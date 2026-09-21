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Lunedì 21 settembre 202610:30118.771 articoli pubblicati

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MARE DA GUSTARE

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La ricetta della zuppa di pesce preparata (anche) con lische e scarti

Zuppa di pesce con branzino, seppie, gambero rosso, scampo e ostrica, accompagnati da patate e pomodorini arrosto. Il piatto è completato da un ristretto di pesce preparato con lische e scarti, basilico, prezzemolo e peperoncino

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 3 ore e 10 minuti
Tempo di cottura: 2 ore e 40 minuti
Tempo totale: 5 ore e 50 minuti
Calorie: 450 kcal per porzione
21 settembre 2026 alle ore 10:30

La zuppa di pesce di Tribuna Campitelli, firmata dagli executive chef Roberto Bonifazi e Francesco Brandini, valorizza un assortimento di pesci e molluschi con una base intensa ottenuta dagli scarti della materia prima. Branzino, seppie, gambero rosso di Sicilia, scampo e ostrica vengono accompagnati da patate al forno e pomodorini arrosto, mentre il fumetto di pesce, preparato con datterini, basilico e lische, viene ristretto per concentrare aromi e sapori. 

Preparazione

1

Pulire tutti i prodotti ittici, tenere gli scarti ben puliti dalla carne. Rosolare tutti gli scarti e lische di pesce in pentola, aggiungere i datterini, 1 litro di acqua ed il basilico.

2

Far cuocere a fuoco dolce per un’ora, filtrare il tutto e lasciare restringere sul fuoco per un’altra ora. Nel frattempo, preparare un trito con il prezzemolo ed il peperoncino fresco privato dei semi all’interno.

3

A parte, tagliare a metà 5/6 pomodorini, condirli con olio, sale e timo ed infornarli a 180°C per circa 20 minuti. Tagliare la patata a dadini di circa 1,5 cm, lessarla e cuocerla in forno condita con olio e sale a 200°C per 20 minuti.

4

Una volta pronto il tutto, scottare tutti i pesci da ambo i lati in un’unica padella larga.

5

Disporre i pesci alla base del piatto, con i pomodorini infornati, le patate ed il trito di prezzemolo. Una volta a tavola versare sul piatto la zuppa di pesce ben calda.

Il piatto viene completato con un trito fresco di prezzemolo e peperoncino e servito versando la zuppa calda direttamente in tavola.

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Alberto Lupini

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