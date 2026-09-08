Pane cafone e latte di bufala: la ricetta mediterranea con cozze, vongole e gamberi

La zuppa di pane e latte di bufala, frutti di mare e gamberi rossi è un antipasto raffinato che porta nel piatto i sapori più autentici del Mediterraneo. Il latte di bufala campana e il pane cafone tostato diventano una vellutata morbida e setosa, base ideale per accogliere cozze, vongole, fasolari e tartufi di mare. I gamberi rossi aggiungono dolcezza e intensità, valorizzati da un condimento ottenuto dalle loro teste, olio extravergine di oliva e scorza di limone. La stracciata di bufala introduce una piacevole componente cremosa, mentre l’emulsione dei liquidi di cottura dei molluschi concentra profumi e sapidità. A completare il piatto, la barba di finocchio regala una nota fresca e aromatica.