pentolino e portare a ebollizione, mescolando continuamente. Lasciare raffreddare fino a completa gelificazione, quindi frullare accuratamente fino a ottenere un gel liscio, lucido e perfettamente omogeneo.
Gelato al cocco
Versare tutti gli ingredienti in un pentolino e portarli a ebollizione, mescolando accuratamente. Lasciare raffreddare il composto e congelarlo per tutta la notte. Il giorno successivo frullarlo nel Bimby fino a ottenere un gelato cremoso e omogeneo.
Dolcezza, acidità e note tropicali si incontrano in un dessert costruito sul contrasto tra consistenze e temperature, dove la freschezza del lime alleggerisce la componente più avvolgente del cocco e la ciliegia dona intensità e profondità aromatica.