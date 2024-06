Pane & Cioccolato, un dessert... “stellato” di Giulia Seveso

Pane & cioccolato

Pane & cioccolato.

Un dessert realizzato da Giulia Seveso de La Coldana, ristorante una stella Michelin di Lodi, con l'impiego di Panna Excellence Elle & Vire Professionnel®.

Ingredienti:

Gelato al pane

300 g di latte lasciato in infusione col pane tostato

200 g latte condensato

2 g guar

220 g glucosio

400 g Panna Excellence Elle & Vire Professionnel®

Tuille cacao

60 g zucchero a velo

20 g cacao amaro

50 g farina 00

60 g albume

60 g burro pomata

Cioccolato soffiato

200 g cioccolato fondente 85%

15 g olio di semi

Cremoso al fondente

750 gr Panna Excellence Elle & Vire Professionnel®

340 gr cioccolato 85%

5 gr colla di pesce

Crumble di cacao

250 gr burro

100 gr cacao amaro

2 gr sale

275 gr farina

1 uovo

Preparazione:

Gelato al pane

Tostare 100 gr di pane a lievito madre in forno finché non è abbrustolito, scaldare il latte e mettere il pane caldo nel latte caldo. Lasciare raffreddare e chiudere sottovuoto. Tenere in frigo per 2 notti, dopodiché scolare il latte e passarlo all'etamina, aggiungere gli altri ingredienti e portare il tutto a 84° C. Stoccare in pacojet e abbattere a -40. Processare al bisogno.

Tuille cacao

Mixare tutti gli ingredienti insieme, stendere su silpat e cuocere a 165° C per 8 minuti. Lasciare raffreddare.

Cioccolato soffiato

Sciogliere il cioccolato e unire l'olio, colarlo nel sifone da 500ml, caricare con due cariche di azoto, inserire il contenitore precedentemente raffreddato nel sottovuoto e far gonfiare l'impasto. Stoppare il processo. Attendere che solidifichi e stoccarlo in congelatore.

Cremoso al fondente

Portare a bollore la panna, colarla sul cioccolato, mixare fino ad ottenere una consistenza cremosa e aggiungere gelatina. Lasciare stabilizzare il frigo era una notte.

Tuille di lievito madre

Stendere il lievito su silpat e lasciarlo seccare

Crumble di pane

Tostare leggermente del pane vecchio e sbriciolare

Sfoglie di cioccolato temperato

Temperare lo stesso cioccolato utilizzato per il cremoso e il cioccolato soffiato e stenderlo su acetato. Stoccare.

