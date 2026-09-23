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Mercoledì 23 settembre 202610:30118.813 articoli pubblicati

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FRITTO SFIZIOSO

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Polpette di maiale con salsa verde: la ricetta perfetta per un aperitivo

Polpette di maiale croccanti e dorate, morbide al cuore, accompagnate da una salsa verde a base di prezzemolo, capperi, acciughe e uovo sodo. Una ricetta casalinga perfetta per antipasti e aperitivi

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 4 minuti
Tempo di riposo: 10 minuti
Tempo totale: 44 minuti
Calorie: 680 kcal per porzione
23 settembre 2026 alle ore 10:30

Le polpette di maiale fritte con salsa verde del ristorante Tano - Grano & Brace di Spello (Pg) racchiudono in un boccone tutta la semplicità della cucina casalinga. L’impasto, arricchito con parmigiano, prezzemolo e aglio, viene avvolto da una panatura croccante e fritto fino a ottenere una doratura uniforme, mantenendo il cuore morbido e succoso. A completare il piatto è una salsa verde dal gusto deciso, preparata con prezzemolo, capperi, acciughe, uovo sodo, aceto e olio extravergine di oliva.

Preparazione

1

Raccogliete in una ciotola la carne macinata con 15 g di pangrattato, circa 20 g di uovo sbattuto, il parmigiano, l'aglio e il prezzemolo tritati. Regolate di sale e pepe e lavorate il composto fino a ottenere un impasto omogeneo e ben amalgamato.

2

Dividete il composto in cinque porzioni e formate delle polpette da circa 30 g ciascuna, compattandole delicatamente con le mani.

3

Passatele nell'uovo rimanente e poi nel pangrattato, facendolo aderire in modo uniforme. Lasciatele riposare in frigorifero per 10 minuti: questo passaggio aiuterà la panatura a mantenersi compatta durante la cottura.

4

Nel frattempo preparate la salsa verde. Tritate finemente il prezzemolo con i capperi, le acciughe e, se gradito, l'aglio. Unite il pangrattato e l'uovo sodo schiacciato, quindi aggiungete l'aceto e incorporate l'olio extravergine a filo, mescolando fino a ottenere una salsa morbida e ben legata.

5

Scaldate l'olio a 170-175 °C e friggete le polpette per 3-4 minuti, rigirandole se necessario, fino a quando saranno uniformemente dorate e ben cotte anche all'interno. Scolatele su carta assorbente o su una griglia.

Servizio

1

Portate in tavola le polpette ben calde, accompagnandole con la salsa verde servita a parte oppure distribuita leggermente sulla superficie.

Il consiglio

1

Se l'impasto dovesse risultare troppo morbido, aggiungete un poco di pangrattato. Per una crosta ancora più croccante, ripetete la panatura una seconda volta. Durante la frittura evitate di schiacciare le polpette: manterranno così tutta la loro succosità.

Una preparazione versatile, ideale come antipasto, secondo piatto o proposta per un aperitivo conviviale.

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Alberto Lupini

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