Lollipop di amaretto di Dejana Scisciani

La ricetta dei Lollipop di amaretto della chef Dejana Scisciani. Una deliziosa combinazione di croccantezza e cremosità, perfetti per stupire con un tocco di raffinatezza. La base è un cremino realizzato con copertura al latte, pasta di mandorle e amaretti frullati, che conferiscono un aroma unico.

Preparazione Per il cremino all'amaretto croccante 1 Sciogliere la copertura a 40 °c. 2 Aggiungere la pasta di mandorle e l'olio mescolando con una marisa. 3 Aggiungere gli amaretti precedentemente frullati e assicurarsi che la temperatura sia di 24°C. 4 Colare in stampo lollipop ed inserire lo stecco. 5 Far cristallizzare a -16°C. Per la glassa anidra alle mandorle 1 Sciogliere i primi due ingredienti insieme ed emulsionare con la granella. 2 Temperare la massa a 30°C ed immergervi i lollipop. 3 Scolare l'eccesso di glassa e far cristallizzare su un supporto. Per il servizio 1 Servire i lollipop in piedi all'interno di un contenitore.

Una volta colato negli stampini e cristallizzato, viene immerso in una glassa anidra alle mandorle, arricchita con granella per un effetto croccante irresistibile. Serviti in posizione verticale, questi lollipop uniscono eleganza e gusto in un formato originale e accattivante.