La zuppa di pesce di Tribuna Campitelli, firmata dagli executive chef Roberto Bonifazi e Francesco Brandini, valorizza un assortimento di pesci e molluschi con una base intensa ottenuta dagli scarti della materia prima. Branzino, seppie, gambero rosso di Sicilia, scampo e ostrica vengono accompagnati da patate al forno e pomodorini arrosto, mentre il fumetto di pesce, preparato con datterini, basilico e lische, viene ristretto per concentrare aromi e sapori.
MARE DA GUSTARE
La ricetta della zuppa di pesce preparata (anche) con lische e scarti
Zuppa di pesce con branzino, seppie, gambero rosso, scampo e ostrica, accompagnati da patate e pomodorini arrosto. Il piatto è completato da un ristretto di pesce preparato con lische e scarti, basilico, prezzemolo e peperoncino
Preparazione
Pulire tutti i prodotti ittici, tenere gli scarti ben puliti dalla carne. Rosolare tutti gli scarti e lische di pesce in pentola, aggiungere i datterini, 1 litro di acqua ed il basilico.
Far cuocere a fuoco dolce per un’ora, filtrare il tutto e lasciare restringere sul fuoco per un’altra ora. Nel frattempo, preparare un trito con il prezzemolo ed il peperoncino fresco privato dei semi all’interno.
A parte, tagliare a metà 5/6 pomodorini, condirli con olio, sale e timo ed infornarli a 180°C per circa 20 minuti. Tagliare la patata a dadini di circa 1,5 cm, lessarla e cuocerla in forno condita con olio e sale a 200°C per 20 minuti.
Una volta pronto il tutto, scottare tutti i pesci da ambo i lati in un’unica padella larga.
Disporre i pesci alla base del piatto, con i pomodorini infornati, le patate ed il trito di prezzemolo. Una volta a tavola versare sul piatto la zuppa di pesce ben calda.
Il piatto viene completato con un trito fresco di prezzemolo e peperoncino e servito versando la zuppa calda direttamente in tavola.