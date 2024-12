Il panettone alla banana di Chiquita

Ungere una teglia da panettone, una tortiera da 15 cm di profondità, oppure utilizzare uno stampo per panettoni.

Mettere lo zucchero in una ciotola grande e montarlo con il burro e l'estratto di vaniglia fino a ottenere un composto molto leggero, chiaro e cremoso.

Mettere la farina miscelata con il lievito secco in una ciotola grande e mescolare con un pizzico di sale.

Aggiungere il composto di burro, uova e banane, mescolando con un cucchiaio grande per ottenere un impasto morbido.

Impastare per qualche minuto nella ciotola fino a quando il tutto inizia a compattarsi. In questa fase l'impasto sarà piuttosto appiccicoso.

Impastare per altri 10 minuti, fino a ottenere un impasto molto morbido ed elastico.

Aggiungere una leggera spolverata di farina sulla superficie e sulle mani per evitare che l'impasto si attacchi, ma non troppa.

Mettere in una ciotola leggermente unta e coprire. Riporre in frigorifero a riposare per tutta la notte.