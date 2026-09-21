La ricetta della zuppa di pesce preparata (anche) con lische e scarti

La zuppa di pesce di Tribuna Campitelli, firmata dagli executive chef Roberto Bonifazi e Francesco Brandini, valorizza un assortimento di pesci e molluschi con una base intensa ottenuta dagli scarti della materia prima. Branzino, seppie, gambero rosso di Sicilia, scampo e ostrica vengono accompagnati da patate al forno e pomodorini arrosto, mentre il fumetto di pesce, preparato con datterini, basilico e lische, viene ristretto per concentrare aromi e sapori.