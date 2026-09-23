Le polpette di maiale fritte con salsa verde del ristorante Tano - Grano & Brace di Spello (Pg) racchiudono in un boccone tutta la semplicità della cucina casalinga. L’impasto, arricchito con parmigiano, prezzemolo e aglio, viene avvolto da una panatura croccante e fritto fino a ottenere una doratura uniforme, mantenendo il cuore morbido e succoso. A completare il piatto è una salsa verde dal gusto deciso, preparata con prezzemolo, capperi, acciughe, uovo sodo, aceto e olio extravergine di oliva.
FRITTO SFIZIOSO
Polpette di maiale con salsa verde: la ricetta perfetta per un aperitivo
Polpette di maiale croccanti e dorate, morbide al cuore, accompagnate da una salsa verde a base di prezzemolo, capperi, acciughe e uovo sodo. Una ricetta casalinga perfetta per antipasti e aperitivi
Preparazione
Raccogliete in una ciotola la carne macinata con 15 g di pangrattato, circa 20 g di uovo sbattuto, il parmigiano, l'aglio e il prezzemolo tritati. Regolate di sale e pepe e lavorate il composto fino a ottenere un impasto omogeneo e ben amalgamato.
Dividete il composto in cinque porzioni e formate delle polpette da circa 30 g ciascuna, compattandole delicatamente con le mani.
Passatele nell'uovo rimanente e poi nel pangrattato, facendolo aderire in modo uniforme. Lasciatele riposare in frigorifero per 10 minuti: questo passaggio aiuterà la panatura a mantenersi compatta durante la cottura.
Nel frattempo preparate la salsa verde. Tritate finemente il prezzemolo con i capperi, le acciughe e, se gradito, l'aglio. Unite il pangrattato e l'uovo sodo schiacciato, quindi aggiungete l'aceto e incorporate l'olio extravergine a filo, mescolando fino a ottenere una salsa morbida e ben legata.
Scaldate l'olio a 170-175 °C e friggete le polpette per 3-4 minuti, rigirandole se necessario, fino a quando saranno uniformemente dorate e ben cotte anche all'interno. Scolatele su carta assorbente o su una griglia.
Servizio
Portate in tavola le polpette ben calde, accompagnandole con la salsa verde servita a parte oppure distribuita leggermente sulla superficie.
Il consiglio
Se l'impasto dovesse risultare troppo morbido, aggiungete un poco di pangrattato. Per una crosta ancora più croccante, ripetete la panatura una seconda volta. Durante la frittura evitate di schiacciare le polpette: manterranno così tutta la loro succosità.
Una preparazione versatile, ideale come antipasto, secondo piatto o proposta per un aperitivo conviviale.