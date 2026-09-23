Polpette di maiale con salsa verde: la ricetta perfetta per un aperitivo

Le polpette di maiale fritte con salsa verde del ristorante Tano - Grano & Brace di Spello (Pg) racchiudono in un boccone tutta la semplicità della cucina casalinga. L’impasto, arricchito con parmigiano, prezzemolo e aglio, viene avvolto da una panatura croccante e fritto fino a ottenere una doratura uniforme, mantenendo il cuore morbido e succoso. A completare il piatto è una salsa verde dal gusto deciso, preparata con prezzemolo, capperi, acciughe, uovo sodo, aceto e olio extravergine di oliva.